Kleszcze 2025 - jest ich dużo, była ciepła zima

Łagodna i ciepła zima spowodowała, że w 2025 boimy się plagi kleszczy. Te przypominające małe pająki pajęczaki, które chowają się w wysokich trawach i krzewach, szybko rozwijają się w cieplejszych miesiącach. Lubią też wilgoć i nasze ogrody. Jak to pogodzić z tym, że chcemy spędzać ciepłe wieczory na naszych pięknych tarasach i w ogrodzie? Cóż, musimy opanować kleszcze, zanim one zaatakują nas, dziecko lub psa. I wcale nie musimy być ubrani po szyję - choć to dobry sposób na uniknięcie ukąszenia przez kleszcza. Nie zawsze też trzeba stosować agresywne chemikalia.

Na szczęście mamy też pachnące rośliny, które mogą być używane jako naturalny środek odstraszający. Warto posadzić je w ogrodzie przy tarasie. Wśród nich są:

mięta

rozmaryn

lawenda

Pozbądź się kleszczy przy pomocy tych 5 roślin

Czy lawenda odstrasza kleszcze?

Tak. Lawenda nie tylko pięknie pachnie. Jej silny aromat jest bardzo skuteczny w odstraszaniu kleszczy czy komarów. Olejki eteryczne w lawendzie są toksyczne dla kleszczy, co powoduje, że lawenda jest doskonałą rośliną do ogrodu. To nie są tylko spekulacje, lecz fakt potwierdzony badaniami. Badania naukowe wskazują też, że niektóre olejki eteryczne są nawet skuteczniejsze niż DEET.

Jak to działa?

Składniki aktywne zawarte w olejkach, jak eugenol, geraniol, PMD (para-mentano-3,8-diol) czy cytronellal, zakłócają zdolność kleszczy do wykrywania żywicieli, co zmniejsza ryzyko ukąszenia - czytamy na stronie aromatherapyoils.pl.

Są też brytyjskie badania, które dowodzą działania odstraszające olejku eterycznego z Lavendula angustifolia na dorosłe osobniki. Chodziło o kleszcze Hyalomma marginatum rufipes (po polsku - kleszcz afrykański, kleszcz wędrowny lub kleszcz gigant).

W zależności od stężenia efekt odstraszający utrzymuje się od 40 do 120 minut. Olejek lawendowy jako repellent rekomenduje m.in. polski rząd.

Czytajcie na stronie gov.pl jak się ustrzec kleszczy. Natomiast Uniwersytet Jagielloński przypomina, jakie zagrożenia niosą kleszcze dla zdrowia.

Kleszcze nie tolerują lawendy. Co zawiera?

Co zatem zawiera lawenda i olejki z lawendy? Oto związki, które powodują charakterystyczny zapach lawendy. Dzięki nim ta roślina odstrasza kleszcze:

Linalol

Octan linalolu

Kamfora

1,8-cyneol:

Lawendulol

β-kariofilen ( działanie przeciwzapalne)

Terpinen-4-ol

Ocymen

Garbniki

Triterpeny (właściwości przeciwzapalne)

Gdzie posadzić lawendę na kleszcze - wymagania

W polskich ogrodach najczęściej uprawia się lawendę wąskolistną (Lavandula angustifolia), która jest najbardziej wytrzymała na mróz. Bardziej spektakularny wygląd (obfite kwiatostany) ma lawenda francuska (Lavandula stoechas), ale ją najlepiej uprawiać w donicach, a przed zimą przenosić do chłodnego pomieszczenia. Może dekorować wejście do domu domu, balkony, tarasy bądź obiekty małej architektury.

Lawenda lubi ziemię przepuszczalną, raczej zasadową.

Rabaty z lawendą trzeba systematycznie odchwaszczać, bo ta roślina nie lubi konkurencji chwastów. Lawenda potrzebuje też dobrej cyrkulacji powietrza wokół, więc lepiej nie sadzić jej w zagłębieniach. Lepsze będą skarpy albo podwyższone rabaty.

Do sadzenia obok lawendy nadaje się m.in. ułudka wiosenna, smagliczka skalna, żagwin ogrodowy, rogownica kunterowata, goździk alpejski, dyptan jesionolistny, przymiotno ogrodowe, cynia wytworna i dzwonek brzoskwiniolistny.

Naturalny repellent na kleszcze. W czym i gdzie uprawiać lawendę. Zdjęcia

