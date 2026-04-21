Ile kosztuje parasol ogrodowy? Oto aktualne ceny parasoli ogrodowych 2026

Parasol ogrodowy – praktyczny nie tylko w upały

Parasol ogrodowy pełni wiele praktycznych funkcji w codziennym użytkowaniu przestrzeni zewnętrznych. Przede wszystkim zapewnia skuteczną ochronę przed szkodliwym promieniowaniem UV, co jest szczególnie ważne w letnie dni, zapobiegając oparzeniom skóry i zmęczeniu. Dodatkowo, dzięki impregnacji tkaniny, chroni przed przelotnym deszczem, pozwalając na kontynuowanie aktywności na zewnątrz bez przerywania relaksu. Parasol staje się też elementem dekoracyjnym, który nadaje charakteru ogrodowi lub tarasowi, tworząc przytulną atmosferę do rodzinnych spotkań, czytania czy spożywania posiłków w cieniu. W zależności od modelu może służyć jako mobilna osłona na plaży lub stały punkt w ogrodzie restauracyjnym, a nawet jako element aranżacji przestrzeni komercyjnych.

Parasol ogrodowy można umieścić w wielu miejscach, w zależności od jego typu i wielkości dostępnej przestrzeni. Na balkonie lub małym tarasie doskonale sprawdzą się kompaktowe modele prostokątne lub półparasole, które nie zajmują dużo miejsca. W większym ogrodzie warto postawić na wolnostojące parasole na wysięgniku, umożliwiające elastyczne pozycjonowanie cienia bez konieczności wiercenia w podłożu. Parasole z centralnym słupkiem idealnie pasują do stołów ogrodowych z otworem. Można je również wykorzystać nad basenem, w strefie grillowej czy jako osłonę dla dziecięcych placów zabaw. Kluczowe jest zapewnienie stabilnego podparcia, aby konstrukcja była bezpieczna nawet przy silniejszym wietrze, co czyni parasol uniwersalnym rozwiązaniem dla domu, działki rekreacyjnej lub przestrzeni publicznej.

Ceny parasoli ogrodowych 2026

Parasol balkonowy prostokątny 2,1 x 1,4 m szary: około 123 zł

Parasol ogrodowy prosty o średnicy 200 cm: 129 zł

Parasol uchylny 300 cm w kolorze butelkowej zieleni: 150 zł

Parasol ogrodowy na korbkę o średnicy 350 cm: 240 zł

Parasol ogrodowy 300 cm szary standardowy: 239 zł

Parasol z oświetleniem LED na wysięgniku 300 cm: 294 zł

Parasol łamany 200 cm w kolorze beżowym: 499 zł

Parasol prostokątny wodoodporny 225 x 120 cm: 679 zł

Parasol kremowy o średnicy 350 cm z wyższej półki: 1029 zł

Duży parasol wolnostojący 3m polskiego producenta: 1250 zł

Premium parasol beżowy z segmentu wyższej jakości: 2357 zł

Mały parasol stołowy 200 cm w promocyjnej cenie: 110 zł

Na co zwrócić uwagę przy wyborze parasola ogrodowego?

Przy wyborze parasola ogrodowego w 2026 roku należy pamiętać o kilku kluczowych aspektach. Przede wszystkim sprawdź jakość materiału poszycia – powinien być odporny na UV, wodoodporny i nieblaknący pod wpływem słońca. Ważna jest stabilność konstrukcji, szczególnie w przypadku modeli wolnostojących, gdzie solidna podstawa lub obciążenie jest niezbędne, aby uniknąć przewrócenia przy wietrze. Rozważ mechanizm rozkładania – korbka ułatwia obsługę dużych parasoli, a regulacja kąta zwiększa komfort. Dopasuj rozmiar do dostępnej przestrzeni oraz przeznaczenia, a także weź pod uwagę kolor i design, aby harmonijnie wpasował się w otoczenie. Nie zapominaj o gwarancji producenta oraz możliwości łatwego czyszczenia i przechowywania w pokrowcu. Inwestycja w dobry parasol to sposób na długotrwałą ochronę i komfort w ogrodzie przez wiele sezonów.

Przejdź do galerii: Eleganckie lampy ogrodowe - inspiracje

