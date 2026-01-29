Ziemianka - trend sprzed lat przeżywa renesans

Ziemianki przez lata były oczywistym elementem wiejskich podwórek i ogrodów. Nasze babcie przechowywały w nich ziemniaki, warzywa, owoce i domowe przetwory, wykorzystując naturalny chłód ziemi zamiast lodówek i zamrażarek. Z czasem to proste rozwiązanie odeszło w zapomnienie, wyparte przez nowoczesne technologie.

Dziś piwniczki ziemne wracają do łask - i to w nowej odsłonie. Coraz częściej pojawiają się w przydomowych ogrodach jako ekologiczna „darmowa lodówka”, która nie zużywa prądu i pozwala przechowywać zapasy przez cały rok. Łączą tradycję z nowoczesnym podejściem do oszczędności i życia bliżej natury.

Na ziemiankę decydują się dziś więc przede wszystkim właściciele domów z ogrodem, którzy szukają prostych sposobów na przechowywanie zapasów bez dodatkowych kosztów. To także rozwiązanie wybierane przez osoby ceniące ekologię, samowystarczalność i tradycyjne metody przechowywania żywności. Coraz częściej po piwniczki ziemne sięgają również inwestorzy, którzy traktują je jako funkcjonalny i atrakcyjny element aranżacji ogrodu.

Piwniczka w ogrodzie - to prostsze niż myślisz!

Osoby zainteresowane ziemianką w ogrodzie nie muszą budować jej samodzielnie. Na rynku działają firmy, które specjalizują się w wykonywaniu gotowych piwniczek ziemnych. To rozwiązanie dla tych, którzy chcą szybko i bez większych prac budowlanych zyskać funkcjonalne miejsce na zapasy, które nie generuje kosztów!

Jedną z takich firm jest BPR-PLASTECH, Natural Fridge spod Szczecina. Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją przydomowych piwniczek od około pięciu lat.

Zauważamy, że zainteresowanie piwniczkami jest naprawdę duże. Nasze produkty sprzedajemy zarówno w Polsce, jak i dystrybuujemy do wielu krajów Unii Europejskiej, m.in. Niemcy, Węgry, Szwajcaria czy Litwa. Zgłaszają się do nas także klienci indywidualni. W ofercie posiadamy piwniczki o przeróżnych wielkościach i wszystko zależy od tego, jaką działką i jakimi możliwościami dysponuje klient. Najmniejsze piwniczki mają wymiary 120x120cm, a największe to już 200x500 cm

- powiedziała nam właścicielka firmy, Natalia Fursevich.

Polecamy: Koniec z bałaganem za domem. Genialny patent na schowek, śmietnik i kompostownik

i Autor: BPR-PLASTECH, Natural FRIDGE/ Archiwum prywatne

Z rozmowy dowiedzieliśmy się także, że oferowane przez jej firmę piwniczki wykonywane są z tworzywa sztucznego z dodatkowym ożebrowaniem metalowym i wodoszczelną obudową. Dzięki temu są odporne na działanie wód gruntowych. Każdy gotowy produkt jest sprzedawany z pełnym wyposażeniem, jak m.in. półki czy schodki, a większe piwniczki wyposażone są w zasilacz, który powinien być podłączony w oddzielnej skrzynce (12-24V). By w gotowej, osadzonej w ziemi piwniczce nie było wilgoci, elementem wyposażenia każdej z nich są także rury wentylacyjne.

Każdy klient otrzymuje od nas kartę techniczną, w której wyjaśniony jest dokładny montaż. Nie jest on trudny i z wykopaniem dziury w ziemi, zajmie maksymalnie jeden dzień

- podkreśla pani Natalia.

Jak dodaje, ważne jest także odpowiednie ocieplenie piwniczki, a instrukcje co do tej kwestii także znajdują się w karcie technicznej. Piwniczkę ociepla się z góry maksymalnie 50-60 cm, boki 10 cm, a w ziemi 5 cm.

Ziemia zimą oddaje ciepło, a latem chłód, dlatego piwniczki ocieplamy tylko do połowy

- podsumowuje właścicielka firmy.

Koszt gotowej piwniczki to, w zależności od powierzchni, od 7200 do 55 620 zł.

Budowa ziemianki ogrodowej na własną rękę

Budowę ziemianki na własną rękę najlepiej zacząć od wyboru odpowiedniego miejsca w ogrodzie - zacienionego, położonego na lekkim wzniesieniu i z dala od wysokiego poziomu wód gruntowych. Następnie wykonuje się wykop, w którym powstają ściany i strop piwniczki, najczęściej z betonu, bloczków lub prefabrykatów, zapewniających trwałość konstrukcji. Kluczowe znaczenie ma solidna izolacja przeciwwilgociowa oraz termiczna, które chronią wnętrze przed wilgocią i wahaniami temperatury.

Równie ważnym elementem jest wentylacja, zwykle oparta na dwóch otworach lub rurach, które umożliwiają naturalną cyrkulację powietrza i zapobiegają powstawaniu pleśni. Wejście do ziemianki powinno być szczelne i dobrze zabezpieczone, aby ograniczyć straty chłodu. Na koniec całość obsypuje się ziemią i często obsadza roślinami, dzięki czemu piwniczka wtapia się w ogród i przez cały rok utrzymuje stabilne, niskie temperatury sprzyjające przechowywaniu zapasów.

Przeczytaj także: Piwnica w domu. Czy warto budować podpiwniczenie?

Czy potrzebne jest pozwolenie na piwniczkę - ziemiankę?

Co o budowie piwniczki mówi prawo?

W Polsce budowa ziemianki (ogrodowej piwniczki) nadal nie jest jednoznacznie uregulowana wprost w prawie budowlanym - ustawa nie wymienia takiego obiektu z nazwy. W praktyce w 2025/2026 roku najbezpieczniejszym i najczęściej akceptowanym podejściem jest traktowanie jej jako parterowego budynku gospodarczego obsypanego ziemią. Przy powierzchni zabudowy do 35 m² (mierzonej jako rzut obiektu na grunt) taka ziemianka nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta (formularz PB-2). Do zgłoszenia dołącza się zwykle prosty opis robót, rzut z wymiarami, szkic sytuacyjny oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Na każde 500 m² działki można wybudować maksymalnie dwa takie obiekty.

Jeżeli jednak urząd uzna ziemiankę za budowlę ziemną (a nie budynek), może zażądać pełnego pozwolenia na budowę. Taka interpretacja zdarza się zwłaszcza przy głęboko wkopanych, betonowych konstrukcjach bez wyraźnego „dachu” wystającego ponad grunt. W 2026 roku nowelizacja Prawa budowlanego rozszerzyła katalog uproszczeń m.in. o schrony do 35 m², ale klasyczne piwniczki ogrodowe nadal nie zostały wprost dopisane do listy obiektów zwolnionych z formalności. Dlatego przed rozpoczęciem prac zdecydowanie warto złożyć zgłoszenie i opisać ziemiankę właśnie jako budynek gospodarczy.

Murator Ogroduje: Jak zaplanować rabatę (porada) Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.