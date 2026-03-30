Arboretum Wojsławice – kiedy jechać?

Unikalny XIX-wieczny ogród botaniczny w gminie Niemcza, czyli Arboretum Wojsławice otwiera się każdej wiosny i zamyka jesienią. Najlepiej odwiedzić Arboretum od połowy kwietnia do końca lipca, ponieważ wtedy kwitnie najwięcej roślin, ale i w późniejszych miesiącach (sierpień, wrzesień, październik) warto się tu wybrać, żeby zobaczyć późne kwiaty takie jak zawilce czy astry oraz zmieniające kolor liście. Przykładowe daty kwitnienia roślin w Arboretum:

maj – piwonie, azalie, różaneczniki,

czerwiec – goździki, róże, czereśnie,

lipiec – lawenda, lipy,

sierpień – szałwia, hortensje.

Przypomnijmy, że w 2026 r. sezon w Arboretum Wojsławice rozpoczyna się w kwietniu. Zamknięcie ogrodu dendrologicznego na zimę nastąpi 1 listopada 2026 r.

Arboretum Wojsławice – historia niezwykłego ogrodu botanicznego

Arboretum Wojsławice zaczęło powstawać w XVIII w., natomiast jego rozwój przypada przede wszystkim na wiek XIX. W 1811 r. ówcześni właściciele tych gruntów (rody von Prittwitz i von Aulock) zaczęli sprowadzać tu i sadzić zagraniczne rośliny, tworząc park romantyczny. Został on znacząco rozbudowany i przekształcony w 1880 r. przez śląskiego ziemianina Fritza von Oheimba. To on nadał Arboretum dzisiejszą formę, m.in. tworząc ogromną kolekcję różaneczników.

Dzieło Fritza von Oheimba kontynuował jego syn, jednak po drugiej wojnie światowej ogród botaniczny został upaństwowiony i przeszedł na własność lokalnego PGR-u. Od lat 80. XX w. opiekę nad Arboretum sprawuje Uniwersytet Wrocławski. Dziś Arboretum to 62 ha zieleni, w tym zabytkowy park oraz sad czereśniowy.

– W 1977 r. Komisja Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce nadała parkowi w Wojsławicach rangę Arboretum, a w 1983 r. cały obiekt (blisko 5 hektarów) wpisano do rejestru zabytków kultury. Od 1988 r. Arboretum w Wojsławicach jest filią Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego – informuje strona uczelni.

Arboretum Wojsławice – mapa, dojazd. Jak dojechać do Arboretum?

Do Arboretum Wojsławice najwygodniej dojechać samochodem – pod ogrodem botanicznym znajduje się bezpłatny parking dla odwiedzających posiadających ważny bilet wstępu. Wojsławice leżą ok. 15 km na wschód od Dzierżoniowa i ok. 50 km na południe od Wrocławia.

Warto dodać, że w pobliżu znajdują się też inne popularne atrakcje turystyczne takie jak Twierdza Srebrna Góra oraz pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

Arboretum Wojsławice – godziny otwarcia 2026

Kasy Arboretum Wojsławice czynne są codziennie od 9 do 18, przy czym ogród można zwiedzać do godziny 20. Nabyty bilet można wykorzystać w dowolnym momencie aż do końca sezonu.

Warto pamiętać, że na teren Arboretum nie wolno wprowadzać psów. Zabronione jest także spożywanie alkoholu na terenie ogrodu.

– W Arboretum można zobaczyć m.in. siedem Kolekcji Narodowych, czyli najbogatszych, wzorcowo oznaczonych i prowadzonych przez specjalistów systematycznych kolekcji roślinnych. Jest to m.in. kolekcja różaneczników (Rhododendron) rasy łużyckiej (odmiany Seidla), kolekcja rodzaju piwonia (Paeonia) i rodzaju hortensja (Hydrangea) – podaje Uniwersytet Wrocławski.

Arboretum Wojsławice – bilety i cennik 2026

Bilety do Arboretum Wojsławice można nabyć w biletomacie na miejscu, w kasie na miejscu (od 9 do 18) lub przez Internet, na stronie bilety.arboretumwojslawice.pl. Zakupiony bilet jest ważny od momentu skasowania, a zatem nie ma problemu, żeby kupić bilet z wyprzedzeniem i użyć go później (do końca danego sezonu). Bilet uprawnia do darmowego parkingu, wejścia na teren ogrodu oraz korzystania z wszelkich atrakcji dostępnych w danym dniu (np. kiermasz, wykład, wystawa). Wraz z biletem wydawana jest mapa Arboretum Wojsławice.

Jeśli chodzi o ceny biletów, to ogród botaniczny oferuje wiele zróżnicowanych opcji cenowych dla różnych odwiedzających. Poniżej podajemy cennik Arboretum Wojsławice:

bilet normalny – 30 PLN,

bilet ulgowy – 20 PLN,

bilet normalny wielokrotny (5 wejść w cenie 4, jedno wejście dziennie) – 120 PLN,

bilet ulgowy wielokrotny (5 wejść w cenie 4, jedno wejście dziennie) – 80 PLN,

bilet sezonowy normalny imienny (w okresie otwarcia Arboretum) – 260 PLN,

bilet z Kartą Rodzina Plus Wrocław (minimum 3 osoby uprawnione) – 60 PLN,

bilet z Kartą Rodzina Plus Wrocław (dla 1 osoby) – 20 PLN,

bilet upominkowy (5 wejść) – 120 PLN,

bilet specjalny (na sesje fotograficzne i filmowe) – 500 PLN.

Warto dodać, że na bilet specjalny mogą wejść jedynie osoby fotografowane/filmowane (np. para młoda w przypadku sesji ślubnej) wraz z fotografem czy kamerzystą. Inne osoby chcące brać udział w wydarzeniu muszą wykupić standardowe bilety.

