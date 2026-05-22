Ceny hamaków i leżaków ogrodowych 2026 – ile kosztuje relaks w ogrodzie?

Murator Ogroduje #3: Jak w prosty sposób odświeżyć drewniany płot? Materiał sponsorowany

Czy warto mieć hamak ogrodowy?

Hamak ogrodowy to wygodne miejsce do wypoczynku montowane pomiędzy drzewami, słupkami lub na specjalnym stelażu. Najczęściej wykonywany jest z bawełny, poliestru albo wytrzymałych tkanin syntetycznych odpornych na wilgoć i promieniowanie UV. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się również modele rodzinne oraz hamaki ze zintegrowanym stojakiem. Główną zaletą hamaka jest wysoki komfort odpoczynku oraz możliwość relaksu na świeżym powietrzu. Delikatne bujanie pomaga się odprężyć, a sam hamak nie zajmuje dużo miejsca i może być łatwo przenoszony. To rozwiązanie chętnie wybierane do ogrodów, na tarasy i większe balkony.

Do czego przydaje się leżak ogrodowy?

Leżak ogrodowy to mebel wypoczynkowy przeznaczony do odpoczynku w pozycji półleżącej lub leżącej. Produkowany jest między innymi z drewna, aluminium, technorattanu oraz tworzyw sztucznych. Wiele modeli posiada regulowane oparcie, podłokietniki, poduszki lub kółka ułatwiające przemieszczanie. Leżaki ogrodowe są cenione za wygodę użytkowania i uniwersalność. Sprawdzają się zarówno podczas opalania, jak i codziennego relaksu w ogrodzie czy przy basenie. Ich zaletą jest także duża różnorodność wzorów i cen, dzięki czemu można dopasować model do każdego budżetu oraz stylu aranżacji przestrzeni zewnętrznej.

Aktualne ceny hamaków i leżaków ogrodowych 2026

Hamak ogrodowy bawełniany jednoosobowy – od około 80 do 150 złHamak ogrodowy dwuosobowy – od około 180 do 450 zł

Hamak ze stelażem metalowym – od około 500 do 1200 zł

Hamak premium ze stojakiem drewnianym – od około 1100 do 2850 zł

Fotel hamakowy wiszący – od około 350 do 700 zł

Hamak rodzinny XXL – od około 600 do 1500 zł

Leżak ogrodowy plastikowy – od około 80 do 200 zł

Leżak ogrodowy składany tekstylny – od około 100 do 400 zł

Leżak stalowy z regulacją oparcia – od około 130 do 500 zł

Leżak technorattanowy – od około 400 do 1500 zł

Leżak aluminiowy premium – od około 1400 do 3250 zł

Leżak drewniany premium – od około 1900 do 6000 zł

Dane opracowano na podstawie aktualnych ofert sklepów internetowych i serwisów sprzedażowych z wyposażeniem ogrodowym.

O czym pamiętać przy wyborze hamaka i leżaka ogrodowego?

Przy wyborze hamaka lub leżaka ogrodowego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na warunki atmosferyczne oraz maksymalne obciążenie. Istotne znaczenie ma także wygoda użytkowania – regulacja oparcia, obecność poduszek czy możliwość składania ułatwiają codzienne korzystanie i przechowywanie. W przypadku hamaków należy sprawdzić sposób montażu oraz długość stelaża lub odległość między punktami mocowania. Dla wielu użytkowników ważny będzie również design mebla, który powinien pasować do stylu ogrodu, tarasu albo balkonu. Warto pamiętać, że droższe modele często oferują lepszą trwałość i większy komfort użytkowania przez wiele sezonów.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

