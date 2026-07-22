Ceny fontann pływających 2026. Ile kosztuje fontanna do oczka wodnego i stawu?

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie? Materiał sponsorowany

Dlaczego warto mieć fontannę pływającą w ogrodzie?

Fontanna pływająca pozwala szybko uatrakcyjnić oczko wodne lub staw bez wykonywania trwałej konstrukcji na dnie zbiornika. Urządzenie utrzymuje się na powierzchni, dlatego może pracować także tam, gdzie dno jest głębokie, muliste albo niestabilne. Poziom fontanny dostosowuje się ponadto do zmian poziomu wody, co ogranicza problemy występujące w przypadku pomp ustawionych na stałej podstawie. Profesjonalne zestawy można holować do brzegu na czas czyszczenia lub konserwacji.

Ruch i rozbryzgi wody nie tylko poprawiają wygląd ogrodu, lecz także wspomagają mieszanie wody i jej kontakt z powietrzem. Może to ograniczać zastój wody oraz powstawanie stref ubogich w tlen, szczególnie podczas upałów. Trzeba jednak pamiętać, że niewielka fontanna solarna jest przede wszystkim dekoracją. Do skutecznego napowietrzania dużego stawu potrzebny jest model o odpowiednio wysokiej wydajności pompy i szerokim obrazie wodnym.

Jakie parametry fontanny pływającej są najważniejsze?

Podstawowym parametrem jest wydajność pompy podawana w litrach na godzinę. Małe fontanny solarne są przeznaczone do mis, poidełek i niewielkich oczek, natomiast urządzenia do stawów mogą przepompowywać kilkadziesiąt tysięcy litrów wody na godzinę. Ważne są także moc silnika, maksymalna wysokość strumienia oraz średnica obrazu wodnego. Zbyt silny model w małym oczku będzie wyrzucał wodę poza zbiornik, a urządzenie o małej mocy może być prawie niewidoczne na dużym stawie.

Przed zakupem należy sprawdzić rodzaj zasilania. Modele solarne nie wymagają prowadzenia przewodu, ale ich wydajność zależy od nasłonecznienia oraz pojemności ewentualnego akumulatora. Fontanny zasilane napięciem 230 V lub 400 V pracują stabilniej i mogą tworzyć znacznie większe obrazy wodne. Znaczenie mają również długość kabla, liczba wymiennych dysz, obecność filtra chroniącego pompę, rodzaj oświetlenia LED, możliwość ustawienia timera oraz sposób kotwienia urządzenia. W profesjonalnych zestawach dodatkowo płatne mogą być przewody, sterowniki, szafy zasilające i elementy mocujące.

Aktualne ceny fontann pływających 2026

Podane ceny są cenami brutto odnotowanymi w ofertach internetowych w 2026 roku. Obejmują zarówno małe fontanny solarne, jak i zestawy elektryczne przeznaczone do większych stawów.

Fontanna solarna pływająca o mocy 1,2 W z czterema dyszami: około 74 zł.

Pływająca mikrofontanna solarna o mocy 1,4 W: około 75,99 zł.

Fontanna solarna pływająca o mocy 1,5 W z sześcioma dyszami: około 92,99 zł

Fontanna solarna pływająca o mocy 3 W, z ośmioma trybami strumienia, akumulatorem i diodami LED: około 116,99 zł.

Fontanna solarna pływająca o mocy 3,5 W z kolorowym oświetleniem: około 145,99 zł.

Pływająca solarna pompa fontannowa do niewielkiego oczka wodnego: około 149 zł.

Fontanna solarna LED o mocy 4 W do oczka wodnego: około 150,99 zł.

Fontanna elektryczna 24 V o mocy 150 W i wydajności 15 000 l/h, z trzema dyszami i oświetleniem RGB: około 1950 zł.

Fontanna elektryczna 230 V o mocy 500 W i wydajności 25 000 l/h, z trzema dyszami i oświetleniem RGB: około 2790 zł.

Fontanna elektryczna 230 V o mocy 900 W i wydajności 42 000 l/h, z trzema dyszami i oświetleniem RGB: około 3990 zł.

Fontanna pływająca o wydajności 55 000 l/h, z trzema dyszami i automatycznie zmieniającym się oświetleniem kolorowym: około 5500 zł.

Profesjonalna fontanna pływająca o mocy 1,1 kW, z trzema dyszami i sześcioma reflektorami LED: około 12 790 zł.

Różnica między najtańszymi a najbardziej rozbudowanymi urządzeniami jest więc bardzo duża. Prosta fontanna solarna kosztuje kilkadziesiąt lub około 100–150 zł, natomiast zestaw przeznaczony do średniego albo dużego stawu może kosztować od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Profesjonalne modele o mocy kilku kilowatów osiągają ceny przekraczające 30 tys. zł.

Jak wybrać fontannę pływającą do oczka wodnego lub stawu?

Fontannę należy dopasować przede wszystkim do powierzchni i kształtu zbiornika. Strumień nie powinien być tak szeroki, aby przy silniejszym wietrze woda spadała poza obręb oczka. Warto również ustalić, czy urządzenie ma być jedynie dekoracją, czy ma wspomagać napowietrzanie. Przed zamówieniem trzeba sprawdzić zawartość zestawu, ponieważ oświetlenie, kotwy, dłuższy przewód i sterownik nie zawsze są ujęte w cenie podstawowej. Istotne są też dostępność części zamiennych, możliwość wyjęcia pompy do czyszczenia oraz zabezpieczenia instalacji elektrycznej. Fontanny zasilane z sieci powinny być podłączane zgodnie z instrukcją i z wykorzystaniem zabezpieczenia różnicowoprądowego.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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