Budowa karmnika dla ptaków krok po kroku. Od deski do gotowej konstrukcji

Katarzyna Józefowicz
2026-04-27 12:35

Zimą ptaki często mają problemy ze znalezieniem pożywienia, dlatego warto zbudować w ogrodzie karmnik dla ptaków i je dokarmiać. Jaki powinien być karmnik dla ptaków? Jak go zbudować?

Zima to trudny okres dla całej przyrody, zarówno dla roślin, jak i dla zwierząt. Niska temperatura i niesprzyjające warunki zmuszają rośliny do zapadnięcia w sen zimowy, a część ptaków do odlotu w cieplejsze rejony świata. Mimo to niektóre z ptaków pozostają w naszym kraju, choć przetrwanie zimy jest dla nich nie lada wyzwaniem. Bez pokarmu i schronienia nie zawsze uda im się doczekać następnego roku. Dlatego warto pomyśleć o dokarmianiu ptaków zimą.

Jak dokarmiać ptaki?

Aby jednak było ono skuteczne, powinno być prowadzone w odpowiedni sposób. Wysypanie ziarna bezpośrednio na ziemię lub parapet nie jest dobrym pomysłem, gdyż taki pokarm może szybko zgnić lub zostaje przykryty śniegiem. Znacznie większy pożytek będzie z karmy podanej ptakom w specjalnym karmniku dla ptaków. Gotowy karmnik dla ptaków możemy kupić w sklepie, ale także zbudować go samodzielnie.

Karmnik dla ptaków - jaki powinien być?

Wielkość karmnika dla ptaków zależy od tego, jakie ptaki chcemy gościć – do dużego oprócz małych ptaków przylecą też gołębie, synogarlice, kosy, kwiczoły, sroki, kawki, gawrony i wrony, a nawet sójki czy mewy. Powinien mieć spadzisty daszek z okapem sięgającym poza obrys dna, aby pokarm nie zamakał.

Ponieważ co jakiś czas trzeba go czyścić z resztek jedzenia i ptasich odchodów, na dnie karmnika dla ptaków można ustawić emaliowaną, aluminiową lub plastikową tacę albo wyłożyć go folią i po prostu wymieniać ją na nową.

Karmnik dla ptaków trzeba zamocować w takim miejscu, aby koty nie miały dostępu do posilających się ptaków.

Autor: Getty Images Jesienią musimy pomyśleć o tym, by zimą ptaki miały zapewnione pożywienie

Co potrzeba do zrobienia karmnika?

Do wykonania prostego karmnika dla ptaków będą potrzebne:

  • dwie drewniane, nieduże, najlepiej prostokątne deski (np. o wymiarach 20 x 30 cm)
  • cztery listewki szerokości 2–3 cm i długości równiej podstawie karmnika (np. dwie o długości 20 cm i dwie o długości 30 cm)
  • cztery kołki (dwa wyższe, np. o wysokości 20 cm i dwa niższe, np. o wysokości 15 cm)
  • gwoździe do połączenia elementów.

Jak zrobić karmnik dla ptaków?

  • W rogach jednej z desek, która będzie podstawą karmnika, montujemy w równych odstępach kołeczki (dwa dłuższe z przodu, dwa krótsze z tyłu).
  • Następnie umieszczamy na nich drugą deseczkę i za pomocą gwoździ łączymy z kołeczkami.
  • Do podstawy karmnika mocujemy boki z przygotowanych listewek, które zapobiegną wypadaniu pokarmu i ułatwią ptakom siadanie.
  • Trzeba uważać, aby gwoździe nigdzie nie wystawały, gdyż mogłyby poranić ptaki.

Tak zbudowany karmnik dla ptaków zabezpieczy pożywienie przed śniegiem i deszczem oraz zapobiegnie wypadaniu umieszczonego w nim ziarna. Aby ptakom nie groziło niebezpieczeństwo ze strony drapieżników (np. kotów), należy umieścić karmnik w miejscu trudno dostępnym dla tych zwierząt. Dobrym miejscem jest przymocowanie karmnika do wbitej w ziemię, wolnostojącej metalowej rury.

