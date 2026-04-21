Jaka rolę w ogrodzie pełnią obrzeża trawnikowe?

Ważnym elementem kształtującym przestrzeń ogrodową są obrzeża. Te niewielkie elementy małej architektury ogrodowej, spełniają w ogrodzie bardzo ważną rolę, wytyczając w nim poszczególne strefy, ułatwiając tworzenie ścieżek i rabat, a także pomagając w opanowaniu "niesfornych" roślin.

Obrzeża najczęściej montowane są na granicy rabaty i trawnika bądź trawnika i ścieżki ogrodowej, ale wyższe konstrukcje mogą mieć też zastosowanie przy tworzeniu podwyższanych rabat lub maskowaniu niezbyt atrakcyjnych elementów budowlanych, takich jak np. starego, betonowego murku.

Obrzeża trawnikowe z drewna

Jeśli jednak obrzeża trawnikowe mają dobrze spełnić swoją funkcję, muszą być odpowiednio dobrane do stylu ogrodu i funkcji, jaką mają pełnić. Niedrogie, popularne i dość uniwersale są obrzeża trawnikowe z drewna, dostępne zwykle w formie rolborderów czyli drewnianych kołków lub listew tworzących szeroki pas (połączonych drutem). Najlepiej sprawdzają się jako obrzeża rabat i trawników (pomagają wytyczyć i ukształtować ciekawe formy geometryczne), gorzej radzą sobie natomiast jako element umocnienia placyków, betonowych ścieżek lub ogrodowych schodów. Poważną wadą tego typu obrzeży jest także ich ograniczona trwałość. Wprawdzie tworzące je drewno zwykle jest odpowiednio zaimpregnowane i zabezpieczane przed wilgocią oraz grzybami, ale w bezpośrednim kontakcie z ziemią, już po kilku sezonach może zacząć butwieć i się rozkładać.

Obrzeża trawnikowe z plastiku

Nieco trwalszym, ale niestety dużo mniej atrakcyjnym i niezbyt eleganckim odpowiednikiem drewnianych rolborderów są podobne do nich palisady plastikowe. Wykonane z tworzywa sztucznego oprą się działaniu wilgoci i mogą pozostać w gruncie przez lata, nie zawsze poradzą sobie z ostrym słońcem i silnym mrozem (mogą się odbarwiać lub pękać), a te gorszej jakości będą też podatne na uszkodzenia mechaniczne (mogą pękać lub łamać się, kiedy podczas prac ogrodowych niechcący na nie nadepniemy).

Najgorszym wariantem plastikowego obrzeża są formowane na kształt fali plastikowe pasy, imitujące rolborder. Kiedy wykorzystamy je jako obrzeże rabaty, będą zwracać na siebie uwagę i szpecić ogród. Są wprawdzie bardzo tanie, ale też kruche i podatne na deformacje. Jeśli koniecznie chcemy wykorzystać je w ogrodzie, wkopmy je w ziemię tak, aby na zewnątrz był widoczny jedynie ich niewielki fragment lub potraktujmy je jako barierę korzeniową, ograniczającą rozrost zbyt ekspansywnych gatunków (jedynie tych delikatniejszych, jak np. mięta, gdyż z potężniejszym przeciwnikiem, takim jak np. bambus, raczej sobie nie poradzą). Przykryte z wierzchu ściółką nie będą widoczne, wiec nie wpłyną na wygląd rabaty.

Wiklinowy płotek jako obrzeże trawnikowe

Bardziej stylową i znacznie ciekawszą wersją obrzeża jest natomiast wiklinowy płotek. Wygląda oryginalnie i naturalnie, a przy tym jest zwykle nieco trwalszy od drewna i stosunkowo niedrogi. Ze względu na swój luźny charakter, sprawdza się jednak głównie w ogrodach wiejskich, rustykalnych lub romantycznych, gdyż do stylu nowoczesnego po prostu nie pasuje, podobnie jak trwałe, niedrogie i naturalne obrzeże z cegły.

Obrzeża trawnikowe z granitu i betonu

W formalnym, nowoczesnym lub reprezentacyjnym ogrodzie sprawdzą się natomiast obrzeża granitowe, które na rynku możemy znaleźć głównie w postaci eleganckich palisad lub zgrabnych kostek. Ze względu na trwałość i wysokie walory ozdobne, takie obrzeża można ładnie wkomponować w otoczenie, z którym będą tworzyć harmonijną całość. Niewielkie, równe kostki o stosunkowo gładkiej powierzchni, ułożone na równi z podłożem, dobrze sprawdzą się na granicy trawników i chodników lub placyków (powstrzymają rozrost trawy, ale nie będą utrudniały jej koszenia), natomiast wyższe palisady można wykorzystać do umocnienia schodów lub stworzenia podwyższonych rabat.

Nieco mniej szlachetne, ale za to bardzo trwałe i estetyczne będą natomiast obrzeża betonowe (np. w formie palisady). Przetrwają różne warunki atmosferyczne i będą na tyle wytrzymałe, że sprawdzą się jako elementy architektoniczne wytyczające granice utwardzonych placyków, chodników i schodów lub jako murki oporowe, umacniające nasypy i skarpy. Obrzeża betonowe mogą mieć też wiele różnych kształtów (np. palisady, kostki, a nawet imitacje drewna) i kolorów (m.in. szare, brązowe, w kolorze terakoty), co bardzo ułatwia dopasowanie ich do stylu ogrodu.

Obrzeża trawnikowe z metalu

Bardzo trwałe i skuteczne, ale też surowe i minimalistyczne są natomiast obrzeża stalowe. Specjalne, stalowe listwy zabezpieczone antykorozyjnymi preparatami, doskonale radzą sobie z podziałem przestrzeni i utrzymaniem roślin w ryzach. Można wykorzystać je jako obrzeża rabat i trawników lub tworzyć z ich pomocą oryginalne kwietniki. Podobne do nich w formie i funkcjonalności, ale znacznie trwalsze, lżejsze i wygodniejsze w użyciu są też obrzeża aluminiowe. Oba rodzaje obrzeży sprawdzą się jednak głównie w ogrodach nowoczesnych lub formalnych, gdyż zupełnie nie pasują do stylu romantycznego lub rustykalnego.

Najbardziej uniwersalnym i pasującym do każdego ogrodu obrzeżem jest natomiast ekobord. Wykonany z mocnego plastiku i niezwykle dyskretny (po zamontowaniu całkowicie niewidoczny), może służyć do kształtowania brzegów rabat i trawników, żwirowych nawierzchni, a także brukowanych alejek i chodników.

i Autor: Piotr Mastalerz Obrzeże ekobord między trawnikiem a rabatą (projekt ogrodu: Olga Dobrowolska)