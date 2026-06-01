Domek na drzewie - konstrukcja

Domek na drzewie dla dziecka to alternatywa i dodatek do placu zabaw na ogródku. Nie musi być na bardzo dużej wysokości. Już widok takiej konstrukcji zawieszonej nad ziemią wokół pnia robi niesamowite wrażenie.

Dom na drzewie trochę przypomina dom drewniany tylko w miniaturze. Są tu wszystkie elementy normalnego domu, ale w uproszczonej, zmniejszonej formie. Musi mieć solidny fundament w postaci podparcia, na którym wsparta będzie podstawa. Do elementów konstrukcyjnych podstawy przymocowana jest konstrukcja ścian, najczęściej szkieletowa. Musi być sztywna, aby utrzymać konstrukcję dachu, który najprostszej wersji będzie jednopołaciowy, pulpitowy ze spadkiem.

Ściany i dach mogą być zbite z desek lub płyt OSB – deski są lżejsze, ale droższe. W prostej wersji okna i drzwi zastępują otwory w ścianach, ale można zdecydować się na okienka z szybami z grubszej folii lub pleksi i proste drzwiczki z desek.

Pokrycie z dachu też może być z desek, ale praktyczniejsze jest np. z falistej płyty, gontu bitumicznego. Można też zrobić przezierny daszek z płyty poliwęglanu komorowej lub trapezowej. To rozwiązanie ma wadę - jest delikatne.

Domek w wersji mini

To w zasadzie nie domek, a jego substytut w postaci samej podstawy, na której można rozłożyć namiot. Jeśli znamy model namiotu możemy przygotować już odpowiednie zaczepy do zamocowania linek namiotu.

W tym przypadku, jak też w przypadku pełnowymiarowego domku trzeba wykonać balustradkę wokół krawędzi platformy – to podstawowy warunek bezpieczeństwa.

Domek na drzewie z palet

To można powiedzieć domek z prefabrykatów. Paleta to już gotowy element przygotowany do przenoszenia sporych obciążeń. Idealny materiał konstrukcyjny na platformę. Wystarczy tylko skonstruować odpowiedniej nośności podparcie i konstrukcję ramy, aby do jej elementów przymocować palety. Podobnie można postąpić z pozostałymi elementami domku. Potem wystarczy tylko pokryć palety cienką płytą lub deseczkami i domek gotowy.

Domek z palet to także dobry pomysł na wersję mini z namiotem - palety są najlepszym materiałem na platformę takiej konstrukcji.

Domek na drzewie – mocowanie

Najpierw trzeba wybrać odpowiednie drzewo. W przypadku domku dla dzieci o niewielkich rozmiarach gatunek drzewa nie ma znaczenia. Powinno to być drzewo już wyrośnięte kilkudziesięcioletnie o wykształconych grubych konarach. Sprawdzą się klon (jawor), orzech, dąb, buk, lipa ale może do być także sosna czy świerk albo jabłoń czy czereśnia. Domek może być wsparty także o dwa, czy trzy drzewa różnych gatunków. Dodatkowo jeśli zachodzi taka potrzeba musi mieć podporę na gruncie.

W zasadzie technika mocowania podpory konstrukcji nie powinna uszkadzać tkanki drzewa, więc najlepiej jest zastosować różnego typu obejmy lub konstrukcje z użyciem lin lub zakleszczających się na pniu elementów (na zasadzie imadła). Pomocne mogą okazać się konary lub pozostałości po nich na pniach. Takie mocowania wymagają okresowych kontroli, choćby ze względu na fakt, że drzewo cały czas rośnie i zmienia swoje wymiary. Można zastosować wiązaną technikę montażu z przytwierdzaniem oraz zawieszaniem na wyższych konarach.

Domek na drzewie – schodki, a może drabinka

Wejście na platformę, na której stoi domek umożliwia najczęściej drabinka, ale można też pokusić się o schodki. Do „ewakuacji” może służyć lina albo zjeżdżalnia, co będzie dodatkową atrakcją. W ogóle domek może być pełen różnych atrakcji, np. ściankę wspinaczkową, huśtawkę. Nie powinien być zamocowany wysoko – najlepiej na wysokości 1,5 – 3 m od ziemi.

Domek na drzewie - koszty

Samodzielne zbudowanie domku na drzewie dla dzieci to koszt ok. 1000 - 1500 zł, ale trzeba mieć zmysł techniczny, aby go zaprojektować i zrealizować. Nie obędzie się bez narzędzi mechanicznych jak wiertarki, piły czy wyrzynarki – a to też koszt, jeśli akurat się nimi nie dysponuje.

Są też gotowe domki na drzewie do kupienia. Jednak takie konstrukcje do samodzielnego montażu, przeważnie nie będą dostosowane do umocowania domku na drzewie, ale obok niego. Jeśli nie mamy umiejętności i pomysłowości musimy powierzyć zadanie firmie, która świadczy takie usługi ale to będzie wydatek kilku tysięcy złotych. Jeśli zamarzy nam się glamping „na wysokości” na własnej działce i będziemy chcieli zbudować domek dla dorosłych, np. do nocowania w upalne noce to cena za takie cacko może kosztować nawet ponad 100 000 złotych.

A jeśli nie mamy odpowiedniego drzewa?

To możemy zdecydować się na domek „na wysokości”, ale na podporach stojących na ziemi - domek ogrodowy. Można go ewentualnie wkomponować w jakieś drzewo na działce. To rozwiązanie alternatywne w dodatku łatwe do realizacji, gdyż w handlu spotyka się gotowe tego typu konstrukcje do samodzielnego złożenie jak meble. Taki domek jest dostępny już od ok. 1200 zł.

