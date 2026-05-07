Dlaczego warto ocieplić budynek? Zasadność termomodernizacji w praktyce

Oszczędności, które się zwracają

W dobrze wykonanym systemie ocieplenia lub docieplenia można:

zmniejszyć rachunki za ogrzewanie nawet o 40÷60%

poprawić szczelność i komfort cieplny budynku

zwiększyć wartość nieruchomości i poprawić jej wygląd

chronić przegrody przed degradacją związaną z zawilgoceniem, grzybami i cyklami zamarzania

Docieplenie to coś więcej niż styropian i klej

Współczesna termomodernizacja to kompletny i sprawdzony system ociepleń (ETICS): od warstwy klejącej, termoizolacyjnej, zbrojącej aż po wyprawę tynkarską i powłokę malarską. Liczy się każdy element: rodzaj zaprawy, gramatura, wytrzymałość i impregnacja siatki zbrojącej, wytrzymałość mechaniczna tynku czy jego odporność na warunki atmosferyczne.

Szwajcarska firma Farby KABE, jako renomowany producent systemów ociepleń KABE THERM, oferuje sprawdzone, certyfikowane rozwiązania oparte na styropianie i wełnie mineralnej, w tym również system dociepleń (tzw. „system na system”) KABE THERM RENO – dedykowany do termomodernizacji budynków z istniejącym ociepleniem na bazie styropianu, które nie spełniają aktualnych wymogów izolacyjności cieplnej.

i Autor: FARBY KABE POLSKA Sp. z o. o./ Materiały prasowe

Dlaczego profesjonalne ocieplenie jest dziś kluczowe?

Wysokiej jakości system ocieplenia to nie tylko lepsza izolacyjność, ale również:

zmniejszone ryzyko mostków cieplnych

ochrona konstrukcji ścian przed wpływem czynników atmosferycznych

trwałość efektu wizualnego i estetyki elewacji

Spełnienie norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Dlaczego warto wybrać systemy ociepleń KABE THERM?

Wybór odpowiedniego systemu ociepleń jest kluczowy zarówno dla skuteczności termomodernizacji, jak i dla bezpieczeństwa całej inwestycji. Systemy KABE THERM firmy Farby KABE to rozwiązania, które od lat cieszą się zaufaniem wykonawców i inwestorów.

Systemowe rozwiązania dla profesjonalistów

Systemy ociepleń KABE THERM to kompleksowe rozwiązania obejmujące wszystkie niezbędne elementy:

zaprawy klejące

płyty termoizolacyjne (styropian lub wełna mineralna)

systemowe siatki zbrojące

tynki silikonowe najwyższej jakości

opcjonalnie farby elewacyjne i preparaty gruntujące

Każdy system jest przebadany i certyfikowany zgodnie z polskimi i europejskimi ocenami technicznymi (m.in. KOT oraz ETA). Dzięki temu masz pewność, że kompletne rozwiązanie KABE THERM spełnia rygorystyczne wymagania dotyczące efektywności energetycznej, odporności mechanicznej oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Idealne systemy ociepleń na styropianie i na wełnie mineralnej

Firma Farby KABE Polska zapewnia bardzo szeroką ofertę systemów ociepleń (ponad 20 systemów) dostosowanych do różnych potrzeb i oczekiwań Klientów.

Najpopularniejsze systemy ociepleń na bazie styropianu i wełny mineralnej:

ARMASIL T

– wysokiej jakości tynk silikonowy o podwyższonej odporności na zabrudzenia i działanie warunków zewnętrznych;

ARMASIL T TOP WHITE

– super biały tynk silikonowy o podwyższonej odporności na zabrudzenia i działanie warunków zewnętrznych;

ARMASIL T AKORD

– wysokiej jakości natryskowy tynk silikonowy o podwyższonej odporności na zabrudzenia i działanie warunków zewnętrznych;

NOVALIT T

– polikrzemianowy (niskoalkaliczny silikatowy) tynk o doskonałej paroprzepuszczalności;

NOVALIT T AKORD

– polikrzemianowy (niskoalkaliczny silikatowy) natryskowy tynk polikrzemianowy o doskonałej paroprzepuszczalności;

PERMURO

– trwały tynk akrylowy dostępny w szerokiej palecie kolorów;

PERMURO AKORD

– trwały natryskowy tynk akrylowy dostępny w szerokiej palecie kolorów.

ARMASIL T tynk z prawdziwą żywicą silikonową- Twoja najlepsza ochrona elewacji

Zawierają w składzie prawdziwą żywicę silikonową od międzynarodowego prekursora i lidera w produkcji silikonów firmy WACKER Chemie AG;

Żywica silikonowa zapewnia trwałą hydrofobizację i występuje w całym przekroju tynku, co zabezpiecza przez długi okres eksploatacji (w odróżnieniu od pseudosilikonowych tynków zawierających wyłącznie hydrofobizator, który występuje wyłącznie na powierzchni i stosunkowo szybko się wypłukuje);

Żywica silikonowa nie wpływa na wzrost lepkości i tym samym na podatność na zabrudzanie

(w odróżnieniu od lepkich i oleistych hydrofobizatorów);

Hydrofobizacja porów działa jak „goretex” w tkaninach – zapewniając wysoką paroprzepuszczalność i niską nasiąkliwość powierzchniową;

Wysoka hydrofobizacja ogranicza problemy związane z destrukcyjnym działaniem wody w materiałach budowlanych takim jak odspojenia, porost glonów i grzybów oraz zabrudzanie powierzchni;

Żywica silikonowa zapewnia wysoką przyczepność do podłoża i trwałe zespolenie pigmentów oraz

wypełniaczy mineralnych;

Tynki silikonowe ARMASIL T zabezpieczamy mikrokapsułowanymi biocydami powłokowymi które zapewniają wydłużoną ochronę przed porostem glonów i grzybów;

Tynki silikonowe ARMASIL T barwimy wyłącznie pigmentami nieorganicznymi w ograniczonej ale najtrwalszej palecie kolorów;

Tynki silikonowe ARMASIL T działają jak długookresowa polisa na właściwości ochronne i estetyczne elewacji

FARBY KABE – gwarancja jakości i wsparcia

Każdy system KABE THERM objęty jest:

5-letnią gwarancją Systemową (na system i kolor)

wsparciem technicznym ekspertów Farby KABE

dostępem do pełnej dokumentacji formalnoprawnej

Systemy ociepleń KABE THERM

KABE THERM RENO – system na styropianie

KABE THERM RENO to firmowy system ociepleń ścian zewnętrznych, przeznaczony zarówno do nowych budynków, jak i do docieplania ścian, które już wcześniej zostały ocieplone styropianem. To rozwiązanie, które cieszy się największą popularnością wśród inwestorów realizujących termomodernizacje budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Warstwa izolacyjna: płyty ze styropianu EPS białego lub grafitowego.

Możliwość zastosowania szerokiego zakresu grubości płyt styropianowych (od 2 do 50 cm), co jest istotne w przypadku budynków pasywnych lub niskoenergetycznych.

Możliwość docieplania budynków z istniejącym ociepleniem na bazie styropianu, które nie spełnia istniejących wymogów w zakresie izolacyjności cieplnej (po wcześniejszej weryfikacji stanu technicznego istniejącego ocieplenia).

Warstwa wierzchnia: tynk silikonowy ARMASIL T lub alternatywnie tynk polikrzemianowy (niskoalkaliczny silikatowy) NOVALIT T, w tym również w wersji natryskowej z linii AKORD.

Zastosowanie: nowe inwestycje i termomodernizacje istniejących budynków.

Zalety systemu:

redukcja kosztów ogrzewania.

poprawa mikroklimatu wnętrz.

skuteczna ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych.

wysoka estetyka i niska podatność elewacji na zabrudzanie;

dobra odporność przed uszkodzeniami mechanicznymi.

sprawdzona ochrona przed porostem glonów i grzybów.

szeroka gama faktur, grubości ziarna i kolorów tynków.

możliwość wykonania efektu deski odciskanej.

KABE THERM MW – system na wełnie mineralnej

KABE THERM MW to system ociepleń ścian zewnętrznych na bazie niepalnej wełny mineralnej, przeznaczony zarówno do nowych budynków, jak i istniejących. To rozwiązanie, które jest wybierane przez inwestorów którym szczególnie zależy na ochronie p.poż. oraz zachowaniu zdrowego mikroklimatu wnętrz.

Warstwa izolacyjna: płyty z tradycyjnej, lamelowej lub dwugęstościowej wełny mineralnej.

Przeznaczony tam, gdzie wymagana jest najwyższa paroprzepuszczalność i ochrona p.poż.

Kompatybilność z tynkami silikonowymi ARMASIL T i innymi wysokiej klasy wyprawami tynkarskimi.

Zalety systemu:

niepalna klasyfikacja systemu.

redukcja kosztów ogrzewania budynku.

poprawa mikroklimatu wnętrz.

wysoka paroprzepuszczalność – swobodne oddawanie wilgoci.

zapobieganie szkodliwej kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody.

skuteczna ochrona przed działaniem czynników atmosferycznych.

wysoka estetyka i niska podatność elewacji na zabrudzanie.

dobra odporność przed uszkodzeniami mechanicznymi.

sprawdzona ochrona przed porostem glonów i grzybów.

szeroka gama faktur, grubości ziarna i kolorów tynków.

możliwość wykonania efektu deski odciskanej.

Kompletne zestawy materiałów systemowych

Każdy system ociepleń KABE THERM zawiera sprawdzony i przebadany zestaw poniższych produktów:

zaprawy klejące do płyt termoizolacyjnych,

systemowe siatki zbrojące z włókien szklanych,

zaprawy klejąco-szpachlowe do wykonywania warstw zbrojących,

specjalistyczne podkłady gruntujące

wysokiej klasy tynki silikonowe, polikrzemianowe lub akrylowe,

opcjonalne farby elewacyjne (np. armasil f, novalit f).

Profesjonalne wykonanie ocieplenia FARBY KABE – dobre praktyki

Jakość wykonania ocieplenia ma kluczowe znaczenie dla trwałości inwestycji. Prawidłowo zamontowany system ocieplenia to gwarancja sukcesu.

Etapy prawidłowego wykonania systemu KABE THERM

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże musi być czyste, suche, nośne, bez kurzu, tłuszczu czy starych, odpadających powłok.

W przypadku renowacji istniejących ociepleń – wykonaj ocenę przyczepności i ewentualnie zastosuj środki wzmacniające.

2. MONTAŻ PŁYT TERMOIZOLACYJNYCH

Klejenie płyt: stosuj zaprawy systemowe (np. KOMBI S, KOMBI).

Styropian lub wełnę układaj „na mijankę”, minimalizując powstawanie mostków cieplnych.

W przypadku wysokich budynków lub trudnych warunków – stosuj łączniki mechaniczne zgodne z projektem.

3. WYKONANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ

Siatkę z włókna szklanego (np. KABE 145) zatapiaj w jednolitej warstwie zaprawy klejąco-szpachlowej.

Unikaj miejscowego „wciągania” siatki w zaprawę – warstwa powinna być jednolita i odpowiedniej grubości.

4. NAKŁADANIE TYNKU SILIKONOWEGO ARMASIL T