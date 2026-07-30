Nie wyrzucaj puszki. Zrobisz z niej kolorowy hotel dla owadów do ogrodu

Olga Kass
Olga Kass
2026-07-30 18:14

Z pustej puszki, kawałków bambusa lub trzciny i kilku prostych materiałów możesz przygotować efektowny hotel dla owadów. Kolorowy „robaczek” ozdobi rabatę lub donicę, a prawidłowo wykonany może posłużyć pszczołom samotnicom jako miejsce gniazdowania. Zobacz instrukcję krok po kroku.

Dlaczego warto mieć hotele dla owadów w ogrodzie?

Ogrody przyjazne bioróżnorodności są coraz popularniejsze. Hotele dla owadów pomagają stworzyć miejsca lęgowe i schronienia dla zapylaczy i innych pożytecznych gatunków. Dzięki nim ogród staje się bardziej przyjazny owadom, a rośliny lepiej zapylane. Możesz się nimi cieszyć nawet na balkonie lub tarasie.

Jak zrobić hotel dla owadów z puszki w kształcie robaczka – lista materiałów

  • czyste metalowe puszki
  • drut owinięty papierem
  • drewniane koraliki (różne rozmiary i kolory)
  • kolorowy sznurek
  • klej (najlepiej na gorąco)
  • okrągłe drewniane patyczki lub kołki
  • pręty gwintowane
  • podkładki i nakrętki
  • krótkie kawałki bambusa lub trzciny
  • wiertarka

Krok po kroku: hotel dla owadów DIY

Krok 1–2: Tworzenie nóżek i korpusu robaczka

Owiń puszkę drutem, formując sześć nóżek: dwie z przodu, dwie pośrodku i dwie z tyłu. Na końce drutu nawlecz drewniane koraliki, które będą pełnić rolę „stópek”, a następnie zabezpiecz je, zaginając drut. Następnie, owiń puszkę ciasno sznurkiem, tak aby całkowicie zakryć metal. Na froncie puszki przyklej dwa drewniane koraliki, tworząc „oczy” stworka.

Krok 3–4: Montaż puszki na patyku

W drewnianym patyczku wywierć otwór i włóż pręt gwintowany. W dnie puszki również wywierć otwór, nasuń puszkę na pręt i zamocuj podkładką oraz nakrętką od spodu.

Krok 5: Wypełnianie hotelu

Wypełnij puszkę ciasno kawałkami bambusa lub trzciny o różnej średnicy. To naturalne kanały gniazdowe dla owadów.

Krok 6: Ustawianie hoteli w ogrodzie

Ustaw kolorowe robaczki w donicach lub na rabatach wśród bujnie kwitnących pelargonii i kwiatów przyjaznych owadom, takich jak kosmos czy szałwia omszona. Powstaną wesołe, barwne akcenty, które przyciągną zapylacze.

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Taki zestaw jest nie tylko piękny, ale też bardzo praktyczny – pelargonie kwitną obficie i są łatwe w uprawie, a pozostałe rośliny mocno przyciągają owady.

Domek dla owadów DIY
Autor: PELARGONIUM FOR EUROPE/ Materiały prasowe

Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć

  • Unikaj chemicznych farb i lakierów – owady wolą naturalne materiały
  • Używaj tylko suchego i czystego bambusa/trzciny
  • Ustaw hotel w słonecznym, osłoniętym od silnego wiatru miejscu
  • Na wiosnę wyczyść stare rurki

Domowy hotel dla owadów z puszki to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów na wsparcie przyrody w ogrodzie. Wesołe robaczki wśród pelargonii to dekoracja, która naprawdę działa i przynosi radość przez cały sezon.

Domek dla owadów
Autor: iBULB/ Materiały prasowe
Domek dla owadów
Autor: Getty Images Wykorzystując łatwo dostępne materiały możemy samodzielnie stworzyć domek dla owadów
Domek dla owadów
Autor: Getty Images W domku dla owadów powinny znaleźć się kawałki suchego drewna z nawierconymi kanalikami
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