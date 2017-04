Szare ściany w salonie i sypialni. Inspiracje na szare wnętrz

Kolor szary to połączenie barw dopełniających. Może mieć wiele odcieni, ale zwykle powstaje poprzez połączenie bieli i czerni. W zależności od proporcji otrzymujemy intensywność barwy. Potocznie mówi się, że coś jest szare, bure, co ma oznaczać bez koloru, ponure, smutne. Ta pozorna nijakość szarego koloru zyskała wielką popularność w wystroju wnętrz. To właśnie szary jest najmodniejszym kolorem ścian i hitem ostatnich sezonów. Kolor szary ma wiele odcieni. Mogą to być odcienie pastelowe jak: platynowy, siwy, popielaty, mysi. Z dodatkiem niebieskiego i fioletu: grafit, merango. Kolor szary może też być zbliżony do zielonego: antracytowy, khaki, feldgrau.

Uniwersalna szarość jest dobrym tłem dla mebli i wzorzystych dodatków we wnętrzu. Mając na myśli szare wnętrze od razu nasuwa się widok szarych ścian pomalowanych farbą. Ale nie musi tak być. Wrażenie szarego wnętrza mogą tworzyć wybrane w tym kolorze dodatki, meble, akcesoria.

Sypialnia to pomieszczenie, które powinno działać kojąco na ciało i umysł. Po całym dniu wrażeń dobrze jest zaszyć się we wnętrzu pełnym harmonizujących barw i starannie wyselekcjonowanych dodatków. Dotąd białe i kremowe sypialnie, które tak upodobali sobie Polacy, stały się po prostu szare. Można by powiedzieć, że kolor szary jest nowym beżem, chętnie wykorzystywanym do aranżacji wnętrz.

Galeria zdjęć: szare ściany

Zobacz galerię zdjęć z prawdziwych wnętrz. Wybraliśmy inspiracje na nowoczesne i stylowe wnętrza z szarymi ścianami.