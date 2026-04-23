Prezentujemy jak samodzielnie zbudować grill murowany. Zobacz projekt grilla z cegły i instrukcję jego wykonania w galerii zdjęć. Grill murowany jest wysoki, wygodny w obsłudze i ma ruchomy ruszt, który można umieszczać bliżej lub dalej od ognia. Dzięki eleganckiej sylwetce i uniwersalnej formie grill ogrodowy murowany będzie ładnie się prezentował na każdej działce.

Grill murowany budowa krok po kroku

Materiały użyte do budowy grilla murowanego (bez płyty fundamentowej):

cegła klinkierowa pełna Pomerania firmy Wienerberger 250 x 120 x 65 mm – 189 sztuk;

zaprawa do murowania i fugowania Terca brąz – 150 kg;

bruk klinkierowy Flaming – 40 sztuk;

blat z kremowego piaskowca 78 x 65 x 4 cm;

ruszt grilla ze stali nierdzewnej 82 x 55 cm;

płyta metalowa paleniska 82 x 65 x 0,3 cm;

płaskowniki stalowe 100 cm o przekroju 60 x 5 mm – 3 sztuki;

ceownik aluminiowy 68 cm o przekroju 16 x 13 mm – 4 sztuki;

pręty stalowe do łączenia cegieł, średnica 6 mm, długość 9 cm – 6 sztuk;

preparat do impregnacji piaskowca – 0,5 l

klej do zamocowania kamienia – 1 tuba;

piasek (podsypka pod bruk) – 0,15 m 3 ;

; cement (podsypka pod bruk) – 20 kg.

i Autor: Archiwum serwisu Grill murowany projekt. Przed naszym grillem w przyszłości będzie ułożona nawierzchnia równo z jego podłogą. Dlatego nie trzeba robić czoła z klinkieru zapobiegającego jej osuwaniu. W grillach budowanych na tarasie lub w już urządzonym ogrodzie takie czoło jest konieczne

Grill murowany - jak zbudować zdjęcia krok po kroku

Grill murowany został zrobiony z cegieł pełnych. Jego koszt można obniżyć, stosując cegły drążone (są mniej więcej o połowę tańsze), a tylko ostatnią warstwę ułożyć z pełnych. Na koszt grilla murowanego w dużym stopniu wpływa cena rusztu i metalowej płyty paleniska. Najtaniej ruszt można kupić w markecie budowlanym, ale trzeba do niego dostosować wymiary grilla, a płytę paleniska i tak zamówić.

Czytaj też:

Przed wybudowaniem grilla ogrodowego murowanego warto zastanowić się, czy nie warto przy okazji zadbać o wędzarnię. Grill będzie wtedy spełniał podwójna funkcję, i można będzie delektować się pachnącymi dymem wędlinami domowej roboty.

Ważne Podczas murowania i fugowania ścian nie można dopuścić do tego, żeby zamokły. Zawsze po zakończeniu prac (budowa trwała kilka dni) grill należy okryć folią.

Solidny fundament – klucz do trwałości grilla

Każda solidna konstrukcja murowana, w tym grill ogrodowy, wymaga stabilnego i dobrze przygotowanego podłoża. Prawidłowo wykonany fundament nie tylko zapewni bezpieczeństwo użytkowania, ale również ochroni budowlę przed pękaniem na skutek osiadania gruntu czy działania mrozu. Prace należy rozpocząć od wykopania dołu o głębokości 30-40 cm, który będzie o kilkanaście centymetrów szerszy i dłuższy od planowanych wymiarów grilla.

Dno wykopu należy wyłożyć około 10-centymetrową warstwą żwiru lub tłucznia, która będzie pełnić funkcję drenażu. Tę warstwę trzeba dokładnie ubić i wypoziomować. Następnie wykop zalewa się warstwą betonu o grubości co najmniej 15 cm. Po wylaniu betonu i jego wyrównaniu za pomocą poziomicy, warto pozostawić go na kilka dni do pełnego związania, zanim rozpocznie się murowanie ścian grilla.

Jaką cegłę na grilla wybrać? Rodzaje, właściwości i cegły do unikania

Wybór odpowiedniej cegły ma kluczowe znaczenie dla trwałości i estetyki grilla. Najlepszym materiałem jest cegła klinkierowa, która dzięki wypalaniu w bardzo wysokiej temperaturze cechuje się wyjątkową odpornością na uszkodzenia mechaniczne, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę. Jej niska nasiąkliwość sprawia, że nie pęka pod wpływem mrozu. Równie dobrym, a często bardziej ekonomicznym rozwiązaniem, jest wykorzystanie starej cegły rozbiórkowej. Jej nieregularna faktura i naturalne przebarwienia nadadzą grillowi rustykalny, niepowtarzalny charakter.

Należy bezwzględnie unikać materiałów, które nie są przystosowane do pracy w wysokich temperaturach. Do budowy grilla nie nadają się pustaki ani bloczki z betonu komórkowego, ponieważ mogą pękać i kruszyć się pod wpływem ciepła. Choć w celu obniżenia kosztów można rozważyć użycie cegły dziurawki do budowy ścianek bocznych, to ostatnie warstwy oraz elementy mające bezpośredni kontakt z ogniem muszą być wykonane z cegły pełnej.

Budowa paleniska – serce każdego grilla

Palenisko to element grilla narażony na najwyższe temperatury, dlatego jego konstrukcja wymaga użycia specjalistycznych materiałów. Chociaż zewnętrzna obudowa może być wykonana z cegły klinkierowej, samo wnętrze komory paleniskowej najlepiej jest wyłożyć cegłą szamotową lub gotowymi płytkami szamotowymi. Materiały te są odporne na działanie ognia i doskonale akumulują ciepło.

Praktycznym i godnym polecenia rozwiązaniem jest wyłożenie paleniska cienkimi płytkami szamotowymi o grubości 2-3 cm. Do ich montażu należy użyć specjalnej zaprawy szamotowej, odpornej na wysokie temperatury. Taka okładzina nie tylko skutecznie chroni konstrukcję grilla, ale w przyszłości pozwoli na łatwą i tanią wymianę zużytych elementów bez potrzeby ingerowania w główną bryłę budowli.