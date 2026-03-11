Murator Remontuje #2: Malowanie ścian Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak odstraszyć gołębie z balkonu?

Gołębie nie tylko mogą nas odwiedzić na balkonie czy tarasie, ale też jest szansa, że zaczną sobie budować gniazdo pod naszym okiem. Jak tego uniknąć? Najlepiej nie zachęcać ptaków, by zatrzymały się na balkonie. Atrakcyjne będą dla nich takie miejsca, które sprzyjają założeniu gniazda, czyli przestrzeń z nagromadzonymi przedmiotami, składowanymi przez długi okres. Jeśli chcemy uniknąć gniazda na balkonie, to najlepiej zrobić w tym miejscu porządek.

Trzeba usunąć śmieci, stare przedmioty, bo pusta przestrzeń wyda się gołębiom nieciekawa, tu nie przylecą. Ponadto, jeśli balkon jest brudny, znajdują się na posadzce czy na balustradach stare odchody po ptakach, to takie miejsce trzeba koniecznie umyć. Na rynku są nawet dostępne specjalne preparaty, które dobrze poradzą sobie z ptasimi odchodami. Gołębie widząc stare odchody odczytują to jako miejsce atrakcyjne, w którym wcześniej przebywały ptaki, dlatego są zachęcone do ponownych odwiedzin.

Gołębie mogą być również zwabione jedzeniem, czyli kawałkami chleba czy ziarnami, dlatego nie powinno się ich dokarmiać. Jeśli chcemy uniknąć ich towarzystwa, to warto również sprawdzić, czy sąsiedzi nie zostawiają pokarmu dla ptaków.

Jakie są domowe sposoby na odstraszanie gołębi?

Siatka

Najlepszą metodą na czysty balkon bez gołębi jest siatka. To sposób na zagrodzenie dostępu do balkonu, można ją też zamocować tak, by zasłaniała sam parapet. Siatki są wykonane z polietylenu, co zapewnia im trwałość, jednocześnie są bardzo cienkie, więc nie będą widoczne z daleka. Ten produkt nie będzie również zasłaniał słońca i dostępu światła do wnętrza mieszkania. Specjalne siatki na gołębie są powszechnie dostępne w marketach budowlanych czy sklepach ogrodniczych. Niestety, wadą tego rozwiązania jest fakt, że ze względu na różne konstrukcje balkonów, czasami nie można zainstalować siatki.

Kolce na ptaki

Na parapetach czy balustradach balkonów można wstawić specjalne kolce na ptaki. To produkt, który do podłoża ma przymocowane wystające metalowe pręciki i dlatego ptaki nie mają miejsca, by usiąść. Kolce mogą się wydawać niebezpieczne dla ptaków, jednak tak nie jest, są one tępo zakończone, żeby nie zraniły i nie uwięziły gołębi. Zwolennicy tego rozwiązania uważają, że jest ono estetyczne i mało widoczne z daleka. Często w ten sposób zabezpiecza są przed gołębiami świeżo wyremontowane obiekty zabytkowe. Kolce na gołębie są również łatwo dostępne na rynku.

Odblaski i wiatraczki

Gołębie można odstraszyć tworząc samodzielnie różne „strachy”. Ptaki niechętnie będą się zbliżały do miejsca, w którym będzie się coś poruszało czy świeciło. Można więc zawiesić różne połyskujące wstążki, starą płytę CD, ostatecznie torebki foliowe. Dobrym krokiem jest zamocowanie do balustrady czy wstawienie do doniczki wiatraczka dla dzieci. Będzie się poruszał na wietrze i wydawał dźwięk, który dla gołębi jest nieprzyjemny. Ciekawym pomysłem jest balon odstraszający ptaki. Jest on zwykle biały z namalowanymi dużymi oczami, które mają w gołębiach, ale także wśród szpaków wywoływać poczucie zagrożenia. Balon może być stosowany również na działce, choć jest to rozwiązanie raczej na krótki okres.

Figurka drapieżnego ptaka

Pomysłem na odstraszenie gołębi jest również postawienie figurki ptaka drapieżnego. Gołębie nie lubią szczególnie sów i kruków. Postać drapieżnika można umieścić zarówno na balkonie, jak i na działce, to produkt wykonany najczęściej z tworzywa sztucznego. Jeśli zdecydujemy się na plastikowego drapieżnika, to co jakiś czas powinniśmy zmienić jego pozycję, bo gołębie mogą się przyzwyczaić do nieruchomej figurki. Podobnym pomysłem może być naklejanie, albo wstawianie w oknie obrazka drapieżnika. Taki obrazek z daleka odwiedzie gołębie od wylądowania na naszym parapecie.

Odstraszające zapachy

Gołębie można zniechęcić do odwiedzin rozprowadzając nieprzyjemne zapachy, na przykład naftalinę. Na ptaki zadziałają również odświeżacze powietrza, dobrze się sprawdzą szczególnie takie, które reagują na ruch.

Urządzenia do odstraszania gołębi

Na balkonie czy na działce można wstawić również odstraszacze solarne. To urządzenia, które emitują sygnały dźwiękowe i świetlne. Takie rozwiązanie działa dobrze punktowo, w miejscach szczególnie intensywnie odwiedzanym przez ptaki, na przykład na działce. Urządzenie czerpie energię ze słońca. Podobnie działa odstraszacz ultradźwiękowy, który poprzez emisję ultradźwięków odstrasza intruzów. Są to fale, których człowiek nie słyszy, dlatego może być bez problemu stosowany w bloku. Urządzenie działa na baterie. Zarówno jeden jak i drugi odstraszacz ma wbudowany czujnik ruchu i uruchamia się, gdy w okolicy pojawiają się niechciani goście.