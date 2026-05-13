Każdy, nawet bez dużego doświadczenia w budowlance, może przygotować sam dużą betonową donicę. Na pewno będzie ona dużo tańsza, niż ta kupiona w markecie, bo wydatkiem będzie tylko zakup materiałów. Dodatkowo, zyskamy satysfakcję, gdy samodzielnie wykonamy donicę. Jak ją zrobić? Poniżej instrukcja.

Co jest potrzebne do zrobienia donicy betonowej?

Do wykonania dużej donicy potrzebujemy kilka produktów. Będą to:

beton typ B30 lub B25;

dwa wiadra plastikowe, oba powinny być o takim samym kształcie, ale muszą się różnić wielkością. Wykorzystamy je jako formy do wykonania donicy;

deska lub zwykły panel do podłogi;

cztery kątowniki – wykorzystamy je do przymocowania deski do wiadra;

olej – może być spożywczy, np. słonecznikowy;

woda;

wkrętarka;

śruby;

obciążniki (np. betonowe kafle, kostka brukowa);

farba przeznaczona do malowania betonu oraz mały wałek.

Jak zrobić dużą donicę betonową do ogrodu? Przygotowanie formy

W pierwszej kolejności należy przygotować formę. Do mniejszego wiadra należy przymocować deskę (lub panel). Trzeba to zrobić w taki sposób, by deska przechodziła przez środek wiadra, a jednocześnie, by po obu stronach wystawały krańce deski. W ten sposób małe wiadro można zawiesić na dużym pojemniku, wkładając je do jego środka i opierając na desce. Do mocowania deski używamy wiertarki, cztery kątowniki i śruby.

Następnie obie formy natłuszczamy olejem. Duże wiadro natłuszczamy tak, jak foremkę do wypieków – od środka. Tłuszczem pokrywamy ścianki wiadra i dno. Dzięki olejowi łatwiej będzie na końcu wyjąć beton z formy. W ten sam sposób natłuszczamy ścianki małego wiadra, jednak w tym wypadku olejem pokrywamy zewnętrzne ścianki i zewnętrzną stronę spodu wiadra.

Instrukcja krok po kroku jak zrobić donicę betonową

Tak przygotowaną formę trzeba wypełnić betonem. Oto kolejne kroki:

1. Wyrobienie betonu, z którego zrobimy donicę

Do wyrobienia betonu trzeba użyć osobnego pojemnika, może to być stary kubeł, wykorzystywany do prac budowlanych. Następnie rozrabiamy beton z wodą, możemy przy tym użyć szpachli. Stosując beton klasy B25 lub B30 dodajemy dość małą ilość wody, w przybliżeniu to ok. 1 litr na 10 kg betonu. Najlepiej jednak przed rozpoczęciem pracy przeczytać instrukcję, by odpowiednio dobrać proporcję. Beton wyrabiamy do momentu, aż osiągnie odpowiednią konsystencję i będzie wystarczająco plastyczny. Wykonując ten etap prac należy zadbać o rękawice, by ochronić ręce.

3. Wylanie betonu do formy donicy

Kolejną czynnością jest wylanie betonu do formy. Zawieszamy małe wiadro na dużym na zamontowanej desce i sprawdzamy, czy małe wiadro znajduje się dokładnie na środku, by przestrzeń między dwoma pojemnikami była z każdej strony równa. Następnie w szczelinę miedzy wiadrami wlewamy beton. W pierwszej kolejności pokryje on dno naszej donicy, a potem stopniowo zacznie pokrywać ścianki. Jeśli już beton został wylany do formy, to wyrównujemy górną krawędź donicy. Na końcu do pustego wnętrza małego wiaderka wkładamy obciążniki, beton wówczas proporcjonalnie zostanie rozprowadzony po dnie.

3. Wykończenie betonowej donicy

Po dwóch dniach możemy sprawdzić, czy beton wysechł. Można to zrobić próbując włożyć nóż w ściankę donicy. Jeśli okaże się, że masa jest twarda, to możemy wyjąć formę.

4. Malowanie donicy

W ostatnim etapie możemy donicę pomalować, ale nie jest to konieczne. Do malowania najlepiej użyć farb przeznaczonych do betonu i małego wałka malarskiego.

Jeśli donica ma pełnić funkcje osłonki na rośliny, to jest to już koniec pracy. Natomiast jeśli chcemy, aby była typową donicą, to trzeba jeszcze wywiercić dziurę w betonowym pojemniku do odprowadzania nadmiaru wody. Można o tym pomyśleć wcześniej i na środku dużego wiadra, przed wlaniem betonu położyć kilka kamyków, dzięki czemu powstanie odpływ na wodę.