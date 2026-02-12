Zadaszona altana to doskonałe miejsce relaksu w otoczeniu przyrody. Można w niej urządzić samotnię, w której przyjemnie będzie odpocząć po dniu pracy, albo wygodną salę ze stołem – miejsce spotkań z bliskimi.

Z czego można zbudować altanę ogrodową?

Altany ogrodowe zwykle mają konstrukcję drewnianą, najczęściej są to świerk, sosna lub jodła, niekiedy modrzew lub drewno egzotyczne. Zazwyczaj są pokryte impregnatem transparentnym, podkreślającym rysunek słojów, ale stosowane są także preparaty kryjące w dowolnym kolorze.

Altany ogrodowe wykonuje się również z metalu, kamieni oraz cegieł. Dobrze, jeśli użyty budulec nawiązuje do elewacji domu, ogrodzenia i innych elementów wyposażenia ogrodu. Jako zadaszenie najczęściej są stosowane gont bitumiczny i drewniany, a także trzcina, wióry drewniane, płyty poliwęglanowe oraz tkanina wodoodporna. Budowle w wersji eko mogą mieć zielone dachy z roślinami płożącymi albo trawą.

Najprostsze altany składają się wyłącznie ze słupów i zadaszenia, bardziej zabudowane mają ściany (często ażurowe), które tworzą całkowite lub tylko częściowe wypełnienie. Obsadza się je pnączami takimi jak glicynie, powojniki, wiciokrzewy, winorośle i winobluszcze. Niekiedy jako wypełnienie ścian stosowane jest szkło. Tego typu zabudowane altany mogą służyć nie tylko latem, ale także wiosną i jesienią.

Jakie może być przeznaczenie altany ogrodowej?

Wielkość altany zależy od jej przeznaczenia. W najmniejszych, o powierzchni 5 m2 , wystarczy miejsca dla 2-4 osób, jeśli jednak planowane są przyjęcia dla grona znajomych, jej powierzchnia nie może być mniejsza niż 10 m2 , a nawet więcej, jeśli pod dachem będzie stał także grill.

Miejsce, w którym zostanie umieszczona altana, powinno być kameralne, ale z ładnym widokiem na ogród. Warto połączyć je z domem dróżką, która ułatwi komunikację i zapobiegnie wydeptywaniu „dzikich” przejść.

Podstawowe wyposażenie altany ogrodowej

Podstawowe wyposażenie altany ogrodowej to stół i fotele lub krzesła, a w mniejszych – stół i ława ustawiona wzdłuż ścian.

Jeżeli nie ogranicza wielkość działki, można zbudować pawilon, który stanie się letnim salonem połączonym z kuchnią. A w takim przypadku oprócz grilla (lub zamiast niego) można zbudować kominek czy piec chlebowy do pizzy, a nawet doprowadzić wodę.

Korzystanie z altany po zmroku umożliwi instalacja oświetlenia. Jeśli nie chcemy przekopywać działki, by położyć kable, możemy wybrać lampy zasilane akumulatorem – solarne lub ładowane energią elektryczną.

