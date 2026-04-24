Owalne ogrody działkowe to nie AI. Zaprojektował je wybitny architekt krajobrazu

Murator Ogroduje #2: Rozmnażanie hortensji

Owalne ogrody działkowe De Runde Haver w Danii

W Nærum nieopodal Kopenhagi powstały w 1948 r. niezwykłe ogrody działkowe. Tym, co je wyróżnia, jest nietypowy owalny kształt. Zaprojektował je architekt krajobrazu Søren Carl Theodor Marius Sørensen. Jak wyjaśnia sam projektant, dzięki owalnym ogrodom poprzedzielanym „ziemią niczyją” nie ma konfliktów między sąsiadami o wysokość żywopłotu dzielącego działki.

Każdy ogródek ma wymiary ok. 25 x 15 m. Wewnątrz owalu działkowcy mają (w granicach przepisów) pełną swobodę co do wyboru roślin, kształtu altany itp. Co ciekawe, sami decydują też o tym, z jakiej rośliny stworzą żywopłot i czy będą go przycinać, czy też nie.

Historia De Runde Haver

Budowa ogrodów trwała 4 lata i zakończyła się w 1952 r. Początkowo wyznaczono tu 44 owalne ogródki, ale dziś jest ich 50. W 1991 r. De Runde Haver objęte zostało ochroną, a zatem nie wolno już zmieniać historycznego zagospodarowania terenu. Ogródki działkowe w Nærum, tak samo jak działki ROD w Polsce, są własnością organizacji zrzeszającej działkowców i za opłatą mogą być dzierżawione przez zainteresowanych.

Tak samo jak w naszym kraju, przy rozpatrywaniu wniosku o dzierżawę działki zwraca się uwagę, żeby potencjalny działkowiec zamieszkiwał w tej samej gminie. Ma to powodować, że ogródki będą służyć lokalnej społeczności. Gdyby dzierżawca mieszkał zbyt daleko od ogrodów działkowych, odwiedzałby je rzadko, a tym samym cenny teren przez większość roku byłby nieużytkowany.

Do owalnych ogródków niełatwo dotrzeć, ale to celowe

Na zdjęciach owalnych ogrodów działkowych De Runde Haver zwraca uwagę brak ścieżek prowadzących do poszczególnych działek. Wbrew pozorom nie jest to niedopatrzenie, a celowy element. Projektant chciał, aby działkowcy zmierzający do swoich roślin musieli przejść się między posesjami sąsiadów, co miało zachęcać do budowania życzliwości i nawiązywania relacji.

