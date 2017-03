5 pomysłów na cegłę klinkierową we wnętrzu

Cegła klinkierowa zawdzięcza obecność we wnętrzu domu swojej urodzie, dużym możliwościom aranżacyjnym, łatwości w budowaniu z niej elementów wystroju. Chociażby zabudowy kuchennej wraz z blatem do przygotowywania posiłków. Surowiec, z którego wykonuje się ceramikę jest zupełnie naturalny i ekologiczny tak, jak proces jego wypalania. Cegła klinkierowa jest wytrzymała i prawie nienasiąkliwa. Idealna do stworzenia z niej obudowy wanny czy ścianki działowej, murku w łazience zaaranżowanej w stylu industrialnym.

Ten materiał budowlany poradzi sobie również w tych najtrudniejszych sytuacjach. Spotkanie z ogniem nie robi na nim większego wrażenia, dlatego cegła klinkierowa stosowana jest do budowy paleniska kominka i grilla ogrodowego. Swoją wysoką ognioodporność zawdzięcza wypalaniu, podczas procesu produkcyjnego, w temperaturze 1000 stopni Celsjusza.

Dekoracyjne ściany i regały z płyty k-g królują w salonach i sypialniach. Można je również wykonać z cegły klinkierowej. Tak zaprojektowane wnętrze nabiera industrialnego charakteru lub wręcz przeciwnie - rustykalnego stylu w zależności od aranżacji i pomysłu. Dziś przenosimy charakter fasady domu do jego wnętrza. Klinkier, który do tej pory był głównie wykorzystywany do budowy ogrodzeń, murów i elewacji, zdobył swoje uznanie wśród dekoratorów wnętrz i spełnia oczekiwania użytkowników. Cegła klinkierowa urządza nie tylko salon, sypialnię, ale i pokoje dziecięce oraz młodzieżowe - wprowadzając niepowtarzalne wnętrzarskie scenografie.