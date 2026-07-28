Ile kosztuje ogród od zera? To zależy od wielkości działki i zakresu prac

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje ogród od podstaw. Wszystko zależy od powierzchni działki, jakości gleby, ukształtowania terenu oraz tego, czy większość prac wykonamy samodzielnie, czy zlecimy je firmie ogrodniczej.

W przypadku przeciętnej działki przy domu jednorodzinnym o powierzchni około 600–1000 m² koszt kompleksowego zagospodarowania ogrodu najczęściej wynosi od 30 do nawet 120 tys. zł. Bardziej rozbudowane realizacje z dużym tarasem, automatycznym nawadnianiem, oświetleniem, pergolą, elementami małej architektury i większymi nasadzeniami mogą kosztować 150–250 tys. zł, a w luksusowych realizacjach nawet więcej.

Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem prac warto sporządzić szczegółowy kosztorys i podzielić inwestycję na etapy.

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Choć wiele osób pomija ten etap, dobrze przygotowany projekt pozwala uniknąć kosztownych pomyłek. Architekt krajobrazu uwzględni warunki glebowe, nasłonecznienie, przebieg instalacji oraz przyszły rozwój roślin.

W 2026 roku projekt ogrodu kosztuje zazwyczaj od 1500 do 5000 zł dla niewielkiej działki. W przypadku dużych lub bardziej wymagających realizacji ceny mogą wynosić od 6000 do nawet 15 000 zł.

Projekt często pozwala zaoszczędzić znacznie więcej niż kosztuje, ponieważ eliminuje przypadkowe zakupy roślin i późniejsze przeróbki.

Przygotowanie terenu - często największy koszt na początku

Przed założeniem ogrodu konieczne jest uporządkowanie działki. Po zakończeniu budowy domu zwykle pozostają resztki materiałów budowlanych, gruz, koleiny po ciężkim sprzęcie i ubita ziemia.

Przygotowanie terenu może obejmować wywóz odpadów, niwelację działki, dowóz żyznej ziemi oraz jej rozplantowanie.

Średnie ceny w 2026 roku wynoszą:

wyrównanie terenu - od 5 do 20 zł za m²,

dowóz ziemi ogrodowej - od 80 do 200 zł za m³,

rozplantowanie ziemi - od 10 do 25 zł za m².

Przy większych działkach koszt samych prac ziemnych może wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Ile kosztuje trawnik?

Trawnik zajmuje zwykle największą powierzchnię ogrodu, dlatego ma duży wpływ na całkowity koszt inwestycji.

Najtańszym rozwiązaniem jest wysiew trawy. Zakup nasion kosztuje zwykle od 10 do 30 zł za kilogram, a założenie trawnika wraz z przygotowaniem podłoża kosztuje od 15 do 35 zł za m².

Znacznie droższy jest trawnik z rolki. Sam materiał kosztuje od 20 do 40 zł za m², natomiast wraz z montażem trzeba liczyć się z wydatkiem od 35 do 70 zł za m².

Przy ogrodzie o powierzchni 300 m² różnica między obiema metodami może wynosić kilka tysięcy złotych.

Nasadzenia - ile kosztują drzewa, krzewy i byliny?

To właśnie rośliny w największym stopniu decydują o charakterze ogrodu.

Małe sadzonki krzewów kosztują zwykle od 20 do 80 zł, większe egzemplarze od 150 do 600 zł, natomiast ozdobne drzewa osiągają ceny od 300 do nawet kilku tysięcy złotych, jeśli wybieramy duże, kilkuletnie okazy.

Byliny kosztują zazwyczaj od 15 do 40 zł za sztukę, trawy ozdobne od 20 do 80 zł, a popularne hortensje od 40 do ponad 200 zł, zależnie od odmiany i wielkości sadzonki.

W praktyce same nasadzenia w przeciętnym ogrodzie pochłaniają od 5000 do 30 000 zł.

Automatyczne nawadnianie - wygoda, która kosztuje

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na automatyczny system nawadniania. To rozwiązanie nie tylko oszczędza czas, ale również ogranicza zużycie wody dzięki odpowiedniemu sterowaniu.

Koszt wykonania instalacji zależy od wielkości ogrodu.

Za prosty system trzeba zapłacić od 3000 do 6000 zł, natomiast rozbudowane instalacje z czujnikami deszczu i sterowaniem przez aplikację kosztują od 7000 do nawet 20 000 zł.

Ile kosztuje oświetlenie ogrodu?

Dobrze zaplanowane oświetlenie zwiększa bezpieczeństwo i pozwala korzystać z ogrodu także po zmroku.

Cena jednej oprawy ogrodowej wynosi od 100 do 600 zł, natomiast koszt wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wraz z montażem najczęściej mieści się w przedziale od 3000 do 10 000 zł.

Jeżeli wybieramy inteligentne systemy sterowania lub dekoracyjne podświetlenie drzew, koszt może być jeszcze wyższy.

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Ścieżki, obrzeża i podjazdy - koszty

Bez utwardzonych nawierzchni trudno wyobrazić sobie funkcjonalny ogród.

Ścieżki z kostki brukowej kosztują zwykle od 120 do 250 zł za m², nawierzchnie z płyt betonowych od 150 do 350 zł za m², natomiast obrzeża ogrodowe wraz z montażem od 30 do 80 zł za metr bieżący.

Już niewielkie alejki mogą zwiększyć budżet inwestycji o kilka tysięcy złotych.

Taras, pergola i mała architektura

To elementy, które znacząco podnoszą komfort korzystania z ogrodu.

Za wykonanie tarasu z płyt lub deski kompozytowej zapłacimy od 300 do 700 zł za m². Pergola kosztuje od 5000 do ponad 30 000 zł, w zależności od materiału i wyposażenia.

Do tego dochodzą donice, meble ogrodowe, palenisko, skrzynie czy domek narzędziowy. Łącznie mała architektura często pochłania od 10 do nawet 50 tys. zł.

Czy da się założyć ogród taniej?

Tak. Największe oszczędności przynosi podział prac na etapy.

W pierwszym roku można przygotować teren, wykonać trawnik oraz podstawowe nasadzenia. W kolejnych sezonach stopniowo rozbudowywać ogród o oświetlenie, system nawadniania, pergolę czy dodatkowe rabaty.

Warto również wybierać młodsze sadzonki. Są znacznie tańsze od dużych egzemplarzy, a po kilku latach często wyglądają równie efektownie.

Oszczędności przynosi także samodzielne sadzenie roślin, zakładanie trawnika z siewu oraz wykorzystanie deszczówki do podlewania.

Najczęstsze błędy, które podnoszą koszt ogrodu

Najwięcej pieniędzy inwestorzy tracą nie na drogich materiałach, ale na źle zaplanowanych pracach.

Do najczęstszych błędów należą:

brak projektu i przypadkowe zakupy roślin,

sadzenie zbyt dużej liczby gatunków,

wybór roślin niedostosowanych do warunków glebowych,

rezygnacja z przygotowania podłoża,

wykonywanie instalacji nawadniającej dopiero po założeniu trawnika,

brak planu rozwoju ogrodu na kolejne lata.

Każdy z tych błędów może oznaczać konieczność kosztownych poprawek.

Do powstania artykułu wykorzystano AI.

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