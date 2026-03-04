Czym się kierować, wybierając donice do uprawy roślin w domu, na balkonie czy w ogrodzie? Ważny jest materiał, z którego są wykonane, rozmiary pojemników oraz ich kształt i kolor. Trzeba też podjąć decyzję, czy donica ma stać, a może wisieć na ścianie lub suficie i czy będziemy mieć czas na podlewanie roślin. Inny model wybierze zwolennik tradycji, a inny łowca nowości.

Donice do uprawy roślin - z jakiego materiału?

Donice, które będą użytkowane na tarasie, balkonie bądź w ogrodzie powinny być odporne na promienie UV, wilgoć i mróz. Jeśli lubimy ceramikę, wybierzmy donice z mrozoodpornej terakoty (informacji o mrozoodporności szukajmy na etykiecie), gdy preferujemy drewno, kupmy zaimpregnowane skrzynie drewniane (najlepiej z drewna egzotycznego). Donice z betonu, plastiku, kamienia i sztucznego rattanu muszą mieć certyfikaty odporności na zmiany temperatury i wilgotności. Do użytku na zewnątrz nie nadają się modele z porowatych materiałów, bo łatwo wnika w nie wilgoć. A na balkony wybierajmy lekkie donice z plastiku i aluminium. W donicach używanych we wnętrzach trwałość materiału jest mniej istotna – liczy się kształt i design.

Jak dobrać wielkość, kształt, kolor donic do roślin?

Warto wiedzieć, że sezonowe kwiaty dobrze się czują w niskich i podłużnych pojemnikach, a drzewka i krzewy w donicach o średnicy około 50 cm i nieco większej głębokości. Donice plastikowe i betonowe są dostępne w niemal każdym kolorze, zaskakują kształtami i coraz częściej świetnie imitują naturalne materiały. Pamiętajmy, że wadą plastiku i metalu (zwłaszcza ciemnego), jest szybkie nagrzewanie. Nie ustawiajmy więc roślin w doniczkach z tych materiałów w słonecznych miejscach. W małych ogrodach i na balkonach sprawdzą się lekkie, wąskie i wysokie donice – nie zabiorą cennego miejsca.

Donice dobrane do stylu wnętrza

Donica, w duecie z rośliną, potrafi podkreślić styl wnętrza, a nawet go wykreować. Zawsze powinna harmonizować z otoczeniem.

Do nowoczesnej aranżacji najbardziej pasują donice betonowe, metalowe i z tworzywa sztucznego, o prostej formie i stonowanym, lub bardzo mocnym kolorze.

Styl naturalny podkreślą donice ceramiczne, kamienne, drewniane i z technorattanu.

Do stylu śródziemnomorskiego pasują doniczki z terakoty w kolorach ziemi i z plastiku w jasnych wesołych barwach.

We wnętrzach rustykalnych sprawdzą się pojemniki gliniane, drewniane i z plecionek.

Do wnętrz romantycznych najlepiej wybrać donice stylowe, postarzane donice z kamienia, metalu, gliny i terakoty.

Donice inteligentne i z systemem nawadniania

Jeśli często wyjeżdżamy lub mamy mało czasu, zdecydujmy się na donice z systemem nawadniania. Ich zielony lokator przez dłuższy czas sam będzie czerpał wodę, zmagazynowaną na dnie doniczki. W dodatku, dzięki warstwie separującej, pobierze jej tyle, ile potrzebuje. A miernik poziomu wody pokaże, kiedy trzeba ją uzupełnić.W sklepach dostępne są też doniczki na baterie, które dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontrolują rozwój roślin i mierzą wszystkie parametry niezbędne do ich wzrostu. Doniczkę wystarczy ustawić w słonecznym miejscu, raz w miesiącu uzupełnić zbiornik na wodę z odżywką i… wymienić baterie.

Donice do zadań specjalnych

W sklepach są też donice podświetlane LED i solarne, które świecą po zmroku białym lub kolorowym światłem. Jego barwę i natężenie często można regulować pilotem. Florystyczny design wprost postawiły na głowie doniczki, w których kwiaty rosną… do góry nogami i modele magnetyczne, wieszane (bez ani jednego gwoździa) na dowolnej metalowej powierzchni (np. na stalowej lodówce), ścianie pomalowanej farbą magnetyczną lub na samoprzylepnej magnetycznej taśmie. Natomiast donice typu orgiami i z rozciągliwego silikonu (z odwijanym kołnierzem) dzięki sprytnej konstrukcji rosną razem z rośliną. Pozwala to na znacznie rzadsze przesadzanie zielonego lokatora.

