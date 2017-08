Mieszkamy od kilku lat w Irlandii. W 2013 roku kupiliśmy tu tzw. one-bedroom apartament o powierzchni ok. 55 m2. Mimo dobrej lokalizacji wnętrze było mało funkcjonalne i brakowało drugiej sypialni dla gości i dla planowanego w przyszłości dziecka. W listopadzie zeszłego roku zrobiłam projekt przebudowy mieszkania w darmowej aplikacji. Bez wcześniejszego doświadczenia w budowlance - ruszyliśmy, zaczynając od totalnej demolki. Część materiałów sprowadziliśmy z Polski, resztę kupiliśmy na miejscu (mimo szokujących wprost cen!). Kupowaliśmy najlepsze materiały, na jakie mogliśmy sobie pozwolić. Wszystko zrobiliśmy sami - od wymiany okien, burzenia i budowy ścian, ocieplenia, kafelek, gładzie, panele, aż po składanie mebli i dekoracje wnętrza. Nie obyło się bez problemów - mimo planów, nie mogliśmy zmienić systemu centralnego ogrzewania. By uniknąć komplikacji musieliśmy wykorzystać istniejące podłączenia prądu, wody, gazu. Budownictwo irlandzkie jest niedbałe i niestety pełne niespodzianek - wiele z nich utrudniło, wydłużyło czas remontu lub wręcz wywołało konieczność dodatkowych prac. Jednak po pół roku mieszkanie było gotowe. Wiele osób powie: długo. Jednak my, robiąc wszystko sami (w większości po raz pierwszy w życiu) staraliśmy się pracować dokładnie i starannie, sprawdzając nieraz wszystko po kilka razy. Udało się. Efekt jest dokładnie taki, jak planowaliśmy, słyszymy mnóstwo pozytywnych słów. Jednak nasze plany się zmieniły - wracamy do Polski. Pieniądze ze sprzedaży mieszkania będą naszym kapitałem na budowę wymarzonego domu. Tym razem już nie zbudujemy go sami, ale na pewno wykończenie wnętrz sprawi nam jeszcze większa frajdę niż pierwszy remont. Jesteśmy też niesamowicie dumni z tego, ze nasze dzieło, okupione ogromnym wysiłkiem i wkładem, będzie cieszyć za chwilę nowych właścicieli.