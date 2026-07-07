Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Bezcenne ogrody UNESCO

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Wejście do ogrodów w stylu empire

Kromieryż w Czechach. 3 godziny samochodem od Krakowa. Znajduje się tu jeden z najpiękniejszych ogrodów kwiatowych w Europie i na świecie - projektowany w stylu barokowym przez Filiberto Lucchese i Giovanniego Pietro Tencallę dla biskupa ołomunieckiego Karola Liechtensteina.

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Prace nad wielkim założeniem trwały dekadę, ukończono je w 1675 roku. W 1998 r. wpisano je na listę światowego dziedzictwa UNESCO razem z pałacem biskupim i ogrodami zamkowymi. Przyzamkowym ogrodom towarzyszy mnóstwo rzeźb i ozdobnych pawilonów przywołujących na myśl włoskie posiadłości. To najlepszy moment, by go odwiedzić. Do ogrodu przynależy również palmiarnia.

Rotunda

Punktem obowiązkowym jest wizyta w okrągłym pawilonie z 1674 roku. Wnętrza ozdobiono stiukami i malowidłami bogatymi w symbolikę i motywy mitologiczne - ich autorami są Quirin Castella i Carlo Borsa (stiuki) oraz Carpoforo Tencalla (malowidła). Od końca XIX wieku w rotundzie znajduje się unieruchomione wahadło Foucaulta. Ostatni raz można było je oglądać w ruchu w 1940 roku. Zamontował je tu nauczyciel lokalnego gimnazjum.

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne

Kolumnada

Choć pawilon z kolumnadą sam w sobie jest spektakularny (46 rzeźb znów o motywach mitologii greckiej i rzymskiej to nie wszystko, warto też popatrzeć w górę, na sklepienie), służy również za punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na ogrody pełne kolorowych kwiatów. Po tarasie pawilonu można się przespacerować, mierzy bowiem aż 224 metry długości.

Autor: Julia Dragović/ Archiwum prywatne Kolumnada

Nie wszystko przetrwało do dziś

Nieczynne wahadło to niestety nie jedyna strata. W powojennej rzeczywistości, zaniedbane ogrody zaczęły niszczeć do tego stopnia, że nie przetrwały dwie największe części ogrodów. W jednej z nich mieściła się ptaszarnia i pole królików, w drugiej wielki zbiornik wodny z wyspą. Renowacji podjęto się dopiero w latach 60. i kontynuowano ją przez dekadę. Dziś ogrody są otwarte dla zwiedzających i zadbane, a pałac biskupi otwarty dla zwiedzających.

Przyogrodowy sklepik z pamiątkami prowadzany jest w formie kwiaciarni - z Czech można wrócić z nową rośliną doniczkową. Bilety "Via UNESCO" obejmujące zwiedzanie całego kompleksu objętego wpisem do UNESCO to koszt 580 koron (bilet normalny) i 400 koron (bilet ulgowy), czyli ok. 100 i 70 zł. Dostępne są bilety na poszczególne elementy.

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