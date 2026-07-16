Ceny dywanów zewnętrznych 2026. Ile kosztuje dywan na taras i balkon?

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Do czego przydaje się dywan zewnętrzny na tarasie i balkonie?

Dywan zewnętrzny pozwala wizualnie wydzielić strefę wypoczynkową, jadalnianą lub kawową na balkonie, tarasie, patio albo w altanie. Dzięki niemu przestrzeń urządzona meblami ogrodowymi wygląda bardziej przytulnie i przypomina dodatkowy pokój na świeżym powietrzu. Dywan może również osłonić chłodne płytki, beton lub deski tarasowe, poprawiając komfort chodzenia boso. Jest też przydatny, gdy chcemy zasłonić przebarwienia, drobne uszkodzenia albo nieestetyczne fragmenty posadzki.

Modele przeznaczone do użytkowania na zewnątrz mają przeważnie płaską powierzchnię, która nie zatrzymuje tak dużo piasku, kurzu i wilgoci jak wysokie runo. Dywan może zabezpieczać podłoże przed zarysowaniem przez nogi krzeseł i stołów, ale nie powinien długo pozostawać na mokrej nawierzchni. Po intensywnych opadach najlepiej go unieść, rozłożyć lub przewiesić, aby zarówno materiał, jak i podłoga mogły wyschnąć.

Z czego wykonuje się dywany zewnętrzne?

Najczęściej spotykanym materiałem jest polipropylen. Włókna tego typu są lekkie, stosunkowo odporne na wilgoć, zabrudzenia i ścieranie, a płasko tkany dywan można zazwyczaj oczyścić odkurzaczem, wilgotną ściereczką lub wodą. W sprzedaży dostępne są także modele wykonane z poliestru albo mieszanki poliestru i polipropylenu. Część produktów powstaje z tworzywa pochodzącego z recyklingu, a niektóre przypominają wyglądem sizal lub jutę, mimo że zostały wykonane z włókien syntetycznych.

Na tarasy i balkony trafiają również lekkie maty z tworzyw sztucznych oraz zmywalne dywany winylowe lub PVC. Materiały naturalne, takie jak juta, są bardziej wrażliwe na wodę, dlatego nadają się przede wszystkim do dobrze zadaszonych i osłoniętych miejsc. Niezależnie od materiału należy sprawdzić, czy producent jednoznacznie dopuszcza użytkowanie produktu na zewnątrz. Sam wygląd przypominający dywan tarasowy nie oznacza jeszcze odporności na opady, intensywne słońce i zmiany temperatury.

Aktualne ceny dywanów zewnętrznych 2026

Poniższe ceny pochodzą z ofert dostępnych w sklepach internetowych w lipcu 2026 roku. W promocjach, przy wyborze innego koloru oraz w zależności od dostępności danego wariantu kwoty mogą się zmieniać.

Mały dywan zewnętrzny 50 × 80 cm, włókna syntetyczne – 17,98 zł

Wąski dywan zewnętrzny 70 × 180 cm, wzór roślinny – 39,98 zł

Dywan tkany zewnętrzny 80 × 140 cm – 59,98 zł

Dywan zewnętrzny 120 × 180 cm, wzór geometryczny – 64,98 zł

Dywan zewnętrzny 80 × 180 cm, wzór etniczny – 69 zł

Dywan zewnętrzny 120 × 160 cm, kolor szary – 99,98 zł

Dywan wewnętrzny i zewnętrzny 80 × 200 cm, wzór geometryczny – 139,99 zł

Dywan płasko tkany 80 × 200 cm, wykonany z poliestru – 149 zł

Dywan zewnętrzny 160 × 230 cm, kolor szary – 198 zł

Dywan zewnętrzny 140 × 200 cm, wzór geometryczny – 239,99 zł

Dywan płasko tkany 160 × 230 cm, wielokolorowy wzór – 309,99 zł

Duży dywan zewnętrzny 200 × 300 cm, wzór etniczny – 349 zł

Jaki dywan zewnętrzny wybrać na balkon lub taras?

Przed zakupem należy dokładnie zmierzyć wolną powierzchnię i sprawdzić, czy drzwi balkonowe będą mogły swobodnie przesuwać się nad dywanem. Warto wybierać modele płasko tkane, przeznaczone do kontaktu z wilgocią i odporne na promieniowanie UV. Znaczenie ma również sposób czyszczenia, szybkość wysychania oraz zabezpieczenie przed przesuwaniem się po gładkich płytkach. Na otwartym tarasie praktyczniejszy będzie lekki dywan syntetyczny, który można łatwo podnieść i osuszyć. Model z naturalnych włókien lepiej umieścić pod zadaszeniem. Trzeba też pamiętać, że nawet odporny dywan warto schować na zimę, a podłoże pod nim regularnie czyścić i osuszać.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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