Ile kosztuje trampolina ogrodowa w 2026 roku? Aktualny cennik

Murator Ogroduje #3: Jak w prosty sposób odświeżyć drewniany płot? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czy warto mieć trampolinę ogrodową?

Trampolina ogrodowa to jedna z najpopularniejszych atrakcji rekreacyjnych montowanych przy domu. Pozwala aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, zachęca dzieci do ruchu i może być używana także przez dorosłych. Regularne korzystanie z trampoliny poprawia koordynację ruchową, kondycję i równowagę. Dla wielu rodzin jest również sposobem na ograniczenie czasu spędzanego przed komputerem czy telefonem. Nowoczesne modele wyposażone są w siatki zabezpieczające, osłony sprężyn oraz drabinki, dzięki czemu korzystanie z nich jest znacznie bezpieczniejsze niż jeszcze kilka lat temu.

Co polskie prawo mówi o trampolinach ogrodowych?

Polskie przepisy nie zabraniają montażu trampoliny ogrodowej na prywatnej posesji. W większości przypadków nie jest wymagane pozwolenie na budowę ani zgłoszenie. Właściciel powinien jednak zadbać o bezpieczne użytkowanie urządzenia oraz odpowiednie ustawienie trampoliny, aby nie stwarzała zagrożenia dla domowników i sąsiadów. W przypadku wspólnot mieszkaniowych lub ogrodów działkowych mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy dotyczące montażu dużych elementów rekreacyjnych. Warto również pamiętać, że za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odpowiada właściciel sprzętu.

Koszt trampoliny ogrodowej w 2026 roku

Trampolina ogrodowa 140 cm dla małych dzieci – od około 249 zł

Trampolina 183 cm z siatką ochronną – od około 345 zł

Trampolina 244 cm bez drabinki – od około 360 zł

Trampolina 244 cm z siatką i drabinką – od około 449 zł

Trampolina 252 cm z siatką wewnętrzną – od około 500 zł

Trampolina 305 cm z siatką ochronną – od około 559 zł

Trampolina 305 cm z drabinką i siatką premium – od około 720 zł

Trampolina 366 cm z siatką zewnętrzną – od około 769 zł

Trampolina 366 cm w wersji premium – od około 1 090 zł

Trampolina 427 cm z wyposażeniem ochronnym – od około 950 zł

Trampolina 488 cm dla większych rodzin – od około 1 400 zł

Trampolina ziemna premium z siatką – od około 3 200 zł

Podane ceny pochodzą z aktualnych ofert sklepów internetowych i mogą różnić się w zależności od promocji, wyposażenia oraz kosztów dostawy.

O czym pamiętać przy wyborze trampoliny ogrodowej?

Przy wyborze trampoliny ogrodowej warto zwrócić uwagę przede wszystkim na średnicę konstrukcji, maksymalne obciążenie oraz jakość wykonania stelaża. Istotne znaczenie mają także zabezpieczenia, takie jak siatka wewnętrzna, osłony sprężyn czy stabilne nogi. Dla rodzin z małymi dziećmi najlepszym rozwiązaniem są modele z pełnym systemem ochronnym i certyfikatami bezpieczeństwa. Warto również sprawdzić dostępność części zamiennych oraz odporność materiałów na deszcz i promieniowanie UV. Zakup tańszego modelu może oznaczać krótszą żywotność sprzętu, dlatego przed podjęciem decyzji dobrze jest porównać wyposażenie i parametry techniczne.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

Przejdź do galerii: Najpiękniejsze domy w Polsce

20