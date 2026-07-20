Ceny pokrowców na meble ogrodowe 2026. Ile kosztuje ochrona stołu, krzeseł i foteli?

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Do czego przydają się pokrowce na meble ogrodowe?

Pokrowce pozwalają zabezpieczyć stoły, krzesła, ławki, fotele wiszące, huśtawki i całe zestawy wypoczynkowe przed opadami, kurzem, pyłkami roślin, ptasimi odchodami oraz intensywnym promieniowaniem słonecznym. Dzięki nim nie trzeba czyścić mebli przed każdym użyciem ani przenosić całego wyposażenia tarasu do garażu po każdym deszczu. Dobrze dopasowana osłona ogranicza również blaknięcie powierzchni, zawilgocenie elementów drewnianych i powstawanie trudnych do usunięcia zabrudzeń. Pokrowce można stosować zarówno w sezonie letnim, jak i podczas zimowego przechowywania mebli na zadaszonym tarasie lub w ogrodzie.

Z czego wykonuje się pokrowce na meble ogrodowe?

Najtańsze pokrowce są zazwyczaj produkowane z polietylenu, czyli lekkiego tworzywa przypominającego wzmocnioną plandekę. Materiał ten jest łatwy do czyszczenia, odporny na wilgoć i stosunkowo niedrogi. Droższe osłony powstają najczęściej z poliestru o większej gramaturze, niekiedy dodatkowo powleczonego warstwą poliuretanu albo PVC. Takie pokrowce są grubsze, bardziej elastyczne i odporniejsze na rozdarcia. W sprzedaży pojawiają się również modele z tkaniny Oxford, materiałów typu ripstop oraz wielowarstwowych tworzyw z zabezpieczeniem przed promieniowaniem UV. Ważnym elementem są otwory wentylacyjne, które ograniczają skraplanie się wilgoci pod osłoną. Przydatne są także sznurki, ściągacze, paski z klamrami i zamki błyskawiczne zabezpieczające pokrowiec przed podmuchami wiatru.

Aktualne ceny pokrowców na meble ogrodowe 2026

Poniższe ceny zostały sprawdzone w ofertach handlowych w lipcu 2026 roku. Dotyczą gotowych pokrowców o różnych wymiarach i zastosowaniach. Dostępność poszczególnych modeli może zależeć od lokalizacji sklepu.

Pokrowiec na krzesła ogrodowe ustawione jedno na drugim, wymiary 66 × 66 cm – 46,99 zł

Pokrowiec na komplet składający się ze stołu i czterech krzeseł, wymiary 180 × 125 × 70 cm – 54,99 zł

Uniwersalna plandeka ochronna 5 × 8 m, którą można wykorzystać do przykrycia dużego zestawu mebli – 69,99 zł

Pokrowiec na prostokątny stół i krzesła, wymiary 235 × 135 × 70 cm – 73,99 zł

Pokrowiec na pojedynczy fotel podwieszany o średnicy około 120 cm – 99,99 zł

Dopasowany pokrowiec na niewielki zestaw wypoczynkowy, wymiary 130 × 122 cm – 119 zł

Duży pokrowiec na stół i krzesła, wymiary 280 × 200 cm – 169 zł

Czarny pokrowiec na zestaw mebli ogrodowych, wymiary 165 × 140 cm – 179 zł

Wzmocniony pokrowiec przeznaczony do fotela wiszącego – 299 zł

Pokrowiec poliestrowy na duży komplet mebli, wymiary 265 × 250 × 90 cm – 349 zł

Uniwersalny pokrowiec na huśtawkę ogrodową, wymiary 230 × 156 cm – 429 zł

Duży pokrowiec dopasowany do dwuosobowego fotela wiszącego – 499 zł

Najprostsze osłony na krzesła lub małe komplety można więc kupić za mniej niż 100 zł. Pokrowce na duże zestawy tarasowe kosztują zazwyczaj od około 150 do 350 zł, natomiast dopasowane osłony na huśtawki i duże fotele wiszące mogą kosztować ponad 400 zł. Na cenę wpływają przede wszystkim wymiary, gramatura materiału, jakość szwów, obecność otworów wentylacyjnych oraz system mocowania.

Jak wybrać dobry pokrowiec na meble ogrodowe?

Przed zakupem należy dokładnie zmierzyć szerokość, długość i wysokość całego zestawu, uwzględniając wystające podłokietniki, oparcia oraz krzesła wsunięte pod stół. Pokrowiec nie powinien być mocno naprężony, ponieważ może wtedy pękać na narożnikach, ale nie może być też zbyt luźny – duża powierzchnia materiału będzie podrywana przez wiatr i może gromadzić wodę. Warto wybierać modele wodoodporne, odporne na promieniowanie UV i wyposażone w ściągacze lub paski mocujące. Pod pokrowcem należy zachować cyrkulację powietrza, a poduszki i tekstylne siedziska najlepiej przechowywać osobno w suchym pomieszczeniu. Przed przykryciem meble powinny być czyste i całkowicie suche, ponieważ zamknięcie wilgoci pod osłoną sprzyja powstawaniu pleśni.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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