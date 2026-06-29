Cena kurtyny wodnej do ogrodu 2026. Ile kosztuje ogrodowa mgiełka wodna?

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?

Czym jest ogrodowa kurtyna wodna?

Kurtyna wodna do ogrodu to prosty system zraszający, który po podłączeniu do kranu lub węża ogrodowego rozpyla wodę w postaci bardzo drobnej mgiełki. Zestaw najczęściej składa się z elastycznego przewodu, dysz zamgławiających, szybkozłączek oraz elementów montażowych umożliwiających zawieszenie instalacji na pergoli, altanie, markizie, ogrodzeniu lub parasolu. W sprzedaży dostępne są modele o długości od kilku do nawet kilkudziesięciu metrów, różniące się liczbą dysz, średnicą przewodu oraz jakością wykonania.

Kurtyny wodne nie wymagają zasilania elektrycznego – do działania wystarcza ciśnienie wody z instalacji ogrodowej. W wielu zestawach można również regulować wydajność rozpylania albo rozbudowywać system o kolejne odcinki przewodów. Najpopularniejsze modele wykorzystują mosiężne lub wykonane z tworzywa dysze zamgławiające, a ich montaż zajmuje zwykle kilkanaście minut.

Do czego przydaje się kurtyna wodna w ogrodzie?

Najważniejszym zadaniem kurtyny wodnej jest obniżenie odczuwalnej temperatury podczas upałów. Rozpylana mgiełka szybko odparowuje, dzięki czemu przebywanie na tarasie lub w altanie staje się znacznie bardziej komfortowe. Tego typu rozwiązania są chętnie wykorzystywane podczas rodzinnych spotkań, grillów czy zabawy dzieci w ogrodzie. W odpowiednich warunkach mogą również poprawiać mikroklimat wokół roślin.

Kurtyny wodne znajdują zastosowanie także w szklarniach, tunelach foliowych oraz przy delikatnych nasadzeniach wymagających okresowego zamgławiania. Nie zastępują jednak klasycznego systemu nawadniania – ich podstawową funkcją pozostaje chłodzenie i zwiększenie wilgotności powietrza.

Cena kurtyny wodnej do ogrodu 2026

Kurtyna wodna 7,5 m – około 18 złKurtyna wodna 8 m z 6 dyszami – około 29 zł

Kurtyna wodna 10 m – około 20 zł

Kurtyna wodna 10 m z 10 dyszami – około 30 zł

Kurtyna wodna 10 m z szybkozłączkami – około 35 zł

Kurtyna wodna 10 m z filtrem – około 40 zł

Kurtyna wodna 12 m – około 42 zł

Kurtyna wodna 15 m – około 45 zł

Kurtyna wodna 15 m z 15 dyszami – około 50 zł

Kurtyna wodna 15 m z regulowanymi dyszami – około 60 zł

Kurtyna wodna 20 m – około 30 zł

Kurtyna wodna 20 m z 20 dyszami – około 70 zł

Kurtyna wodna 20 m z filtrem – około 80 zł

Kurtyna wodna 20 m premium – około 100 zł

Kurtyna wodna 25 m – około 99 zł

Kurtyna wodna 25 m z kompletem akcesoriów – około 120 zł

Kurtyna wodna 30 m – około 140 zł

Kurtyna wodna modułowa do rozbudowy – około 160 zł

Kurtyna wodna stojąca na stelażu – około 200 zł

Profesjonalna kurtyna wodna do dużych ogrodów – około 250 zł

Jak wybrać kurtynę wodną do ogrodu?

Przy zakupie warto zwrócić uwagę przede wszystkim na długość przewodu, liczbę oraz jakość dysz, możliwość regulacji kierunku rozpylania, obecność filtra chroniącego przed zanieczyszczeniami oraz kompatybilność z typowymi szybkozłączkami ogrodowymi. Dobrze jest również sprawdzić minimalne wymagane ciśnienie wody oraz możliwość późniejszego wydłużenia instalacji. W przypadku większych tarasów lub altan lepiej sprawdzają się zestawy o długości co najmniej 15–20 metrów, natomiast do niewielkich balkonów i pergoli wystarczą krótsze modele.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

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