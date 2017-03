Współczynnik przewodzenia ciepła

Najważniejszym parametrem styropianu jest jego współczynnik przewodzenia ciepła, czyli λ (lambda). Współczynnik przewodności cieplnej lambda styropianu wynosi od 0.031 do 0.044 W/(mK). Im mniejsza (niższa) lambda, tym lepszy (cieplejszy) styropian. Dlatego styropian o niskiej lambdzie i stosunkowo niedużej grubości może lepiej izolować budynek niż grubszy styropian o wysokiej lambdzie. Przy zakupie nie należy kierować się więc samą grubością izolatora.

Niewielka wydawałoby się różnica wartości lambdy może oznaczać w rezultacie zupełnie różne klasy styropianów. 20 cm warstwa styropianu o współczynniku lambda 0,044 ma mniejszą izolacyjność niż np. 15 cm o współczynniku lambda 0,031. Warto wybierać styropiany o niższym (lepszym) współczynniku ciepła, ponieważ ocieplenie robione jest na długie lata i powinno efektywnie chronić budynek przed wychłodzeniem

Jakość i cena

Przed zakupem zawsze zwracajmy uwagę na jakość styropianu, bowiem na rynku mogą pojawiać się wyroby producentów, którzy sprzedają niepełnowartościowe płyty, licząc na naiwność klientów i kusząc najniższymi cenami. Taki izolator nie zapewni oczekiwanych oszczędności. W składzie budowlanym bardzo trudno sprawdzić na tzw. oko, który styropian jest dobrej jakości, który gorszej, a który nie powinien w ogóle trafić do sprzedaży.

Co zatem robić, żeby nie dać się oszukać? Na pewno należy porzucić myśl o kupowaniu od nieznanych producentów. Zaleca się wybieranie markowych styropianów, od tych producentów którzy latami pracują na uznanie klientów. Przed zakupem sprawdźmy w renomowanej prasie branżowej oraz internetowych portalach budowlanych, które z produktów posiadają certyfikaty i rekomendacje jakościowe przyznane przez niezależne, notyfikowane w Unii Europejskiej instytuty naukowe, zajmujące się weryfikacją materiałów budowlanych.

W Polsce takie potwierdzenia jakości wydawane są przez Instytut Techniki Budowlanej. Ceny styropianu uzależnione są od jego rodzaju, parametrów i zastosowania. Eksperci budowlani są jednak zgodni, że wyjątkowo atrakcyjne cenowo produkty budowlane mogą być wątpliwej jakości.

Styropian do ocieplenia ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów, podłóg i dachów

Podstawowe wyroby ze styropianu używane w budownictwie to płyty do ocieplenia ścian zewnętrznych, fundamentów, stropów i podłóg oraz dachów stromych. Standardowe wymiary płyt styropianowych to długość 100 cm, szerokość 50cm a grubość w zależności od zapotrzebowania wynosi od 1 cm aż do 120 cm. Produkowane płyty mogą mieć krawędzie płaskie, ale istnieją też frezowane na tzw. zakładkę lub felc.

Ocieplanie ścian: styropian na fasadę najczęściej stosowany jest do izolacji cieplnych ścian budynków mieszkalnych i publicznych, wznoszonych w różnych technologiach, a szczególnie popularnej metodzie ETICS, znanej do niedawna pod nazwami BSO lub metoda lekka-mokra. Obecnie coraz częściej stosowanym standardem grubości ocieplenia jest 15 cm i więcej. Przedstawione poniżej styropiany idealnie nadają się do wykonania izolacji ścian, z powodzeniem są stosowane również do ocieplenia ścian szkieletowych, murów szczelinowych:

Styropian DALMATYŃCZYK PLUS Fasada - λ dekl = 0,042 W/(m•K) - to jedna z najbardziej popularnych i najbardziej ekonomicznych odmian styropianu w kropki do izolacji ścian (szczególnie polecany w metodzie ETICS). Charakterystyczne ciemne kropki na styropianie zawierają spieniony surowiec stosowany do produkcji najwyższej jakości styropianu grafitowego. Kropki na styropianie to znak firmowy gwarantujący jakość, odróżniający produkt Termo Organiki od innych dostępnych na rynku. Styropian w kropki to pierwszy materiał na rynku będący pod stałą kontrolą Instytutu Techniki Budowlanej. Jej wynikiem jest prestiżowa Rekomendacja Techniczna i Jakości RTQ. Styropian w kropki to pewność dobrego wyboru, gwarantowana jakość i satysfakcja klienta.

Styropian GOLD fasada - λ dekl = 0,038 W/(m•K) - styropian w kropki do izolacji ścian zewnętrznych w metodzie ETICS o bardzo korzystnym współczynniku izolacyjności cieplnej.

- λ dekl = 0,038 W/(m•K) - styropian w kropki do izolacji ścian zewnętrznych w metodzie ETICS o bardzo korzystnym współczynniku izolacyjności cieplnej. Styropian TERMONIUM PLUS Fasada - λ dekl = 0,031 W/(m•K) - srebrnoszary styropian z unowocześnionego surowca. Płyta TERMONIUM PLUS ma najlepsze parametry izolacyjności wśród wszystkich styropianów. Ten styropian został wykorzystany m.in. do ocieplenia pierwszego budynku pasywnego w Polsce w Smolcu pod Wrocławiem, pierwszej sportowej hali widowiskowo-sportowej w Słomnikach, siedziby Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego w Gdańsku oraz pierwszego w Polsce kościoła pasywnego w Nowym Targu. Srebrnoszary styropian to podstawowy materiał izolacyjny stosowany w budownictwie energooszczędnym.

Ocieplenie podłogi i dachu:

GOLD dach-podłoga - to styropian w kropki o bardzo wysokich parametrach izolacyjności zalecany do izolacji dachów, stropów i podłóg. Styropian GOLD dach-podłoga przenosi średnie obciążenia mechaniczne, nie przekraczające 3000 kg/m2. Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ dekl wynosi 0,036 W/(m•K).