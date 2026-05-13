Shutters w ofercie Aluprof Sun Shading Solutions – nowe panele przesuwne do zabudowy bocznej pergoli

Odpowiedzią na te potrzeby są panele przesuwne typu shutters – nowość w ofercie Aluprof Sun Shading Solutions. To system aluminiowych paneli lamelowych montowanych jako boczna zabudowa pergoli, stanowiący kolejną – obok screenów i przesuwnych paneli szklanych – opcję regulacji nasłonecznienia, ochrony przed wiatrem oraz zwiększenia prywatności użytkowników.

Shutters pozwalają elastycznie kształtować komfort korzystania z przestrzeni pod pergolą od pełnego otwarcia widoku po częściowe lub całkowite osłonięcie strefy wypoczynku.

Funkcjonalna zabudowa boczna pergoli

System paneli shutters został zaprojektowany z myślą o pełnej integracji z popularnymi pergolami Aluprof z serii SB 550, SB 450, SB 400, SB 350 oraz Solid. Panele pełnią funkcję nowoczesnej zabudowy bocznej, umożliwiającej regulację ilości światła, poprawę komfortu użytkowania przestrzeni zewnętrznej oraz zwiększenie poczucia prywatności.

W przeciwieństwie do standardowych osłon bocznych, panele shutters wyposażone są w ruchome lamele, których ustawienie można swobodnie regulować podobnie jak w przypadku żaluzji okiennych. Pozwala to dostosować stopień zacienienia i przewietrzania przestrzeni do aktualnych warunków pogodowych i indywidualnych preferencji użytkownika.

System panelowy wykonany z ekstrudowanego aluminium charakteryzuje się wysoką trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych.

– Projektując shutters, postawiliśmy na funkcjonalność i design. Oferujemy produkt trwały i odporny na promieniowanie słoneczne oraz trudne warunki pogodowe, który idealnie wpisuje się w ideę tworzenia całorocznych stref relaksu, będąc uzupełnieniem naszych flagowych pergoli – mówi Tomasz Ziółkowski, menedżer produktu Aluprof.

Autor: Aluprof SA/ Materiały prasowe

Komfort użytkowania i elastyczna konfiguracja

Specjalne prowadnice dostępne w wersjach podwójnych i potrójnych umożliwiają płynną pracę nawet trzech modułów równocześnie. Podwieszenie paneli na łożyskowanych wózkach zapewnia lekkie i komfortowe przesuwanie oraz możliwość zatrzymania ich w dowolnym położeniu.

System pozwala na łączenie maksymalnie pięciu modułów, osiągając łączną długość zabudowy do 6,7 metra, co daje dużą swobodę aranżacji przestrzeni tarasowej. Shutters od Aluprof wyróżnia wysoka, 6. klasa odporności na obciążenie wiatrem.

Personalizacja kolorem

Estetyka odgrywa istotną rolę w projektowaniu przestrzeni zewnętrznych, dlatego shutters oferują szerokie spektrum personalizacji, umożliwiające dopasowanie ich do pergoli, stolarki okiennej oraz elewacji budynku. Produkt może zostać polakierowany na dowolny kolor z palety RAL, dodatkowo istnieje opcja zastosowania odmiennej kolorystyki dla ramy oraz aluminiowych lameli.

Odpowiedzią na popularność naturalnych akcentów w architekturze jest także kolorystyka drewnopodobna. Klienci mogą wybierać spośród wykończeń takich jak: mahoń, wiśnia, orzech, złoty dąb, dąb słodowy, winchester czy cieszący się dużą popularnością turner oak - łączących wizualne ciepło drewna z trwałością aluminium. Obecne trendy pokazują, że inwestorzy chętnie sięgają po rozwiązanie polegające na łączeniu kolorystyki lakierowanej ramki i drewnopodobnych lameli, poszukując większej swobody w dopasowaniu wyglądu do własnych oczekiwań.

Innowacje dla nowoczesnego budownictwa

Aluprof SA to jeden z głównych producentów rozwiązań do okien, drzwi i fasad aluminiowych oraz nowoczesnych osłon przeciwsłonecznych i pergoli w Europie. Misją firmy jest tworzenie innowacyjnych produktów przeznaczonych dla nowoczesnego budownictwa, które są odpowiedzią na potrzeby inwestorów wymagających najwyższej jakości. Aluprof to marka, dla której równie ważne co innowacyjność, są działania ekologiczne związane ze zrównoważonym rozwojem.