Szklarnia to inwestycja, która znacząco wydłuża sezon wegetacyjny – nawet o 2–3 miesiące – umożliwiając wysiewy już w marcu i zbiory do listopada. Chroni uprawy przed wiosennymi przymrozkami, letnim gradem, silnym wiatrem oraz szkodnikami, co bezpośrednio przekłada się na wyższe i stabilniejsze plony.

W czasach rosnących cen warzyw i owoców własna, kontrolowana uprawa pozwala zaoszczędzić pieniądze i cieszyć się ekologicznymi produktami bez pestycydów. Dodatkowo szklarnia podnosi estetykę ogrodu, może pełnić funkcję letniego salonu czy miejsca do przechowywania sprzętu. Modele z poliwęglanu lub szkła są trwałe (gwarancja 10–15 lat na poszycie), odporne na warunki pogodowe i zwrot inwestycji następuje zwykle w 3–5 sezonach.

Od czego zależy cena szklarni i jakie rodzaje są najbardziej popularne?

Koszt szklarni zależy przede wszystkim od: powierzchni użytkowej (większa = droższa), grubości poszycia (4 mm, 6 mm lub więcej), materiału ramy (aluminium, stal ocynkowana), jakości okuć, liczby okien wentylacyjnych, systemu otwierania dachu oraz dodatków (fundament, automatyczna wentylacja, rolety zaciemniające). W lutym 2026 producenci i sklepy oferują promocje – rabaty 10–30%, gratisy (taśmy, druty, zestawy do podwieszania) oraz darmową dostawę, co obniża realny wydatek.

Główne rodzaje:

Szklarnie poliwęglanowe – najpopularniejsze rozwiązanie. Poszycie z poliwęglanu komorowego (zwykle 4–6 mm) zapewnia doskonałą izolację termiczną, rozprasza światło (mniej oparzeń roślin), jest lekki, odporny na grad i uderzenia. Rama najczęściej aluminiowa lub stalowa ocynkowana. Łatwe w montażu, 10-letnia gwarancja na żółknięcie.

– najpopularniejsze rozwiązanie. Poszycie z poliwęglanu komorowego (zwykle 4–6 mm) zapewnia doskonałą izolację termiczną, rozprasza światło (mniej oparzeń roślin), jest lekki, odporny na grad i uderzenia. Rama najczęściej aluminiowa lub stalowa ocynkowana. Łatwe w montażu, 10-letnia gwarancja na żółknięcie. Szklarnie szklane – klasyka premium. Szkło hartowane lub float (zwykle 3–4 mm) daje maksymalną przepuszczalność światła (idealne dla wymagających roślin), elegancki wygląd i bardzo długą żywotność. Cięższe, droższe, bardziej podatne na stłuczenie, ale estetyka i trwałość są nieporównywalne. Najczęściej na aluminiowej ramie.

Aktualne ceny szklarni poliwęglanowych i szklanych w lutym 2026

Luty 2026 to jeden z najlepszych momentów na zakup szklarni – producenci i sklepy uruchamiają wiosenne promocje, które pozwalają zaoszczędzić od kilkuset do nawet 800–1000 zł w porównaniu z cenami w szczycie sezonu (marzec–kwiecień). Wiele modeli oferuje gratisowe dodatki, takie jak fundament, taśmy paroprzepuszczalne, zestawy do podwieszania roślin czy darmowa dostawa na terenie całej Polski.

Szklarnie poliwęglanowe – najchętniej wybierane rozwiązanie w 2026 roku

Te modele dominują na rynku dzięki dobremu stosunkowi jakości do ceny, lekkości, odporności na grad i dobrą izolację termiczną. Ceny wahają się w zależności od wymiarów, grubości poliwęglanu (najczęściej 4 mm lub 6 mm), profilu ramy (20×20 mm, 20×40 mm czy 40×20 mm) oraz dodatkowych wzmocnień.

Małe, kompaktowe konstrukcje (powierzchnia ok. 6–8 m², wymiary np. 1,9–2,1 × 3–3,7 m, poliwęglan 4 mm) zaczynają się już od około 1490–2100 zł. To idealny wybór dla początkujących ogrodników lub małych działek – w promocji często poniżej 1800 zł.

Popularne średnie rozmiary (ok. 8–12 m², np. 2–2,5 × 4 m lub 3 × 4 m, poliwęglan 4–6 mm) kosztują zazwyczaj 1800–3200 zł. Po uwzględnieniu lutowych rabatów i prezentów realna cena spada do 2000–2800 zł – za te pieniądze otrzymujesz solidną ramę, 2 drzwi i kilka okien wentylacyjnych.

Większe modele (12–21 m², np. 3–3,5 × 4–6 m, poliwęglan 6 mm, wzmocniona konstrukcja) mieszczą się w przedziale 2200–4500 zł, przy czym najlepsze oferty po promocji wynoszą 2600–3800 zł. To najczęściej kupowane warianty dla średnich i większych ogrodów.

Największe szklarnie (18–28 m² i więcej, np. 3–3,5 × 6–8 m lub rozbudowane serie premium z grubszym poliwęglanem i aluminiową ramą) to wydatek 3500–8000 zł. Solidne, profesjonalne modele z 10-letnią gwarancją na poszycie i odpornością na śnieg kończą się w okolicach 5500–7000 zł w lutowej promocji.

Szklarnie szklane – segment premium i klasyka

Szklane modele wybierają osoby ceniące maksymalną przepuszczalność światła, elegancki wygląd i wieloletnią trwałość. Są cięższe i droższe, ale oferują nieporównywalną estetykę.

Kompaktowe wersje (powierzchnia 6–9 m², np. 1,9–2,3 × 3–4 m, szkło hartowane 3–4 mm) zaczynają się od około 3000–5000 zł.

Średnie konstrukcje (10–18 m², np. 2,5–3 × 4–6 m) kosztują 5000–9000 zł – cena zależy od grubości szkła, jakości aluminium i liczby elementów otwieranych.

Duże szklarnie powyżej 20 m² (aluminiowe ramy, solidne przeszklenia) to wydatek od 9000 zł wzwyż, a naprawdę wytrzymałe modele premium przekraczają 12 000–15 000 zł.

Do każdej ceny należy doliczyć ewentualny transport (często darmowy przy zamówieniach powyżej 2000–3000 zł) oraz usługę montażu – w zależności od rozmiaru wynosi ona 800–2500 zł. Warto skorzystać z lutowych akcji, bo po 28 lutego wiele promocji wygasa, a ceny wracają do poziomu wiosennego.

Szklarnia DIY ze starych okien. Jak ją zrobić i czy się opłaca?

Jeśli chcesz znacząco obniżyć koszty, zbuduj szklarnię samodzielnie ze starych okien kupionych z drugiej ręki (często 50–300 zł za komplet na portalach ogłoszeniowych). Potrzebujesz drewnianej lub stalowej ramy, fundamentu (np. punktowego lub taśmowego), uszczelek i silikonu.

Projekt: zbierz okna zbliżonych wymiarów, ustaw nachylony dach (minimum 25–30° dla spływu wody i śniegu), zamocuj szyby jako ściany i dach, dokładnie uszczelnij. Pamiętaj o impregnacji drewna i solidnym zakotwieniu. Koszt takiej konstrukcji to zazwyczaj 800–2500 zł (głównie rama i materiały). Efekt? Trwała, estetyczna szklarnia z dobrym doświetleniem.

