Jakość wykończenia przy zastosowaniu technologii natryskowej charakteryzuje się jednorodnością faktury i brakiem nierówności typowych dla aplikacji ręcznej. Łatwość aplikacji na powierzchniach zakrzywionych, krzywoliniowych oraz poziomych sprawia, że systemy KABE THERM znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających projektach architektonicznych.

Systemy Ociepleń KABE THERM – Kompleksowe Rozwiązania

KABE THERM EPS – System Oparty na Styropianie

System KABE THERM EPS stanowi nowoczesne rozwiązanie do ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie płyt styropianowych EPS. Przeznaczony jest do zastosowania w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, użyteczności publicznej oraz przemysłowym, do wysokości 25 metrów (dla budynków wzniesionych przed 1.04.1995 r. do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Ze względu na łatwą technologię montażu i konkurencyjne koszty, system EPS jest najczęściej wybierany przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych, energochłonnych technologiach.

Warstwa zewnętrzna wykonywana jest techniką natryskową przy zastosowaniu tynków: silikonowego ARMASIL T AKORD, polikrzemianowego NOVALIT T AKORD lub akrylowego PERMURO T AKORD. Wszystkie te rozwiązania można dodatkowo malować farbami elewacyjnymi ARMASIL F lub NOVALIT F, dostępnymi w szerokiej palecie kolorów.

KABE THERM MW – System z Wełną Mineralną

System KABE THERM MW znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających wysokiej ochrony przeciwpożarowej i paroprzepuszczalności. Stosowany jest w budownictwie na budynkach wysokich powyżej 25 metrów, gdzie przepisy wymagają zastosowania materiałów niepalnych. Wełna mineralna daje również doskonałą izolacyjność akustyczną, co czyni ją idealnym wyborem dla obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu.

KABE THERM SG – Ocieplenie Stropów

System KABE THERM SG został zaprojektowany specjalnie do ocieplania stropów od strony sufitów w garażach zamkniętych i otwartych, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Materiałem termoizolacyjnym są niepalne płyty z lamelowej wełny mineralnej, co zapewnia najwyższą ochronę przeciwpożarową.

Warstwę zewnętrzną może stanowić mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD aplikowana techniką natryskową (opcjonalnie malowana farbą polikrzemianową NOVALIT F która dostępna jest w szerokiej palecie kolorów).

Rodzaje Tynków Natryskowych AKORD

ARMASIL T AKORD – Tynk Silikonowy

Silikonowy tynk ARMASIL T AKORD charakteryzuje się właściwościami samoczyszczącymi dzięki efektowi odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Po zwilżeniu na powierzchni tynku powstaje efekt hydrofobowy, który skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Wysoka elastyczność i odporność na promieniowanie UV sprawiają, że tynk zachowuje trwałość kolorów przez wiele lat.

NOVALIT T AKORD – Tynk Polikrzemianowy

Polikrzemianowa masa tynkarska NOVALIT T AKORD wyróżnia się mineralnym charakterem i niskoalkalicznym odczynem pH 8÷9,5. Posiada bardzo wysoką paroprzepuszczalność, co czyni go idealnym wyborem dla systemów wymagających dobrej regulacji wilgotności. Tynk ten jest szczególnie polecany w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych.

PERMURO AKORD – Tynk Akrylowy

Akrylowa masa tynkarska PERMURO AKORD charakteryzuje się wysoką odpornością na niekorzystne warunki zewnętrzne oraz bardzo dobrą przyczepnością do podłoża.

MINERALIT T AKORD – Tynk Mineralny

Mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD to rozwiązanie niepalne o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności. Zapewnia estetyczną, białą i jednolitą fakturę wyprawy oraz naturalną odporność na porost glonów i grzybów. Jest to idealny wybór dla systemów KABE THERM MW i KABE THERM SG, gdzie wymagana jest najwyższa ochrona przeciwpożarowa.

Gwarancja i Jakość Systemów KABE THERM

Firma Farby KABE oferuje wydłużoną 5-letnią gwarancję na systemy ociepleń KABE THERM przy zastosowaniu kompletnego systemu zgodnego z wytycznymi ETICS. Gwarancja obejmuje wszystkie materiały wchodzące w skład systemu KABE THERM.

Aktualne Trendy w Termomodernizacji

Nowoczesne Technologie Ocieplania

W 2025 roku obserwuje się dynamiczny rozwój technologii termomodernizacyjnych, gdzie systemy KABE THERM stanowią odpowiedź na rosnące wymagania efektywności energetycznej. Integracja z odnawialnymi źródłami energii, takimi jak pompy ciepła czy systemy fotowoltaiczne, sprawia, że nowoczesne systemy ociepleniowe stają się elementem zrównoważonego budownictwa.

Zmienia się również podejście do bezpieczeństwa pożarowego – nowe przepisy mogą wymagać stosowania pasów z wełny mineralnej nawet w budynkach jednorodzinnych, co zwiększa znaczenie systemów KABE THERM MW. Wełna mineralna zyskuje na popularności ze względu na swoją niepalność i doskonałe właściwości akustyczne.

Zastosowanie i Montaż

Wymagania Podłoża

Systemy KABE THERM mogą być stosowane na wszystkich typowych podłożach mineralnych, takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz ściany surowe wykonane z cegieł, bloczków i pustaków.

Przygotowanie podłoża usunąć zabrudzenia z kurzu pyłu oraz luźnych fragmentów betonu lub starego tynku. Warunki aplikacji obejmują temperaturę powietrza i podłoża od +5°C do +25°C oraz odpowiednią wilgotność względną.

Proces Montażu

Montaż systemu obejmuje kolejno: mocowanie płyt izolacyjnych, instalację łączników mechanicznych, wykonanie warstwy zbrojonej z siatką z włókna szklanego oraz gruntowanie przed aplikacją tynku. Mechaniczna aplikacja tynków AKORD wymaga zastosowania odpowiedniego sprzętu tynkarskiego zapewniającego stałe parametry natrysku.

FAQ – Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jakie są główne zalety tynków natryskowych AKORD?

Tynki natryskowe AKORD charakteryzują się dobrą jakością, równomierną fakturą, szybszą aplikacją, mniejszą liczbą wymaganych pracowników oraz niższymi kosztami robocizny w porównaniu do tynków ręcznych.

2. Który system KABE THERM wybrać - EPS czy MW?

KABE THERM EPS (na styropianie) jest idealny dla domów jednorodzinnych do wysokości 25 m i termomodernizacji ze względu na łatwość montażu i koszty. KABE THERM MW (na wełnie mineralnej) polecany jest dla budynków wysokich, wymagających ochrony przeciwpożarowej i lepszej izolacji akustycznej.

3. Jaka jest gwarancja na systemy ociepleń KABE THERM?

Farby KABE oferuje 5-letnią gwarancję na kompletne systemy ociepleń KABE THERM przy zastosowaniu wszystkich składników systemu oraz przeprowadzeniu przeglądów gwarancyjnych.

4. Czy można stosować tynki AKORD na zakrzywionych powierzchniach?

Tak, tynki natryskowe AKORD są szczególnie polecane na powierzchniach o nieregularnych kształtach, zakrzywionych oraz poziomych, gdzie tradycyjne tynkowanie jest utrudnione.

5. Na jakich podłożach można stosować systemy KABE THERM?

Systemy można stosować na wszystkich typowych podłożach mineralnych (beton, tynki cementowe, piaskowiec, ściany z cegieł, bloczków)

6. Czy tynki AKORD mają ochronę przeciwgrzybiczą?

Tak, wszystkie tynki natryskowe AKORD w standardzie zawierają zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów, co zwiększa trwałość i estetykę elewacji.

7. Jakie są wymagania bezpieczeństwa pożarowego?

Dla budynków powyżej 25 m wymagane są materiały niepalne (wełna mineralna). Budynki do 25 m mogą być ocieplone styropianem EPS, z wyjątkiem budynków wzniesionych przed 1995 r., które mogą być ocieplone systemem EPS do wysokości jedenastej kondygnacji. System KABE THERM MW oferuje najwyższą ochronę przeciwpożarową.

Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM z tynkami natryskowymi AKORD stanowią przyszłość termomodernizacji budynków w Polsce. Dzięki zastosowaniu mechanicznej aplikacji, wysokiej jakości materiałów szwajcarskiej jakości oraz 5-letniej gwarancji na kompletny system KABE THERM, inwestorzy otrzymują kompleksowe rozwiązanie zapewniające długotrwałą ochronę i estetykę elewacji. Efektywność ekonomiczna, szybkość realizacji oraz doskonałe parametry techniczne czynią systemy KABE THERM optymalnym wyborem dla współczesnego budownictwa wymagającego wysokiej efektywności energetycznej i trwałości.