Pnącza to rośliny, które pozwalają w krótkim czasie uzyskać piękną, zieloną ścianę, ale muszą mieć po czym się wspinać. Jednym wystarczy delikatna, ażurowa kratka, inne będą potrzebowały solidniejszego wsparcia, a jeszcze inne ściany lub ogrodzenia, gdyż nie owijają się wokół podpór, tylko wspinają po nich za pomocą przylg lub korzonków czepnych (np. bluszcz). Zanim wiec zdecydujemy się na uprawę pnączy, powinniśmy wybrać dla nich odpowiednie podpory i właściwie je zamontować.

Na rynku mamy do wyboru różne kratki na pnącza: drewniane i metalowe, z tworzywa sztucznego.

Kratki na pnącza drewniane

Najbardziej popularne są kratki drewniane, dostępne w różnych kolorach i rozmiarach. Mogą mieć formę prostych lub skośnych kratownic w ramie lub modnych w ostatnim czasie listewek żaluzjowych. Zwykle dostępne są w postaci samodzielnych modułów lub w zestawie z donicą na rośliny. Taka donica to rozwiązanie wygodne, kompaktowe i mobilne, gdyż można ustawić ją w ogrodzie lub na tarasie i od razu posadzić w niej rośliny.

i Autor: Getty Images Kratka na pnącza w zestawie z donicą do posadzenia roślin

Samodzielne moduły z kratownicami przed wykorzystaniem trzeba natomiast zamocować do stabilnej konstrukcji, a dopiero później poprowadzić na nich pnącza. W tym celu musimy zaopatrzyć się w drewniane kantówki oraz nierdzewne, stalowe, ocynkowane kotwy, dzięki którym będziemy mogli umieścić słupy w gruncie. Kotwy wbijamy w podłoże w wyznaczonym miejscu i przy pomocy wkrętów osadzamy w nich kantówki, a do nich mocujemy kratownicę.

Na balkonach kratownice należy natomiast bardzo solidnie przymocować do stałych elementów konstrukcyjnych takich jak ściany czy metalowe balustrady (nie osłabiając jednocześnie ich konstrukcji), w przeciwnym razie silny wiatr mógłby zerwać kratownicę, która spadając na trawnik lub co gorsza chodnik, mogłaby wyrządzić wiele szkód lub zrobić komuś krzywdę.

Kolejna ważna sprawa to impregnacja drewna. Jeśli przy zakupie drewniana kratownica i kantówki były już fabrycznie zaimpregnowane (np. ciśnieniowo) i zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi, nic już nie musimy robić (zwykle przez 2-3 sezony), jeżeli natomiast kupiliśmy drewno surowe, jego zamontowaniem w ogrodzie, musimy pokryć je odpowiednim impregnatem do drewna inaczej szybko zacznie niszczeć, butwieć, gnić oraz pokrywać się grzybem i glonami.

i Autor: Getty Images Drewniane kratki mogą służyć jako podpory róż pnących

Pnącza na drewniane kratki

Drewniane kratki to doskonałe podpory dla bardzo wielu pnączy, które owijają się wokół nich lub wspinają po nich za pomocą wąsów czepnych. Możemy przy nich uprawiać min. powojniki, wiciokrzewy, winobluszcz pięciolistkowy, groszek szerokolistny oraz liczne pnącza jednoroczne, jak np. wilce, fasola ozdobna, groszek pachnący, nasturcja, tunbergia i sezonowe, np. kobea pnąca czy męczennica.

Delikatne kratownice drewniane nie będą jednak odpowiednie dla dużych, masywnych i ciężkich pnączy, takich jak kokornak, hortensja pnąca czy wistaria, gdyż z pewnością połamią się pod ich ciężarem - dla takich roślin należy przygotować specjalne, solidne, drewniane lub metalowe konstrukcje - pergole, trejaże bądź konstrukcje mocowane hakami do murów lub betonowych ogrodzeń.

Kratki na pnącza metalowe

Zdecydowanie trwalsze i solidniejsze od drewnianych są metalowe kratki. Mogą mieć formę stalowych kratownic, siatek rozpiętych na ramie lub stalowych lin, mocowanych do muru, przydatnych do prowadzenia po nich ciężkich, wysokich pnączy.

Najłatwiejsze w montażu są stalowe kratownice w formie gotowych paneli, które mocuje się do drewnianych kantówek, podobnie, jak kratki drewniane. Mogą służyć jako parawan, osłaniający ogrodowy taras lub stanowić rodzaj ogrodzenia. Kratki można też montować za pomocą stalowych haków dystansowych do murów i litych ogrodzeń.

Najlepiej wybierać kratki z aluminium lub nierdzewnego, ocynkowanego bądź fabrycznie malowanego drutu, gdyż kupując niezabezpieczoną konstrukcję metalową, będziemy musieli sami pokryć ją powłoką (farbą) antykorozyjną, gdyż inaczej już po pierwszym deszczu zobaczymy na niej wykwity rdzy. Metalowe kratki, solidnie przymocowane do muru mogą utrzymać znacznie większy ciężar niż konstrukcje drewniane, dlatego nadają się niemal dla wszystkich pnączy. Można je też wykorzystać do przytrzymania przy murze roślin, które wspinają się po podporach za pomocą przylg, gdyż zanim uda im się samodzielnie wspiąć na ścianę lub mur, będą płożyć się po ziemi, szukając drogi w górę.

Kratki na pnącza z tworzywa sztucznego

Ostatnią możliwością są kratki z tworzywa sztucznego. Czasami decydujemy się na ich zakup ze względu na niską cenę, niewielki ciężar, brak konieczności ich impregnacji oraz łatwość montażu, ale trzeba pamiętać, że takie podpory mają też wiele wad. Łatwo mogą się zdeformować lub połamać, rzadko są naprawdę estetyczne, a ich trwałość nie jest zbyt duża. Są też znacznie delikatniejsze, niż kratki stalowe czy drewniane, dlatego nadają się jedynie do lekkich i niezbyt dużych pnączy (głównie gatunków jednorocznych).

Jedną z ciekawszych propozycji tego typu są harmonijkowo składane kratki z tworzywa, które łatwo się przechowuje i łatwo montuje. Jeśli wykonane są z mocnego, wytrzymałego tworzywa w ładnym kolorze, mogą okazać się funkcjonalnym rozwiązanie do małego ogrodu lub na balkon.

