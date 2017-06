Najcenniejsze zioła do ogrodu. Zioła i ich właściwości lecznicze

Rośliny przyprawowe i lecznicze spotyka się w każdym ogrodzie. To szeroka grupa obejmująca nie tylko znane zioła, ale także rośliny rabatowe, warzywa, drzewa i krzewy, a także...chwasty (pokrzywa, mniszek, perz, rumian, skrzyp, podagrycznik, itd.). Wiele gatunków roślin o właściwościach leczniczych można wprowadzić do zielonego zakątka – zarówno do części ozdobnej ogrodu, jak i praktycznej (warzywniak, czy ogródka ziołowego).

Nie ma szczególnych przeciwwskazań przy tworzeniu kompozycji z ziół w ogrodzie. Należy przede wszystkim zwracać uwagę na finalny rozmiar sadzonych ziół (nie mogą zagłuszać mniejszych roślin) oraz wymagania stanowiskowe i glebowe. Nawet mniej „oszałamiające wizualnie” zioła można z powodzeniem umieszczać w rabatach, nadając im tym samym oryginalny, dziki charakter. Ponadto wiele aromatycznych ziół (czosnek, cebula, majeranek, bazylia, cząber) uprawiana współrzędnie z innymi roślinami, poprawia ich zdrowotność oraz plon (u warzyw).

Do ich nawożenia ziół warto stosować naturalne preparaty. Jak je przygotować? Kilogram świeżych pokrzyw lub żywokostu tniemy i wrzucamy do pojemnika z 10 l wody (nie może być metalowy). Płyn odstawiamy na dwa-trzy tygodnie, żeby sfermentował (należy go często mieszać). Gdy przestanie się pienić, odżywka jest gotowa. Po rozcieńczeniu jej w proporcji 1:10 podlewamy lub opryskujemy rośliny dwa-trzy razy w sezonie.

Modne roślin lecznicze: top trendy ostatnich lat

Rzeź-szeń: zioła lecznicze

Rzeź-szeń – to prawdopodobnie jedno z najbardziej znanych ziół na skalę globalną. Można uprawiać go w ogrodzie lub na balkonie. Nie jest to jednak łatwe – to raczej ciekawostka dla hobbystów. Korzeń żeń-szenia ma wszechstronne zastosowanie. Najbardziej znane działanie to poprawa koncentracji.

Lukrecja gładka: rośliny lecznicze

Lukrecja gładka – roślina dorasta do 1,5 m wysokości. Jej korzenie wykorzystuje się jako słodzik. Napary z korzenia lukrecji działają przeciwzapalnie, gojąco i wykrztuśnie.

Czosnek niedźwiedzi: rośliny lecznicze

Czosnek niedźwiedzi – roślina dobrze rośnie w cieniu i nadaje się do zadarniania zacienionych, wilgotnych miejsc. To przyprawa o podobnych działaniu do czosnku pospolitego. Jej spożywanie to dobry sposób na wzmocnienie organizmu.

Czystek: rośliny lecznicze

Czystek – krzew wzbudza ogromną popularność jako panaceum na wiele chorób i środek opóźniający procesy starzenia. Czystek wspomaga układ odpornościowy i zapobiega infekcjom.

Aloes: rośliny lecznicze

Aloes – to roślina doniczkowa, którą w ogrodzie można uprawiać przez lato. Takie „traktowanie” poprawi jej wygląd. To jeden z najskuteczniejszych środków na gojenie ran oraz poprawę wyglądu skóry.

Najlepsze zioła: właściwości lecznicze i przyprawowe

Mięta pieprzowa: zioła w ogrodzie

Mięta pieprzowa – należy do ziół powszechnie spotykanych w ogrodach. Mięta nadaje się do sadzenia wśród gatunków ozdobnych. W Polsce służy najczęściej do sporządzania orzeźwiających napojów, w innych krajach (np. Francji) to także popularna przyprawa do dań.

Bazylia pospolita: zioła w ogrodzie

Bazylia pospolita - te zioła najczęściej uprawia się w pojemnikach, np. na osłoniętych balkonach. Bazylia to ceniona przyprawa, poprawiająca przemianę materii.

Szałwia lekarska: zioła w ogrodzie

Szałwia lekarska – roślinę z powodzeniem można uprawiać w ogrodzie. To nie tylko lek na ból gardła, ale przede wszystkim przyprawa o oryginalnym smaku.

Tymianek pospolity: zioła w ogrodzie

Tymianek pospolity – krzewinka dorasta do 40 cm wysokości. Ma charakterystyczne drobne liście. Tymianke można uprawiać w warzywniaku, zielniku lub na rabacie żwirowej. Przyprawa wyróżnia się intensywnym zapachem.

Czosnek pospolity

Czosnek pospolity – zazwyczaj uprawia się w warzywniaku, w zagonach lub swobodnie jak koper. To jeden z najcenniejszych leków znany od tysiącleci. Z powodzeniem można go nazwać roślinnym antybiotykiem. Ponadto zajmuje ważne miejsce jako przyprawa w wielu kuchniach z całego świata, w tym także w polskiej.

Ozdobne rośliny lecznicze – na rabaty

Nagietek lekarski – to roślina jednoroczna łatwo rozmnażająca się z samosiewu. To „obowiązkowa pozycja” na rabaty w ogrodach wiejskich. Kwiaty nagietka to panaceum na wiele dolegliwości. Najbardziej znane są jednak jako dodatek do kosmetyków, poprawiający wygląd skóry.

Jeżówka purpurowa – to jedna z najpiękniejszych, długo kwitnących roślin rabatowych. Jej purpurowo-brązowe kwiaty przypominają lotki z badmintona. W medycynie naturalnej wykorzystuje się korzeń i ziele jeżówki. Są przydatne w zwalczaniu kaszlu, grypy, stanów zapalnych. Pomagają także w stanach wyczerpania i osłabienia organizmu.

Lawenda lekarska – w ogrodzie ma uniwersalne zastosowanie. Uprawia się ją na rabaty, jako dekorację ścieżek oraz elementów małej architektury (np. tarasów). Napary z kwiatów lawendy można pić na poprawę trawienia. Zewnętrznie natomiast to dobry środek do poprawy wyglądu skóry.

Ogórecznik lekarski – roślina jednoroczna dorasta do 60 cm. Ładnie komponuje się w dzikich rabatach. Wyciągi z jej ziela działają przeciwzapalnie, moczopędnie i napotnie.

Chaber bławatek – osiąga do 1 m wysokości. Kwitnie od mają do sierpnia na niebiesko. To częsty „składnik” łąk kwietnych. Nadaje się także na rabaty. Leki na bazie kwiatów chabra bławatka działają moczopędnie, antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Wysokie zioła - do sadzenia w mało wyeksponowanych miejscach

Arcydzięgiel litwor – osiąga do 1,5 m wysokości. To roślina miododajna. Jako lek wykorzystuje się korzeń arcydzięgla, zbierany jesienią lub wiosną. To uniwersalny środek stosowany m.in. na dolegliwości układu pokarmowego, stres oraz infekcje.

Lubczyk ogrodowy – może dorastać do 2 m wysokości. Nie ma walorów dekoracyjnych. Uchodzi natomiast za cienioną przyprawę m.in. do zup i sos. Dawniej lubczyk uważano za afrodyzjak.

Kozłek lekarski – dorasta do 2 m wysokości. To jeden z najskuteczniejszych roślinnych leków odprężających i uspokajających. Kozłek lekarski uprawia się jako roślinę dwuletnią. Jako surowiec leczniczy wykorzystuje się korzenie.

Drzewa i krzewy o leczniczych owocach

Czeremcha zwyczajna – to krzew lub niskie drzewo osiągające do 10 m wysokości. Jest znany z ogrodów i środowiska naturalnego (chociaż tam jest wypierany przez czeremchę amerykańską). Jego owoce działają przeciwbiegunkowo po przetworzeniu, na surowo – wręcz odwrotnie. Ponadto to lek przeciwgośćcowy oraz moczopędny.

Bez czarny – krzew osiąga kilka metrów wysokości. Wytwarza kremowe baldachowate kwiaty, a później drobne, czarno-fioletowe, kuliste owoce. Nadają się na przetwory. Można je wykorzystywać do oczyszczania organizmu oraz jako lek przeciwbólowy. Bez czarny warto sadzić w ogrodach rustykalnych, naturalistycznych i leśnych. Dobrze rośnie na piaszczystych i kamienistych, jałowych glebach. Podobne zastosowanie ma rokitnik.

Dzika róża – to krzew o charakterystycznych przewieszających się pędach. Dobrze wygląda w ogrodach wiejskich, angielskich i naturalistycznych. Można z niego tworzyć luźne żywopłoty. Dawniej owoce dzikiej róży wchodziły w skład podstawowej diety, dzisiaj do dodatek stosowany głównie w przetworach. Dzika róża to bomba witaminowa (zwłaszcza jeśli chodzi o witaminę C).

Głóg (jednoszyjkowy i dwuszyjkowy) - to krzewy lub drzewa. Są ozdobne niemal przez cały sezon. Zwłaszcza wiosną – gdy kwitną i pod koniec lata/jesienią w czasie owocowania. Można tworzyć z nich szpalery lub luźne żywopłoty. Owoce głogu wykorzystuje się także w ziołolecznictwie. To bezpieczny lek na poprawę pracy serca i zwiększenie odporności organizmu.

Jałowiec pospolity – w ogrodzie wykorzystuje się go do tworzenia krzewiastych kompozycji, na żywopłoty oraz na skalniaki. W kuchni natomiast jego szyszkojagody są cenioną przyprawą do mięs. Nie można jednak z nimi przesadzać. W małej ilości jałowiec to lek pobudzający trawienie, w większych może doprowadzić do zatrucia.