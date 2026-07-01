Europalety to jeden z tych materiałów, które bardzo dobrze wpisują się w ideę ponownego wykorzystania surowców. Można kupić nowe, czyste palety prosto od producentów – a Polska należy do znaczących wytwórców palet w Europie – ale bardziej ekologiczne jest wykorzystanie tych, które już mamy: po remoncie, budowie, dostawie materiałów albo większych zakupach.

Wystarczy kilka elementów, podstawowe narzędzia, trochę wyobraźni i odrobina pracy, żeby z palet powstały funkcjonalne przedmioty, które będą nie tylko praktyczne, lecz także dekoracyjne.

Dlaczego europalety dobrze sprawdzają się w ogrodzie?

W ogrodzie europalety sprawdzają się szczególnie dobrze, bo ich surowy, drewniany charakter pasuje zarówno do aranżacji rustykalnych, naturalnych, jak i nowoczesnych.Największą zaletą europalet jest ich uniwersalność. Mają powtarzalne wymiary, są dość wytrzymałe i łatwo można je łączyć, przycinać, malować albo szlifować. Z jednej lub kilku palet da się wykonać prostą ławkę, stolik, kwietnik, półkę albo niewielki podest. Z większej liczby elementów można zbudować zestaw wypoczynkowy, tymczasowy taras, domek dla dzieci lub ścianę dekoracyjną.

Nie bez znaczenia jest też cena. Używane palety są znacznie tańsze niż gotowe meble ogrodowe, a często można wykorzystać te, które i tak pozostały po dostawie materiałów budowlanych. To dobry sposób na ograniczenie odpadów i nadanie drewnu drugiego życia.

Przed rozpoczęciem prac warto jednak sprawdzić stan palet. Do ogrodu najlepiej wybierać palety suche, stabilne, bez śladów pleśni, intensywnych zabrudzeń, wycieków czy uszkodzeń konstrukcyjnych. Drewno trzeba oczyścić, przeszlifować i zabezpieczyć impregnatem, olejem albo farbą przeznaczoną do stosowania na zewnątrz.

Podesty i tymczasowe tarasy z palet

Jednym z najprostszych sposobów wykorzystania europalet w ogrodzie jest wykonanie z nich podestu albo tymczasowego tarasu. To rozwiązanie przydatne zwłaszcza wtedy, gdy chcemy szybko wydzielić miejsce do wypoczynku, ustawić stolik z krzesłami, leżaki albo donice z roślinami.

Palety można ułożyć na wyrównanym i utwardzonym podłożu, najlepiej oddzielając je od gruntu warstwą żwiru, bloczkami betonowymi lub legarami. Dzięki temu drewno nie będzie bezpośrednio chłonęło wilgoci z ziemi. Na paletach można zamocować deski, płyty tarasowe albo inny materiał, który wzmocni powierzchnię podestu. Takie rozwiązanie może służyć jako prosty, sezonowy podest, ale jest w stanie przetrwać dłużej.

Taki taras z palet nie zastąpi trwałej konstrukcji drewnianej, ale może być dobrym rozwiązaniem tymczasowym – na działkę, do ogrodu rekreacyjnego, przy altanie albo w miejscu, które dopiero planujemy docelowo zagospodarować. Dobrze zabezpieczone drewno może posłużyć przez kilka sezonów.

Meble ogrodowe z europalet

Najpopularniejszym zastosowaniem palet w ogrodzie są meble. Z europalet można wykonać narożniki, sofy, fotele, ławki, stoliki kawowe, leżanki, a nawet całe zestawy wypoczynkowe. Ich konstrukcja jest prosta, a efekt może być bardzo atrakcyjny.

Najłatwiejszy wariant to ułożenie dwóch lub trzech palet jedna na drugiej jako siedziska i zamocowanie kolejnej pionowo jako oparcia. Wystarczy dodać grube poduchy, materac ogrodowy i kilka dekoracyjnych tekstyliów, aby powstało wygodne miejsce do wypoczynku. Palety można pomalować na biało, szaro, czarno, w kolorach ziemi albo pozostawić w naturalnym odcieniu drewna.

Ze skróconych palet można zrobić stolik. Wystarczy je zeszlifować, połączyć, zamontować kółka albo nóżki, a blat przykryć szkłem, deskami lub płytą. Takie meble dobrze sprawdzają się na tarasie, pod pergolą, w altanie albo w ogrodowym kąciku wypoczynkowym.

Ważne jest jednak staranne wykończenie. Palety mają chropowatą powierzchnię, dlatego trzeba usunąć drzazgi, zaokrąglić ostre krawędzie i zabezpieczyć drewno przed wilgocią. Jeśli meble mają stać na zewnątrz przez cały sezon, warto ustawić je na nóżkach lub podkładkach, aby nie miały bezpośredniego kontaktu z mokrym podłożem, chociaż jeśli będą stały na podeście lub tarasie nie muszą mieć takich zabezpieczeń.

Autor: Archiwum serwisu/ Materiały prasowe Taras z meblami z europalet

Kwietniki, półki i zielone ściany

Europalety znakomicie nadają się także do tworzenia kwietników i ogrodowych półek. Można ustawić je pionowo przy ścianie, ogrodzeniu albo tarasie i wykorzystać jako konstrukcję pod doniczki, skrzynki z ziołami, drobne narzędzia albo dekoracje.

Paleta ustawiona pionowo może stać się zieloną ścianą. W jej przestrzeniach można zamontować pojemniki na rośliny, kieszenie z geowłókniny albo małe skrzynki. To dobry sposób na uprawę ziół, truskawek, pelargonii, bratków, roślin płożących lub sezonowych kompozycji kwiatowych.

Z palet można też zrobić stojaki na donice, półki przy grillu, regały do altany albo niewielkie ogrodowe organizery. Wystarczy dopasować układ desek do potrzeb, pomalować całość i przymocować haczyki, uchwyty lub dodatkowe półki. Takie rozwiązania są praktyczne, a przy tym wprowadzają do ogrodu naturalny, nieco rustykalny charakter.

Inne pomysły na wykorzystanie palet w ogrodzie

Możliwości zastosowania europalet jest znacznie więcej. Można z nich wykonać osłony na pojemniki na śmieci, kompostowniki, ogrodzenia dekoracyjne, ścianki oddzielające strefy ogrodu, stojaki na drewno kominkowe albo podstawy pod skrzynie ogrodowe.

Palety bywają też wykorzystywane do budowy domków dla dzieci, piaskownic, kuchni błotnych, małych scen zabawowych czy stolików do prac ogrodniczych. W takich przypadkach szczególnie ważne jest bezpieczeństwo: drewno musi być dobrze oczyszczone, wygładzone, stabilnie skręcone i zabezpieczone nietoksycznymi preparatami.

Z pojedynczej palety można zrobić prostą huśtawkę, ale wymaga to bardzo solidnego mocowania i pewności, że drewno oraz wszystkie połączenia są w dobrym stanie. Nie każda używana paleta nadaje się do konstrukcji, które mają przenosić duże obciążenia.

O czym pamiętać przed wykorzystaniem europalet?

Przed wykonaniem ogrodowych sprzętów z palet trzeba zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Palety powinny być suche, czyste i nieuszkodzone. Nie należy używać elementów z widoczną pleśnią, zapachem chemikaliów, tłustymi plamami albo śladami nieznanego pochodzenia. Warto sprawdzić oznaczenia na palecie i wybierać te, które były poddane obróbce cieplnej, a nie chemicznej.

Każdą paletę trzeba dokładnie oczyścić i przeszlifować. To szczególnie ważne przy meblach, domkach dla dzieci i elementach, z którymi będziemy mieć częsty kontakt. Drewno wystawione na deszcz, słońce i zmienne temperatury wymaga impregnacji. Można je zabezpieczyć impregnatem technicznym, olejem, lakierobejcą albo farbą do drewna na zewnątrz.

Dobrze przygotowane europalety mogą stać się bardzo wdzięcznym materiałem do ogrodu. Pozwalają niewielkim kosztem stworzyć praktyczne wyposażenie, nadają przestrzeni indywidualny charakter i pokazują, że rzeczy pozornie zużyte mogą zyskać zupełnie nowe życie.

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