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Dlaczego warto mieć hotele dla owadów w ogrodzie?
Ogrody przyjazne bioróżnorodności są coraz popularniejsze. Hotele dla owadów pomagają stworzyć miejsca lęgowe i schronienia dla zapylaczy i innych pożytecznych gatunków. Dzięki nim ogród staje się bardziej przyjazny owadom, a rośliny lepiej zapylane. Możesz się nimi cieszyć nawet na balkonie lub tarasie.
Jak zrobić hotel dla owadów z puszki w kształcie robaczka – lista materiałów
- czyste metalowe puszki
- drut owinięty papierem
- drewniane koraliki (różne rozmiary i kolory)
- kolorowy sznurek
- klej (najlepiej na gorąco)
- okrągłe drewniane patyczki lub kołki
- pręty gwintowane
- podkładki i nakrętki
- krótkie kawałki bambusa lub trzciny
- wiertarka
Krok po kroku: hotel dla owadów DIY
Krok 1–2: Tworzenie nóżek i korpusu robaczka
Owiń puszkę drutem, formując sześć nóżek: dwie z przodu, dwie pośrodku i dwie z tyłu. Na końce drutu nawlecz drewniane koraliki, które będą pełnić rolę „stópek”, a następnie zabezpiecz je, zaginając drut. Następnie, owiń puszkę ciasno sznurkiem, tak aby całkowicie zakryć metal. Na froncie puszki przyklej dwa drewniane koraliki, tworząc „oczy” stworka.
Krok 3–4: Montaż puszki na patyku
W drewnianym patyczku wywierć otwór i włóż pręt gwintowany. W dnie puszki również wywierć otwór, nasuń puszkę na pręt i zamocuj podkładką oraz nakrętką od spodu.
Krok 5: Wypełnianie hotelu
Wypełnij puszkę ciasno kawałkami bambusa lub trzciny o różnej średnicy. To naturalne kanały gniazdowe dla owadów.
Krok 6: Ustawianie hoteli w ogrodzie
Ustaw kolorowe robaczki w donicach lub na rabatach wśród bujnie kwitnących pelargonii i kwiatów przyjaznych owadom, takich jak kosmos czy szałwia omszona. Powstaną wesołe, barwne akcenty, które przyciągną zapylacze.
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Taki zestaw jest nie tylko piękny, ale też bardzo praktyczny – pelargonie kwitną obficie i są łatwe w uprawie, a pozostałe rośliny mocno przyciągają owady.
Najczęstsze błędy i jak ich uniknąć
- Unikaj chemicznych farb i lakierów – owady wolą naturalne materiały
- Używaj tylko suchego i czystego bambusa/trzciny
- Ustaw hotel w słonecznym, osłoniętym od silnego wiatru miejscu
- Na wiosnę wyczyść stare rurki
Domowy hotel dla owadów z puszki to jeden z najprostszych i najtańszych sposobów na wsparcie przyrody w ogrodzie. Wesołe robaczki wśród pelargonii to dekoracja, która naprawdę działa i przynosi radość przez cały sezon.