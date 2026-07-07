Bezcenne ogrody UNESCO
Kromieryż w Czechach. 3 godziny samochodem od Krakowa. Znajduje się tu jeden z najpiękniejszych ogrodów kwiatowych w Europie i na świecie - projektowany w stylu barokowym przez Filiberto Lucchese i Giovanniego Pietro Tencallę dla biskupa ołomunieckiego Karola Liechtensteina.
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Prace nad wielkim założeniem trwały dekadę, ukończono je w 1675 roku. W 1998 r. wpisano je na listę światowego dziedzictwa UNESCO razem z pałacem biskupim i ogrodami zamkowymi. Przyzamkowym ogrodom towarzyszy mnóstwo rzeźb i ozdobnych pawilonów przywołujących na myśl włoskie posiadłości. To najlepszy moment, by go odwiedzić. Do ogrodu przynależy również palmiarnia.
Rotunda
Punktem obowiązkowym jest wizyta w okrągłym pawilonie z 1674 roku. Wnętrza ozdobiono stiukami i malowidłami bogatymi w symbolikę i motywy mitologiczne - ich autorami są Quirin Castella i Carlo Borsa (stiuki) oraz Carpoforo Tencalla (malowidła). Od końca XIX wieku w rotundzie znajduje się unieruchomione wahadło Foucaulta. Ostatni raz można było je oglądać w ruchu w 1940 roku. Zamontował je tu nauczyciel lokalnego gimnazjum.
Kolumnada
Choć pawilon z kolumnadą sam w sobie jest spektakularny (46 rzeźb znów o motywach mitologii greckiej i rzymskiej to nie wszystko, warto też popatrzeć w górę, na sklepienie), służy również za punkt widokowy, z którego rozciąga się widok na ogrody pełne kolorowych kwiatów. Po tarasie pawilonu można się przespacerować, mierzy bowiem aż 224 metry długości.
Nie wszystko przetrwało do dziś
Nieczynne wahadło to niestety nie jedyna strata. W powojennej rzeczywistości, zaniedbane ogrody zaczęły niszczeć do tego stopnia, że nie przetrwały dwie największe części ogrodów. W jednej z nich mieściła się ptaszarnia i pole królików, w drugiej wielki zbiornik wodny z wyspą. Renowacji podjęto się dopiero w latach 60. i kontynuowano ją przez dekadę. Dziś ogrody są otwarte dla zwiedzających i zadbane, a pałac biskupi otwarty dla zwiedzających.
Przyogrodowy sklepik z pamiątkami prowadzany jest w formie kwiaciarni - z Czech można wrócić z nową rośliną doniczkową. Bilety "Via UNESCO" obejmujące zwiedzanie całego kompleksu objętego wpisem do UNESCO to koszt 580 koron (bilet normalny) i 400 koron (bilet ulgowy), czyli ok. 100 i 70 zł. Dostępne są bilety na poszczególne elementy.
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