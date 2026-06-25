Hamak ogrodowy należy do ważnych - wręcz obowiązkowych - elementów wyposażenia strefy wypoczynku, zarówno tych urządzonych w ogrodzie, jak i na tarasie czy balkonie. Przydaje się do szeroko pojętego wypoczynku na świeżym powietrzu: drzemki, lektury książek lub po prostu lenistwa. Sposób i efektywność relaksu w pewnym stopniu zależy od rodzaju (typu) hamaka, jego konstrukcji i zastosowanych materiałów.

Hamaki ogrodowe – wymiary i maksymalne obciążenie

Pierwszymi elementami, na które powinno się zwracać uwagę przy zakupie hamaka, są jego wymiary oraz maksymalne obciążenie. Poszczególne modele, w zależności od technologii czy wytrzymałości materiałów, mają zmienne parametry i mogą znacznie różnić się pod tym względem.

Utarło się jednak, że dla wygody dorosłego użytkownika hamak powinien mieć przynajmniej 190-200 cm długości (może być znacznie dłuższy, nawet 3-4 m). Minimalna szerokość, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo używania wynosi około 130 cm. Hamaki o szerokości powyżej 150 cm umożliwiają jednoczesne korzystanie przez dwie osoby. Hamaki dla dzieci dopasowuje się względem ich wieku (i wzrostu), ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 110-120 cm.

(może być znacznie dłuższy, nawet 3-4 m). Minimalna szerokość, która zapewnia komfort i bezpieczeństwo używania wynosi około 130 cm. Hamaki o szerokości powyżej 150 cm umożliwiają jednoczesne korzystanie przez dwie osoby. dopasowuje się względem ich wieku (i wzrostu), ich szerokość nie powinna być mniejsza niż 110-120 cm. Obciążenie hamaka dopasowuje się do wagi użytkowników pozostawiając oczywiście pewną, kilku dziesięciokilogramową granicę bezpieczeństwa. Dobrej jakości modele oparte na solidnej konstrukcji wytrzymują obciążenia nawet do 300 kg.

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Autor: almir1968/ Getty Images Hamak w ogrodzie przyda się do wypoczynku na świeżym powietrzu

Hamak do ogrodu - z jakich materiałów?

Hamak może być wykonany z siatki lub tkaniny. Pierwszy typ jest łatwy w montażu i demontażu, ale może rozciągać się i finalnie jest mniej wytrzymały. Dlatego większą popularnością cieszą się hamaki z tkaniny (także ze względów estetycznych). W sprzedaży dostępne są:

hamaki z bawełny - wygodne, wytrzymałe, „oddychające”, ale chętniej wykorzystywane pod zadaszeniem,

hamaki nylonowe - komfortowe, lekkie, często zabierane w podróże,

hamaki polipropylenowe - odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne, szybko wysychające,

hamaki wełniane z lamy - ciepłe, polecane na chłodne wieczory,

hamaki z jedwabiu spadochronowego - miękki, oddychający materiał,

hamaki durasolowe - odporne na warunki atmosferyczne.

W „skład” hamaku wchodzi ponadto zestaw montażowy lub konstrukcja stelażowa. Ostatni element może być zbudowany z drewna (różne gatunki) lub metalu (np. stal i aluminium).

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Autor: Getty Images Hamak rozpięty na stelażu można postawić w dowolnym miejscu w ogrodzie

Typy hamaków ogrodowych

Hamak tradycyjny – jest montowany za pomocą lin lub instalowany w stelażu. Jest uniwersalny, zajmuje mało miejsca. Design i kolorystyka to sprawa indywidualnych upodobań.

– jest montowany za pomocą lin lub instalowany w stelażu. Jest uniwersalny, zajmuje mało miejsca. Design i kolorystyka to sprawa indywidualnych upodobań. Hamak-fotel – to hit ostatnich lat, szturmem zdobywający popularność w ogrodach i na balkonach. Przypomina nieco huśtawkę. W odróżnieniu od większość hamaków służy głównie do odpoczynku w pozycji siedzącej.

– to hit ostatnich lat, szturmem zdobywający popularność w ogrodach i na balkonach. Przypomina nieco huśtawkę. W odróżnieniu od większość hamaków służy głównie do odpoczynku w pozycji siedzącej. Hamak-namiot – to obudowany hamak chroniący przed słońcem, wiatrem i częściowo przed deszczem. Posiada daszek i osłony boczne. Jest chętnie używany przez dzieci.

– to obudowany hamak chroniący przed słońcem, wiatrem i częściowo przed deszczem. Posiada daszek i osłony boczne. Jest chętnie używany przez dzieci. Hamak z drążkiem – łatwiej można go naciągnąć, dzięki czemu wchodzenie jest wygodniejsze. Naciągnięty hamak jest jednak mniej głęboki i stwarza większe ryzyko wypadnięcia. Dlatego z reguły ten typ służy do wypoczynku dla dorosłych.

Hamaki różnią się wyglądem także pod względem rejonu pochodzenia. Hamaki brazylijskie najczęściej posiadają frędzle a wykonane są głównie z bawełny. Tradycyjne hamaki meksykańskie mają formę plecionki (siatka). Są wygodne – dostosowują się do kształtu ciała. Największą różnorodność kolorystyczną mają ręcznie wykonane, niezwykle barwne hamaki ekwadorskie. Podobne zalety posiadają hamaki kolumbijskie – a ze względu na zwiększoną szerokość są jeszcze wygodniejsze. Hamakiem można podkreślić walory danego miejsca przez wybór modelu wielobarwnego lub o krzykliwej barwie. Natomiast aby sprzęt harmonijnie wkomponować w daną partię ogrodu, lepiej postawić na stonowane kolory.

Warto wiedzieć Autor: Getty Images Hamak zamontowany na stelażu ustawiony na tarasie Montaż i konserwacja hamaka Montaż i konserwacja hamaka zależą od modelu i użytych materiałów. Hamaki montuje się na linach (np. przyczepionych do drzew) lub na stelażu. Sposób konserwacji hamaka zależy od tkaniny – warto kierować się instrukcją producenta (pranie ręczne, moczenie, itp.). Większość typów można prać, ale przy użyciu delikatnych detergentów.

Jak wybrać hamak ogrodowy? Kluczowe kryteria

Wybór idealnego hamaka to coś więcej niż tylko kwestia estetyki. Aby mebel ten stał się prawdziwą oazą relaksu, warto odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania:

kto będzie z niego korzystał,

gdzie zostanie umieszczony,

do czego będzie głównie służył.

Jeśli hamak ma być miejscem wypoczynku dla całej rodziny lub pary, należy szukać modeli dwuosobowych o szerokości co najmniej 150 cm i odpowiednio wysokim maksymalnym obciążeniu. Dla dzieci z kolei dedykowane są mniejsze i bezpieczniejsze konstrukcje, często w formie foteli lub kołysek.

Przeznaczenie i lokalizacja są równie istotne. Jeśli marzysz o popołudniowej drzemce, najlepszy będzie klasyczny, materiałowy hamak, który otuli ciało. Do czytania książki w pozycji siedzącej doskonale sprawdzi się natomiast hamak-fotel. Miejsce montażu zdeterminuje wybór między modelem tradycyjnym, wymagającym dwóch solidnych punktów oparcia (np. drzew), a hamakiem na stelażu. Ta druga opcja jest idealnym rozwiązaniem na taras, balkon czy do ogrodu, w którym brakuje odpowiednich drzew.

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