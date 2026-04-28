Floks szydlasty (Phlox subulata)

Floks szydlasty jest bardzo niski, bo osiąga zaledwie 10-15 cm wysokości, ale ponieważ mocno rozrasta się na boki, tworzy z czasem duże, rozłożyste kobierce. Przez większą część sezonu jego ozdobą jest poduszkowy, gęsty pokrój i cienkie, wzniesione lub pokładające się pędy, gęsto pokryte małymi, soczyście zielonymi, igiełkowatymi, naprzeciwległymi i częściowo zimozielonymi liśćmi. Floksy szydlaste to byliny, które bardzo szybko się rozrastają, są odporne na suszę i lubią stanowiska słoneczne. Kwitną wiosną (IV/V-VI) niezwykle obficie, niemal całkowicie pokrywając się licznymi, niedużymi kwiatami. Więcej: Jak szybko rozrasta się floks szydlasty?

Brunnera wielkolistna (Brunnera macrophylla)

Brunnera tworzy kępy wysokie na około 40 cm i szerokie na 60 cm. Wiosną (w kwietniu-maju) pojawiają się najpierw wzniesione, rozgałęzione pędy kwiatostanowe, pokryte niewielkimi liśćmi i zakończone baldachokształtnym kwiatostanem z licznymi niebieskimi kwiatami (podobnymi do kwiatów niezapominajki - brunnera nazywana jest potocznie niezapominajką kaukaską). Później wyrastają na długich ogonkach dekoracyjne sercowate liście odziomkowe, które swoje docelowe rozmiary osiągają, gdy roślina już przekwitnie. Liście mogą mieć do 20 cm długości i 15 cm szerokości i mają charakterystyczne wzory w kolorach zielonym, srebrnym i białym, często są dwubarwne i maja wyraźne unerwienie. Spodnia strona blaszki liściowe pokryta jest meszkiem. Liście brunnery pozostają dekoracyjne aż do silnych mrozów i opadów śniegu. Więcej w artykule Jak uprawiać brunnerę?

Dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans)

Dąbrówka rozłogowa gości w naszych ogrodach już od bardzo dawna, mimo to nie zawsze doceniamy jej walory dekoracyjne, dlatego warto przyjrzeć się jej nieco bliżej. Dąbrówka rozłogowa jest gatunkiem rodzimym, dlatego doskonale czuje się w naszym klimacie i nie sprawia większych problemów uprawowych. Jej największą ozdobą są szerokie, rozetowe, częściowo zimozielone liście, które u wielu odmian przybierają atrakcyjne zabarwienie. Ciekawie prezentują się też rurkowe, niebieskie lub różowe kwiaty (roślina kwitnie pod koniec maja, powtarza kwitnienie latem), bo choć są małe i niepozorne, zebrane w stojące, kłosowe kwiatostany bardzo ładnie prezentują się na tle gęstego listowia. Więcej w artykule uprawa i zastosowanie dąbrówki rozłogowej

Gęsiówka kaukaska (Arabis caucasica)

Gęsiówka kaukaska to długowieczna bylina pochodząca z Kaukazu oraz basenu Morza Śródziemnego. Jest traktowana jako podgatunek gęsiówki alpejskiej. Należy do rodziny kapustowatych (Brassicaceae). Dorasta do 10-20 cm wysokości (niektóre odmiany są nawet niższe) i ma poduszkowaty pokrój. Pędy gęsiówki kaukaskiej są gęsto ulistnione. Odwrotnie jajowate liście o mocno ząbkowanych brzegach utrzymują się na roślinie w czasie zimy. Gęsiówka kaukaska kwitnie wiosną – od marca do kwietnia, czasem do maja. Kwitnie na tyle obficie, że niemal nie widać liści. Może powtarzać kwitnienie we wrześniu. Kwiaty są śnieżnobiałe, miododajne, zebrane w groniaste kwiatostany, które w miarę kwitnienia wydłużają się. Więcej o wymaganiach, uprawie, zastosowaniu i odmianach gęsiówki

Zawciąg nadmorski (Armeria maritima)

Zawciąg nadmorski to znana i ceniona roślina chętnie uprawiana w ogrodach oraz parkach. Występuje naturalnie w północnych rejonach Europy. Ma niewielkie wymagania, a przy tym duże walory dekoracyjne. to zimotrwała (lub częściowo zimotrwała) bylina osiągająca do 10 cm przed kwitnieniem i do 20 cm w czasie kwitnienia. Tworzy gęste, poduchowate kępy złożone z równowąskich, trawiastych, ciemnozielonych liści. Zawciąg kwitnie w maju i w czerwcu. Tworzy kuliste kwiatostany osadzone na szczycie nagich, zielonoszarych pędów kwiatostanowych. Kwiaty przyciągają motyle, zapylacze i inne owady. Barwa kwiatów zależy od odmiany. Więcej w artykule zawciąg nadmorski - wymagania, uprawa, pielęgnacja, zastosowanie

Żagwin ogrodowy (Aubrieta ×cultorum)

Żagwin ogrodowy jest niską, kępiastą byliną, dorastającą do 5-15 cm wysokości. Mimo niewielkich rozmiarów nie jest skromnym rezydentem ogrodów, gdyż ładnie i szybko się rozrasta, tworząc gęste, rozłożyste, duże poduchy lub kobierce. Jego największą ozdobą są pojawiające się na przełomie kwietnia i maja małe, ale niezwykle liczne, zwykle różowe lub fioletowe kwiaty, które niemal całkowicie zasłaniają liście, tworząc na rabacie lub skalniaku przepiękną, barwną plamę. Przez resztę sezonu ozdobą żagwinu pozostają gęste, częściowo zimozielone, romboidalne, delikatnie owłosione liście, tworzące na rabacie okazałe, miękkie poduchy. U gatunku liście są szarozielone, ale odmiany mogą też mieć liście biało lub żółtoobrzeżone ('Variegata', 'Argenteovariegata', 'Albovariegata'). Więcej - uprawa i pielęgnacja, zastosowanie żagwinu w ogrodzie

Bergenia (Bergenia)

Bergenia to bylina należąca do rodziny skalnicowatych (Saxifragaceae). Pochodzi z gór Azji Środkowej. Osiąga 25–50 cm wysokości, tworzy mocne kłącze, które do połowy wystaje nad powierzchnię gleby. Liście bergenii są duże, sercowate, skórzaste i zimozielone, wyrastają na długich ogonkach. Bergenia kwitnie od kwietnia do maja. Jej białe, różowe (w różnych odcieniach) lub różowoczerwone kwiaty osadzone są na grubym pędzie kwiatowym. Jak uprawiać bergenię, by dobrze rosła i pięknie kwitła?

Dzwonek karpacki (Campanula carpatica)

Dzwonek karpacki to wspaniała ozdoba każdej rabaty, ale choć znanych jest mnóstwo ich gatunków, tylko niektóre bywają uprawiane w ogrodach. Dorasta zwykle do 20-30 cm wysokości i rozwija liczne, nagie lub lekko owłosione, wiotkie, wznoszące się lub pokładające łodyżki, gęsto pokryte dość dużymi, zielonymi, szerokimi liśćmi z sercowatą nasadą i karbowanymi brzegami. Dzwonek karpacki kwitnie wczesnym latem (VI-VII), choć lubi także powtarzać kwitnienie wczesna jesienią) rozwija też liczne, duże, pojedyncze, dzwonkowate kwiaty, osadzone pojedynczo lub po kilka na szczytach wzniesionych, cienkich, długich szypułek. Dzwonki karpackie wysokie i niskie. Jak je uprawiać? Jakie mają wymagania?

Rogownica kutnerowata (Cerastium tomentosum)

Rogownica kutnerowata należy do licznej botanicznej rodziny goździkowatych (Caryophyllaceae) i jest popularną rozłogową byliną, tworzącą, niskie i zwarte poduchowate kobierce, za sprawą ukorzeniających się rozłogów. Na naturalnych stanowiskach rośnie dziko w górzystych rejonach południowej części Półwyspu Apenińskiego i na Sycylii. Rogownica dorasta do około 20 cm, a od maja do lipca, na końcach lekko wznoszących się pędów pojawiają się białe, promieniste kwiaty z pięcioma płatkami, które opatrzone są widocznym, głębokim wcięciem na szczycie. Srebrzyste, aksamitne w dotyku, wąskie liście rogownicy mają lancetowaty kształt i osiągają do 3 cm długości i około 5 mm szerokości. Jak uprawiać rogownicę kutnerowatą?

Bodziszki (Geranium)

Rodzaj Geranium liczy sobie ponad 400 gatunków roślin, ale w ogrodach spotyka się tylko część z nich. Kilka z nich należy do najczęściej uprawianych obecnie w ogrodach. Ich delikatne kwiaty, połączone z dekoracyjnymi liśćmi, pozwalają tworzyć w ogrodzie ciekawe kompozycje. Do sadzenia w ogrodach nadaje się wiele gatunków bodziszków. Poznaj najpopularniejsze gatunki bodziszków do ogrodu.

Skalnica Arendsa (Saxifraga × arendsii)

Skalnica Arendsa wytwarza zimozielone poduszki złożone z pierzastych rozet. Jej ozdobą są także kwiaty o barwie białej, różowej lub czerwonej. Kwitnie od maja do lipca. Osiąga wysokość do 20 cm. Lubi stanowiska półcieniste.

Smagliczka skalna (Aurinia saxatili)

Smagliczka skalna kwitnie od kwietnia do maja. Zdarza się, że ponawia kwitnienie we wrześniu, jeżeli ją przytniemy. Jej kwiaty są drobne, intensywnie żółte, zebrane w okazałe kwiatostany – baldachogrona. Wydzielają przyjemny, miodowy zapach. Bylina osiąga od 10 do 15 cm wysokości. Tworzy zwarte zielono-żółte dywany. Roślina występuje naturalnie w Polsce. Więcej: Smagliczka skalna - kiedy kwitnie? Zastosowanie, wymagania, przycinanie

Niskie byliny wieloletnie do ogrodu. Zdjęcia

