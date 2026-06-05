Jak zrobić plenerowe kino letnie w ogrodzie? Instrukcja krok po kroku

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Co potrzeba do budowy kina w ogrodzie?

Do wykonania kina, a właściwie ekranu na którym wyświetlane będą filmy, potrzebujemy kilku produktów. Będą to:

roleta czyli ekran projekcyjny, może być 180 cm wraz z elementami mocującymi,

cztery kantówki drewniane, powinny być co najmniej 40 cm dłuższe w stosunku do rolety projekcyjnej,

cztery kątowniki dobrane rozmiarem do szerokości kantówki,

dwie stalowe kotwy wbijane, dobrane do szerokości kantówki,

cztery rzepy do wieszania obrazów,

śruby.

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Jak zbudować kino letnie w ogrodzie?

Cztery kantówki układamy na ziemi w kształcie prostokąta, jednak w taki sposób, by dwie z nich wystawały, to będą nogi ekranu. Należy tak ułożyć kantówki, by szerokość i długość prostokąta odpowiadały rozmiarami rolety projekcyjnej. Tutaj jednak warto zachować nieco większy margines przy odmierzaniu długości ekranu. Natomiast jeśli chodzi o szerokość, to powinna być tak wymierzona, by roleta projekcyjna dotykała dolnej kantówki, czyli podstawy naszego prostokąta. Do wystających drewnianych palików mocujemy stalowe kotwy do wbijania, najlepiej do tego użyć wkrętarki.

Po zakończeniu tej pracy dwa paliki mają już stalowe „nogi”, które łatwo nam będzie wbić w ziemię. Następnie skręcamy ze sobą kantówki, czyli drewnianą konstrukcję ekranu. Do tego potrzebujemy wkrętarkę, kątowniki i oczywiście śruby. Przy tej czynności powinniśmy pilnować tego, by drewniane paliki były przykręcone równo po obu stronach, co pozwoli zachować stabilność konstrukcji. W ten sposób powstał szkielet ekranu kina ogrodowego.

Mocowanie rolety projekcyjnej

Na koniec mocujemy roletę, czyli ekran projekcyjny. Elementy do zamocowania zwykle znajdują się w komplecie wraz z roletą. Do górnej kantówki przykręcamy więc dwa elementy, na których zawiśnie roleta. Tutaj również pilnujemy wymiarów, odmierzamy odległość do mocowania po równo z każdej strony, by roleta zawisła dokładnie pośrodku.

Na koniec, gdy już rozłożymy ekran, trzeba zadbać o to, by był stabilny i nie poruszał się na wietrze. Do tego przydadzą się nam specjalne rzepy, które przeznaczone są do wieszania obrazów. Na dolnej desce konstrukcji przyklejamy cztery rzepy, do których następnie przyczepiamy podstawę rolety. W ten sposób ekran nie będzie się poruszał na wietrze podczas oglądania wieczornego seansu. A po zakończonej projekcji ekran będzie można z powrotem bez problemu zwinąć i zdjąć.