Prysznice montowane w ogrodzie zyskują na popularności. To oprócz basenów jeden z najprzyjemniejszych sposobów na schłodzenie się w czasie upałów i na relaks. Jednocześnie może przydać się do robienia kąpieli również roślinom uprawianym w pojemnikach (np. w celu zwalczenia niektórych szkodników) oraz do mycia narzędzi.

Prysznic w ogrodzie może być ciekawą alternatywną lub uzupełnieniem dla tradycyjnego znajdującego się w domu. Pozwoli na niezapomniany relaks na świeżym powietrzu.

Miejsce i sposób montażu prysznica ogrodowego

Miejsce montażu prysznica ogrodowego nie powinno być zbyt odległe od źródła wody (zwykle jest to zewnętrzny kran). Jeśli zależy nam na ciepłej wodzie prysznic powinien być podłączony do instalacji wewnątrz domu (np. przez uchylne drzwi lub dziurę w murze). Jeszcze lepsze rezultaty osiąga się przez podłączenie instalacji stałej. Należy uwzględnić także odpływ wody.

Woda nie może zalegać na działce, zwłaszcza w przypadku, gdy prysznic jest montowany na ścianie budynku. Dlatego prysznic podłącza się do kanalizacji lub oddzielnego zbiornika na wodę. Ścianę, na której będzie montowany należy wykafelkować. To ograniczy ryzyko powstawiania pleśni i zacieków. Tak jak przy urządzaniu łazienek, należy zastosować fugę. Przy częstym i intensywnym korzystaniu z prysznica rozwiązanie wciąż może być problematyczne (nadmierna wilgoć). To powód, dla którego warto rozważyć budowę na oddzielnej ściance, np. w pobliżu budynku.

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Autor: Ordasi Tatyjana/ Getty Images Prysznic w ogrodzie

Jaki prysznic ogrodowy wybrać?

Jak wyżej wspomniano prysznic bardzo często montuje się na ścianie domu lub innego budynku. W rzeczywistości może być także wolnostojący lub trwale połączony w wybranym miejscu w ogrodzie. Dobrym rozwiązaniem jest instalacja prysznica solarnego (jest wyposażony w kolektor znajdujący się na kolumnie). W jego przypadku woda może być doprowadzana z dowolnego źródła, następnie przy wykorzystaniu energii słonecznej jest podgrzewana do temperatury około 60°C. Dobre modele posiadają mieszacz, dodatkowy zbiornik na wodę, który w razie potrzeby może ją wychłodzić. Do ekologicznych rozwiązań należy również korzystanie z prysznica zasilanego wodą deszczową. To ograniczy koszty zużycia wody i tym samym zmniejszy wysokość rachunków.

Do najprostszych konstrukcji zalicza się prysznic grawitacyjny. Z powodzeniem można go zamontować samemu, gdyż do jego wykonania potrzebny jest jedynie pojemnik na wodę, wąż ogrodowy i pistolet do wody. Pojemnik z wodą trzeba ustawić (zamontować) odpowiednio wysoko, by dopływ wody do pistoletu był swobodny. Istotna jest szczelna izolacja, aby rozpryskująca się woda nie niszczyła ścian. Drewniane elementy mogą szybko ulegać gniciu, na kamieniu naturalnym i wielu innych materiałach wystąpią nieestetyczne zacieki.

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Pamiętaj! Na co zwrócić uwagę wybierając prysznic ogrodowy? typ urządzenia i sposób montażu

pojemność zbiornika na wodę

jakość wykorzystanych materiałów

średnicę i kształt dyszy

zakres regulowanej wysokości

wyposażenie w brodzik

Prysznic a styl urządzania ogrodu

Prysznic raczej instaluje się w miejscu zacisznym, z oczywistych względów osłoniętym przed ciekawskimi oczami sąsiadów czy „osób trzecich”. Nie ma spektakularnego wyglądu, dzięki któremu byłby traktowany jako element dekoracyjny. Przy dobrym doborze modelu (a rynek jest bogaty pod tym względem) można jednak dopasować go do stylu urządzania ogrodu tak, by zachować pewną harmonię i ład.

W ogrodach minimalistycznych i ogrodach nowoczesnych cenione są proste, surowe formy. Prysznic może mieć nawet awangardowy kształt. W ogrodach wiejskich lepiej postawić na tradycyjne urządzenia. Można wprowadzić dodatkowe elementy, które będą nawiązywały do rustykalnego charakteru ogrodu, np. metalową balię czy drewniany parawan. Prysznic może mieć postać zamkniętej „budki”. Odpowiednio pomalowany nada pewnego uroku m.in. ogrodowi urządzanemu w stylu angielskim. Dużo zależy tutaj od własnych preferencji a także wyczucia i gustu.

Wciąż warto jednak pamiętać, że prysznic ogrodowy to element typowo praktyczny. Nadmierne wyeksponowanie nie jest wskazane. Przy zakupie najprostszego prysznica trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu kilkuset złotych. Te bardziej zaawansowane kosztują nawet kilka tysięcy złotych.

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Jak samodzielnie zbudować prysznic w ogrodzie? Instrukcja krok po kroku

Budowa prostego prysznica ogrodowego nie wymaga zaawansowanych umiejętności. Po przygotowaniu podłoża z drenażem można przystąpić do montażu osłony, która zapewni prywatność. Ciekawym i naturalnie wyglądającym rozwiązaniem jest wykonanie jej z zaimpregnowanych pali drewnianych. Należy wbijać je w ziemię na głębokość około 50 cm, jeden obok drugiego, pozostawiając odpowiednio szerokie wejście. Aby konstrukcja była stabilna, pale warto połączyć ze sobą, na przykład przewlekając drut ogrodzeniowy przez nawiercone wcześniej otwory w ich górnej i dolnej części.

Ostatnim etapem jest instalacja armatury. Uchwyt na słuchawkę prysznicową można przykręcić bezpośrednio do jednego z pali. Doprowadzenie wody najłatwiej zrealizować za pomocą węża ogrodowego podłączonego do zewnętrznego kranu. Taka prosta konstrukcja jest nie tylko funkcjonalna, ale także doskonale wpisuje się w naturalny charakter ogrodu.

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?