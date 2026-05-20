Budowa wędzarni z cegły krok po kroku. Jak stworzyć prostą wędzarnię murowaną?

Jak zbudować samodzielnie domową wędzarnię w ogrodzie? Przekonaj się, że nie jest to trudne. W tym przypadku wędzarnię z piecem chlebowym zbudowano w gospodarczej części działki, obok wiaty na drewno i w sąsiedztwie warzywnika. Piec chlebowy znajduje się nad paleniskiem wędzarni – korzyścią takiego rozwiązania jest oszczędność miejsca. Dym z paleniska kierowany jest rurą stalową do znajdującej się z boku komory wędzarniczej.

Wędzarnia z cegły

Wędzarnia została zbudowana ze standardowych cegieł pełnych. Znajduje się pod zadaszoną wiatą, więc nie pada na nią deszcz. Jeżeli wędzarnia miałaby być zbudowana na otwartym terenie, lepiej użyć odpornych na zamakanie cegieł klinkierowych.

Wnętrze paleniska wędzarni zostało zbudowane z wytrzymałych na wysoką temperaturę elementów szamotowych. Do ich łączenia zastosowano klej ogniotrwały. Drzwi (rewizji, wędzarni i paleniska) oraz ruszt można kupić w składzie budowlanym albo zamówić u kowala.

Wędzarnia z cegły: projekt i wykonanie

Zrób to sam: jak zbudować wędzarnię krok po kroku

Budowa wędzarni fundamenty i ściany

Budowa wędzarni domowej nie jest bardzo trudno. W miejscu pieca robimy zbrojoną płytę betonową. Na niej budujemy z bloczków betonowych fundament pod ściany pieca, komory wędzarni i palenisko. Na fundamencie umieszczamy izolację poziomą z folii lub papy, i rozpoczynamy murowanie ścian z cegieł. Na bieżąco czyścimy cegły z zaprawy i wyprowadzamy fugi. W ścianach, zgodnie z projektem wędzarni osadzamy futryny rewizji, paleniska i popielnika wędzarni.

Uwaga! Po każdym skończonym etapie budowy wędzarni mur osłaniamy folią, która ochroni go przed zamoknięciem.

Budowa wędzarni komory paleniska i popielnika

Następnie przystępujemy do budowy komór paleniska wędzarni i popielnika. Wykonujemy je z cegieł szamotowych, łączonych klejem ogniotrwałym. Przestrzeń wokół komór wypełniamy mieszaniną kruszywa i zagęszczamy.

Potem osadzamy stalową rurę zaizolowaną termicznie, którą będzie doprowadzany dym do komory wędzarni. Podczas mocowania rury należy pamiętać, żeby nie leżała płasko, ale była skierowana lekko ku górze w stronę wylotu. Takie jej umieszczenie zapewni lepszy przepływ dymu. Rurę oraz palenisko wędzarni izolujemy termicznie wełną mineralną z folią aluminiową zbrojoną jednostronnie siatką.

Kolejnym etapem jest budowa komory wędzarni. W jej wnętrzu, w trakcie murowania, umieszczamy na różnej wysokości kątowniki – podpory pod kije lub pręty do zawieszania wędzonej żywności.

Budowa wędzarni komin

Na koniec budujemy komin wędzarni. Umieszczamy w nim szyber, a wyżej zostawiamy otwór do podłączenia żaroodpornej rury kominowej odprowadzającej dym.

Jakie drewno do wędzenia?

Do wędzenia najlepsze jest drewno drzew liściastych. Gatunki iglaste mniej się nadają. Ich drewno zawiera dużo żywicy, która – spalając się – może powodować gorzkawy smak wędzonej żywności.

Bardzo dobre jest drewno gatunków owocowych. Jego dym jest aromatyczny i delikatny, szczególnie polecany do drobiu. Odpowiednie do wędzenia jest też drewno olchy (tworzy słodkawy dym i nadaje wędzonkom piękny ciemnozłoty kolor), buka, klonu i brzozy.

Drewno do wędzenia musi być suche (wilgotne daje tak zwany kwaśny dym, który psuje smak potraw), zdrowe (bez śladów pleśni, sinizn czy oznak żerowania szkodników) oraz okorowane.

