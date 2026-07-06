Ceny hydrantów ogrodowych 2026. Ile kosztuje hydrant do ogrodu?

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Do czego przydaje się hydrant ogrodowy?

Hydrant ogrodowy, nazywany również kolumną czerpalną lub słupkiem wodnym, stanowi wygodny punkt poboru wody poza budynkiem. Dzięki niemu nie trzeba każdorazowo rozwijać długiego węża od kranu znajdującego się przy ścianie domu. Rozwiązanie to znacząco ułatwia podlewanie trawnika, rabat kwiatowych, warzywnika czy żywopłotu. Sprawdza się również podczas mycia samochodu, rowerów, narzędzi ogrodniczych oraz napełniania oczek wodnych i zbiorników na deszczówkę. W sprzedaży dostępne są zarówno proste słupki z jednym zaworem, jak i bardziej rozbudowane modele wyposażone w dwa punkty poboru wody lub szybkozłącza.

Hydranty ogrodowe produkowane są najczęściej ze stali nierdzewnej, stali ocynkowanej lub żeliwa. Coraz większą popularnością cieszą się modele mrozoodporne z systemem odwodnienia, które po zakręceniu automatycznie opróżniają pionową rurę z wody. Takie rozwiązanie zmniejsza ryzyko uszkodzenia instalacji podczas zimowych mrozów.

Gdzie najlepiej umieścić hydrant ogrodowy?

Najlepszym miejscem montażu hydrantu jest punkt znajdujący się możliwie blisko środka ogrodu lub w pobliżu najbardziej intensywnie podlewanych stref. Dzięki temu można korzystać z krótszego węża, co poprawia wygodę pracy i ogranicza spadki ciśnienia.

Jeżeli działka jest duża, warto rozważyć montaż dwóch punktów poboru wody – na przykład jeden przy tarasie, a drugi w pobliżu warzywnika lub szklarni. Hydrant powinien zostać zamontowany na stabilnym fundamencie i podłączony do odpowiednio zabezpieczonej instalacji wodnej. W przypadku modeli całorocznych należy zadbać o właściwą głębokość posadowienia oraz skuteczne odwodnienie instalacji.

Ceny hydrantów ogrodowych 2026

Hydrant ogrodowy – prosty słupek z jednym kranem: około 170 zł

Hydrant ogrodowy – słupek stalowy 65–70 cm: około 210 zł

Hydrant ogrodowy – słupek z przyłączem dolnym: około 260 zł

Hydrant ogrodowy – słupek z szybkozłączem: około 320 zł

Hydrant ogrodowy – model dekoracyjny: około 390 zł

Hydrant ogrodowy – podwójny słupek z dwoma zaworami: około 560 zł

Hydrant ogrodowy – stal nierdzewna premium: około 790 zł

Hydrant ogrodowy mrozoodporny DN25: od około 1450 zł

Hydrant ogrodowy z odwodnieniem DN25: około 1990 zł

Hydrant ogrodowy z odwodnieniem DN50: około 2100 zł

Hydrant ogrodowy przemysłowy DN50: około 2300 zł

Hydrant ogrodowy profesjonalny do zabudowy wodociągowej: około 2500 zł

O czym pamiętać przy wyborze hydrantu ogrodowego?

Przed zakupem hydrantu ogrodowego warto zwrócić uwagę przede wszystkim na materiał wykonania, odporność na korozję, sposób odwodnienia oraz możliwość pracy zimą. Istotne znaczenie mają także wysokość słupka, liczba punktów poboru wody oraz średnica przyłącza. W przypadku całorocznej eksploatacji najlepiej wybierać modele mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem, które ograniczają ryzyko uszkodzenia instalacji podczas ujemnych temperatur. Warto również upewnić się, że hydrant będzie kompatybilny z używanymi szybkozłączami i wężami ogrodowymi.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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