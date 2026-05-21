Ceny pergoli i trejaży ogrodowych 2026. Ile zapłacisz za wyposażenie ogrodu?

Czym jest pergola ogrodowa i do czego się przydaje?

Pergola ogrodowa to konstrukcja montowana najczęściej na tarasie lub w ogrodzie, której zadaniem jest zapewnienie częściowego zacienienia oraz stworzenie estetycznej strefy wypoczynku. Pergole mogą być wykonane z drewna, aluminium albo stali i występować w wersji wolnostojącej lub przyściennej. Coraz większą popularnością cieszą się modele bioklimatyczne z ruchomymi lamelami, które pozwalają regulować ilość światła i chronić przed deszczem. W 2026 roku dużym zainteresowaniem cieszą się także pergole wyposażone w rolety boczne, oświetlenie LED oraz automatyczne sterowanie.

Czym jest trejaż ogrodowy i jakie ma zalety?

Trejaż ogrodowy to lekka konstrukcja przeznaczona głównie do podtrzymywania roślin pnących, takich jak bluszcz, róże czy winorośl. Najczęściej wykonuje się go z drewna, metalu lub tworzywa sztucznego. Trejaże pełnią zarówno funkcję dekoracyjną, jak i praktyczną, ponieważ pomagają wydzielić strefy w ogrodzie oraz osłonić wybrane miejsca przed wzrokiem sąsiadów. W porównaniu z pergolami są znacznie prostsze i tańsze w montażu, dlatego często wybierane są do mniejszych ogrodów oraz na działki rekreacyjne.

Aktualne ceny pergoli i trejaży ogrodowych w 2026 roku

Pergola drewniana 3x3 m – od około 2 000 do 5 000 zł

Pergola aluminiowa podstawowa – od około 4 000 do 8 000 zł

Pergola z dachem poliwęglanowym – od około 4 000 do 12 000 zł

Pergola aluminiowa z odprowadzaniem wody – od około 8 000 do 18 000 zł

Pergola bioklimatyczna z lamelami – od około 15 000 do 45 000 zł

Pergola z bocznymi osłonami i automatyką – od około 12 000 do 35 000 zł

Pergola tarasowa aluminiowa 3x4 m – od około 1 800 do 3 300 zł

Pergola premium na wymiar 5x5 m – od około 15 000 do 25 000 zł

Trejaż drewniany prosty – od około 80 do 250 zł

Trejaż metalowy dekoracyjny – od około 150 do 600 zł

Trejaż kratkowy do pnączy – od około 120 do 400 zł

Trejaż wolnostojący łukowy – od około 300 do 1 200 zł

O czym pamiętać przy wyborze pergoli i trejaży?

Przy wyborze pergoli lub trejażu warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na warunki atmosferyczne oraz sposób montażu. Konstrukcje drewniane prezentują się naturalnie, ale wymagają regularnej impregnacji. Modele aluminiowe są droższe, jednak bardziej odporne na wilgoć i promieniowanie UV. W przypadku pergoli znaczenie ma także rodzaj zadaszenia oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe elementy, takie jak rolety czy oświetlenie. Kupując trejaż, należy sprawdzić jego stabilność oraz dopasowanie do rodzaju roślin, które będą się po nim piąć. Warto również porównać koszty transportu i montażu, ponieważ mogą znacząco wpłynąć na całkowity koszt inwestycji. (CenaUslug.pl)

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

