Ceny narożników ogrodowych 2026 – ile kosztują popularne modele?

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Do czego przydaje się narożnik ogrodowy?

Narożnik ogrodowy to jeden z najwygodniejszych elementów wyposażenia strefy wypoczynkowej na świeżym powietrzu. Zapewnia dużą liczbę miejsc siedzących, dzięki czemu sprawdza się podczas rodzinnych spotkań, grillowania czy relaksu z przyjaciółmi. W zależności od modelu może być wyposażony w stolik, pufy lub dodatkowe fotele, co zwiększa jego funkcjonalność. Narożniki wykonywane są najczęściej z technorattanu, aluminium, drewna lub tworzyw sztucznych, dzięki czemu można dopasować je do niemal każdej aranżacji ogrodu.

Dużą zaletą narożników ogrodowych jest możliwość stworzenia komfortowej przestrzeni do codziennego odpoczynku. Miękkie poduszki i obszerne siedziska pozwalają wygodnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a większe zestawy mogą pomieścić nawet kilka osób jednocześnie. Coraz popularniejsze są również modele modułowe, które można dowolnie konfigurować w zależności od potrzeb użytkowników.

Gdzie najlepiej ustawić narożnik ogrodowy?

Najlepszym miejscem dla narożnika ogrodowego jest taras lub utwardzona część ogrodu. Stabilne podłoże zwiększa komfort użytkowania i chroni meble przed nierównomiernym obciążeniem. Warto wybierać miejsca częściowo osłonięte przed intensywnym słońcem oraz opadami deszczu, co pozwoli dłużej zachować estetyczny wygląd mebli.

Narożnik można także ustawić pod pergolą, altaną lub na większym balkonie. W przypadku niewielkich przestrzeni dobrze sprawdzają się kompaktowe modele narożne, natomiast na dużych tarasach i w ogrodach warto rozważyć rozbudowane zestawy z fotelami, pufami i stołem.

Aktualne ceny narożników ogrodowych 2026

Narożnik ogrodowy modułowy z polirattanu – około 237 zł

Narożnik ogrodowy z technorattanu – około 1 199 zł

Narożnik ogrodowy z technorattanu ze stołem i pufami – około 1 299 zł

Narożnik technorattanowy z wysokim stołem – około 1 399 zł

Narożnik ogrodowy trzyosobowy z technorattanu – około 1 499 zł

Narożnik ogrodowy XL z technorattanu – około 1 599 zł

Narożnik ogrodowy czteroosobowy aluminiowy – około 1 612 zł

Narożnik ogrodowy z podnoszonym stołem – około 1 795 zł

Narożnik ogrodowy z fotelem i ławą – około 2 189 zł

Narożnik technorattanowy z dużym stołem – około 2 399 zł

Narożnik ogrodowy aluminiowy premium – około 4 399 zł

Narożnik ogrodowy drewniany z drewna akacjowego – około 6 999 zł

Na co zwrócić uwagę przy wyborze narożnika ogrodowego?

Wybierając narożnik ogrodowy, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na warunki atmosferyczne, jakość poduszek oraz wielkość zestawu. Istotne znaczenie mają także dostępna przestrzeń, liczba użytkowników oraz sposób użytkowania mebla. Osoby często organizujące spotkania w ogrodzie mogą postawić na większe zestawy z dodatkowymi fotelami i stołem, natomiast do mniejszych tarasów lepiej sprawdzą się kompaktowe narożniki modułowe. Warto również sprawdzić możliwość zdejmowania pokrowców z poduszek i łatwość konserwacji mebli, co przełoży się na ich dłuższą żywotność.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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