Moda na recykling w ogrodzie

Moda na ekologię wkroczyła w różne dziedziny naszego życia, w tym również do ogrodów. Dlatego darowanie drugiego życia niepotrzebnym przedmiotom stało się obecnie bardzo popularne. Ogrodowy recykling może mieć różne oblicza, ale najbardziej atrakcyjną formę przybiera, kiedy ze starych, nieużywanych przedmiotów, tworzymy całkiem nowe i oryginalne pojemniki do uprawy roślin. W ostatnim czasie takie dekoracje stały się bardzo modne - nietypowe doniczki można spotkać w wielu ogrodach, na balkonach czy tarasach.

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Przygotowanie nietypowych pojemników do posadzenia roślin

Pod uprawę roślin naddaje się niemal wszystko, co nie wydziela substancji toksycznych, pomieści podłoże i nie rozpada się pod wpływem wilgoci. Niektóre przedmioty mogą jednak wymagać dodatkowego zabezpieczenia przed deszczem i wodą, jak np. pojemniki z drewna lub metalu, które przed posadzeniem w nich roślin dobrze jest pokryć impregnatem zabezpieczającym je przed gniciem lub rdzewieniem. Takie przedmioty lepiej też wykorzystać w miejscu zadaszonym, na przykład na tarasie czy balkonie, niż pod gołym niebem.

Przed posadzeniem w nich roślin, warto wyłożyć ich wnętrze folią, która zabezpieczy materiał przed wyciekającą z kwiatów wodą. Ponieważ jednak wtedy naczynie stanie się szczelne, na jego dnie trzeba usypać warstwę drenażu, który ochroni korzenie roślin przed nadmiarem wody.

Należy pomyśleć też o zabezpieczeniu roślin posadzonych w szczelnych pojemnikach ustawianych w ogrodzie. Po deszczu będzie się w nich gromadziła woda, prowadząc do gnicia korzeni. Dlatego dobrze jest przedziurawić dno starej balii czy gumowych kaloszy, aby nadmiar wody mógł z nich swobodnie odpływać.

Autor: Inna Reznik/ Getty Images Sukulenty posadzone w starej miednicy

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Doniczki ze starych butów

Najbardziej popularnym pojemnikiem z recyklingu stały się stare buty. Kalosze, buty sportowe, trzewiki lub inne pełne buty to znakomity pomysł na stworzenie ciekawej osłonki na donicę z kwiatami. Roślinę w takim pojemniku można umieścić na balkonowej podłodze lub balustradzie, pod drzewem w ogrodzie lub przy ogrodowych schodach.

Drewniana balia wypełniona roślinami

Innym pomysłem na nietypowy pojemnik będzie stara, drewniana balia, używana przez nasze babcie np. do prania. Jeśli delikatnie ją pobielimy i posadzimy w niej kępy fioletowej lawendy, stanie się niezwykle atrakcyjną ozdobą w stylu śródziemnomorskim lub prowansalskim.

Rośliny w wiklinowych koszach i skrzynkach po owocach

Podobny efekt zapewni nam wykorzystanie do uprawy wiklinowych koszy lub drewnianych skrzynek po owocach, które także doskonale wpiszą się w letnie, południowoeuropejskie klimaty.

Doniczki z metalowych puszek

Jako osłonki na doniczki możemy wykorzystać również metalowe puszki po produktach spożywczych. Ponieważ jednak są zwykle bardzo szczelne, na ich dnie należy wykonać otwory odpływowe lub wypełnić je grubą warstwą drenażu i ustawić pod dachem. Puszki sprawdzą się jednak wyłącznie w miejscu osłoniętym przed słońcem, ponieważ mocno się nagrzewają i postawione na słońcu, mogą doprowadzić do poparzenia korzeni uprawianych w nich roślin.

Gliniane dzbany pełne roślin

Na kwiaty znakomicie nadają się także rozmaite, gliniane dzbany. Większe lub mniejsze, szkliwione lub naturalne, wspaniale komponują się z roślinami i równie dobrze wyglądają na ogrodowej rabacie jak i na balkonie lub tarasie. Kiedy ułożymy je na trawniku bądź rabacie i posadzimy w nich odpowiednie rośliny, możemy stworzyć niezwykłą dekorację, która będzie przypominała wypływający z nich strumień kolorowej wody (np. aksamitki posadzone w leżącym dzbanie i w gruncie sprzed nim w formie fali).

W czym jeszcze można posadzić rośliny?

Rośliny mogą nam również pomóc ozdobić znajdujące się w naszym otoczeniu brzydkie przedmioty, których z różnych względów nie chcemy lub nie możemy się pozbyć. Kwiaty posadzone w starych, betonowych drenach lub nieciekawych pustakach, złagodzą ich surowy wygląd i sprawią, że staną się razem bardzo ciekawą, harmonijną i naprawdę ładną kompozycją.

Jako pojemniki na kwiaty możemy też wykorzystać stare zabawki naszych dzieci. Zapomniany wózek dla lalek czy zepsuty samochodzik, mogą być ciekawym tłem dla posadzonych w nich roślin. Kwiaty bardzo atrakcyjnie będą też wyglądać w starych naczyniach kuchennych takich jak kubki, miski, metalowe durszlaki, garnki, brytfanki do ciasta czy ceramiczne czajniki.

Autor: Stefan Sutka/ Getty Images Kwietnik w starym krześle

Jak dopasować pojemnik do rośliny

Jeśli przedmiot, który wybierzemy będzie wysoki, dobrze posadzić w nim rośliny o zwisających pędach (np. bluszcze), gdyż będą łanie spływać po bokach naczynia. Jeśli natomiast pojemnik będzie szeroki i płaski, znakomicie sprawdzi się w uprawie rojników i rozchodników lub kępy niskich, ale rozłożystych kwiatów. Małe naczynia jak kubki czy filiżanki, najlepiej wykorzystać z kolei do uprawy jednej, niewielkiej rośliny, gdyż duża się w nich nie zmieści, a kompozycja małych będzie ja przytłaczać (np. eszeweria, portulaka wielkokwiatowa, lewizja liścieniowa). Metalowe naczynie będą natomiast odpowiednie dla większości sukulentów i kaktusów, dla których łatwo nagrzewające się i wysychające podłoże nie będzie problemem.

Jeśli chcemy, by donica z recyklingu dobrze komponowała się z roślinami, które w niej posadzimy, powinniśmy tak dobrać ich kolor, aby pasował do barwy naczynia lub jednego z jego elementów. Możemy też dopasować do kwiatów sam przedmiot, dodając do niego barwny akcent pasujący do koloru roślin, np. umieszczając w bucie z czerwonymi kwiatami, czerwoną sznurówkę).

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