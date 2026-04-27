Ławka ogrodowa drewniana DIY - krok po kroku. Czym zabezpieczyć drewniana ławkę ogrodową?

Drewniana ławka dla każdego - jakie drewno wybrać?

Drewnianą ławkę, którą Wam pokazujemy jako wzór, zrobił pan Grzegorz Rękawek z Siedlec. Jak sam mówi: – Ta ławka to suma mądrości ludowej, jak to kiedyś meble ogrodowe budowano.

Pan Grzegorz w pracy ma kontakt z obróbką drewna, ale meble – ławki i stół– zrobił dla siebie, z zamiłowania do prac stolarskich. Najpierw był wybór materiału. Nogi, poręcze i stelaż konstrukcyjny są wykonane z drewna sosnowego, ale oparcie i siedzisko z topoli. Jak wiadomo, najczęściej wybieranym drewnem jest sosna – to materiał elastyczny, świetnie poddający się obróbce. A topola? Skąd ten wybór? To przecież gatunek drzewa uważany za słaby materiał stolarski.

W naszym krajobrazie topola to drzewo-chwast – łatwo się rozsiewa, ma duże przyrosty, jest żywicielem dla jemioły. Drewno jest lekkie i miękkie, ale też podatne na porażenie przez szkodniki, grzyby i siniznę. Topola ma w tradycji ludowej złą sławę – osikowy kołek, jak wiadomo, kończy życie wampira. Z drugiej strony to właśnie z topoli wykonywano husarskie kopie, a do dziś robi się protezy i instrumenty, między innymi pudła gitar.

Na remontowanych starych domach można spotkać więźbę z topoli. Krokwie są w świetnym stanie, za to zwykle zwichrowane. To kolejna wada topoli. Trudno wysuszyć deski, by się choć trochę nie zwichrowały i nie popękały. Topola z trudem daje się heblować i szlifować, a w trakcie obróbki drewno wydziela nieprzyjemny zapach. Jak widać, jest to gatunek drewna bardzo wymagający.

A co w zamian? – Topola daje piękne, jasne drewno. Powierzchnia topolowych desek jest jasna, prawie biała. Deski są bardzo wytrzymałe na zginanie i rozciąganie. Rysunek słojów jest słabo widoczny. Do zabezpieczania drewna topoli, po nałożeniu impregnatu, zalecane są bejce i oleje, a w żadnym wypadku lakier czy politura. Drewno pięknie się wybarwia, pokazując urodę i elegancję. I to jest właśnie nagroda za trud wyboru i obróbki tego kapryśnego materiału – mówi pan Grzegorz.

Wzmacnianie drewnianej ławki

Pan Grzegorz pokonał trudności związane z obróbką topoli i przygotował gładkie deski: na siedzisko trzy o wymiarach 132 cm x 14 cm x 2,5 cm i dwie na oparcie. I już ławka zbudowana? Nie, dopiero teraz zaczyna się rozdział: mądrość ludowa...

Pan Grzegorz rozpoczął montaż drewnianej ławki od elementów bocznych. Nogi zostały skręcone wkrętami. Między tymi dwoma elementami ławki na dalszym etapie pojawia się wiele wzmocnień konstrukcji: pierwsza poprzeczna listwa konstrukcyjna (każda 6 x 3 cm) nisko – parę centymetrów od końców nóg, kolejne dwie listwy przymocowano tuż pod siedziskiem.

To miejsce konstrukcji wzmacniają metalowe kątowniki. Zostały wykonane przez spawacza według zamówienia. Ten element można zastąpić kątownikiem (łącznikiem) ciesielskim, który można kupić w każdym sklepie metalowym. A chodzi tu oczywiście o to, by mocno połączyć listwy konstrukcyjne z bokami ławki. Kolejne wzmocnienia konstrukcji – poprzeczna belka, która wzmacnia po środku siedzisko. Została ona oparta na dwóch klockach.

Ostatnie wzmocnienie dotyczy oparcia. Między dwiema deskami siedziska – w połowie długości deski zostały połączone za pomocą kołków wystruganych z drewna. Jeden z kołków jest dodatkowo włożony w metalową tuleję. W ten sposób odkrywamy drugie metalowe wzmocnienie naszej ławki – tym razem chodzi o to, by deski oparcia nie odchylały się pod wpływem nacisku. Dobrze wykonana ławka tworzy stabilną konstrukcję z belek i stali, do której na koniec przymocowuje się deski siedziska i oparcia.

Te dwa końcowe elementy ławki nie są tak ważne (nośne), jak można by się spodziewać. Nasza ławka ma jeszcze poręcze – dodatkowo wzmacniają one konstrukcję. Ławka została pomalowana olejem do drewna. Topolowe drewno pięknie się zabarwiło, tworząc elegancką matową powierzchnię. Drewniana ławka ogrodowa pana Grzegorza wygląda niczym mebel do salonu. Do kompletu pan Grzegorz zrobił więc stół, a później kolejną ławkę...

Ławka drewniana DIY

Potrzebne będą:

listwy konstrukcyjne 6x3 cm

deski

kątowniki

wkręty do drewna długości 2,5; 5;7 i 9 cm

podkładki miseczkowe

klej do drewna

olej do drewna

koziołki budowlane

miarka

ołówek

wyrzynarka

szlifierka

piła ręczna

pedzel

wiertarka

wkrętarka

pogłębiacz stożkowy

KROK I - Wykonywanie nóg drewnianej ławki
Nogi i stelaż ławki najlepiej wykonać z sosny. Elementy należy skręcić wkrętami, a dodatkowo powierzchnie i wkręty warto przesmarować klejem stolarskim przed złączeniem. Tu widać listwy, które ustabilizują połączenie dwóch nóg ławki.

KROK II - Spody nóżek
Spody nóżek dobrze jest zabezpieczyć podkładkami, żeby się nie zniszczyły od przestawiania i nie chłonęły wilgoci.

KROK III - Łączenie boków ławki
Oba boki ławki łączymy u dołu poprzeczną belką.

KRO IV - Montaż listew konstrukcyjnych
Następnie mocujemy dwie listwy konstrukcyjne pod siedziskiem – to na nich oprze się ciężar osób, które usiądą na ławce.

KROK V - Przykręcanie metalowego kątownika
Konstrukcję usztywni metalowe wzmocnienie. Tu jest zrobione z metalowego kątownika, doktórego przyspawane zostały dwa płaskowniki o długości 15 cm. Dzięki temu ławka utrzyma nawet bardzoduży ciężar.

KROK VI - Przykręcanie siedziska
Układamy kolejno deski siedziska i przykręcamy je do boków ławki.

KROK VII - Mocowanie elementów usztywniających
Mocujemy wszystkie elementy usztywniające. Pośrodku na dwóch klockach ułożona jest poprzeczna belka spinająca deski siedziska.

KROK VIII - Wykonywanie oparcia drewnianej ławki
Deski oparcia łączymy trzema drewnianymi kołkami – środkowy jest wzmocniony metalową tuleją. Takie wzmocnienie zapobiegnie odchylaniu się desek oparcia.

KROK IX - Skręcanie oparcia
Wkręty o długości 7 cm wkręcamy w przygotowane wcześniej szersze otwory (poszerzone za pomocą pogłębiacza stożkowego), po to by wkręt i podłożona metalowa miseczka zlicowały się z powierzchnią drewna.

KROK X - Montaż poręczy
Ostatni element ławki – poręcze – przykręcamy wkrętami o długości 5 cm. Poręcze wzmacniają konstrukcję ławki.

KROK XI - Malowanie drewnianej ławki
Na koniec ławkę pokrywamy dwiema warstwami oleju do drewna.