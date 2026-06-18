Często spotykane w ogrodach wiejskich, ale i w miejskich łąkach kwietnych, bardzo dekoracyjne i lubiane za efektowne kwitnienie rośliny jednoroczne - tak w skrócie można opisać kosmos, nazywany też onętką, ponętką, wschodniaczkiem lub warszawianką. Nie mniej niż nazw ma też zalet uprawowych i dekoracyjnych. Co warto wiedzieć o kosmosie podwójnie pierzastym?

Autor: Getty Images Kolorowe kwiaty kosmosu wprowadzają energię na rabaty

Dlaczego warto mieć kosmosy w ogrodzie?

Zanany powszechnie od lat i bardzo rozpoznawalny kosmos podwójnie pierzasty (łac. Cosmos bipinnatus) to niekłopotliwa w uprawie roślina jednoroczna, uprawiana z siewu. Obecnie, w czasie kiedy staramy się oszczędzać zasoby wody, bronić się przed skutkami suszy i poszukiwać ciekawych alternatyw dla trawników, z pomocą przychodzą rośliny tworzące tzw. łąki kwietne. Istotnym składnikiem takich mieszanek jest często właśnie kosmos, który także samodzielnie tworzy niezwykle ozdobne, barwne plamy na tle innych roślin.

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A to ciekawe... Autor: Getty Images Kosmos kwiaty Kosmosy w środowisku naturalnym występuje na terenach Ameryki Północnej i Południowej. Legenda głosi, iż hiszpańscy księża uprawiali kwiaty rodzaju Cosmos w misyjnych ogrodach w Meksyku. Równo, regularnie i dekoracyjnie ustawione płatki kwiatów spowodowały, że nadano im właśnie nazwę “KOSMOS” - greckie słowo oznaczające porządek i harmonię wszechświata.

Co warto wiedzieć o kwiatach kosmosach?

Największym walorem kosmosów są koszyczkowate kwiatostany, których średnica dochodzi nawet do 9 cm. Ich kolor zazwyczaj jest purpurowo-czerwony, różowy lub biały. Dające nektar i pyłek kwiaty środkowe są rurkowe i żółte. Kwitnienie kosmosów trwa od lipca do października. Jak na rośliny jednoroczne osiągają spore rozmiary - dorastają nawet do 120 cm wysokości i mają przy tym wzniesiony, rozgałęziony pokrój. Ich liście są jasnozielone, drobne, delikatne, miękkie i pierzaste (podwójnie pierzastosieczne).

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Autor: Getty Images Kosmosy podwójnie pierzasty o ciekawie ubarwionych kwiatach

Wymagania i uprawa kosmosów

Popularne „warszawianki” rozmnaża się najczęściej przez wysiew nasion wprost do gruntu, od końca kwietnia nawet do końca wiosny, ponieważ kiełkują z nasion bardzo szybko. Bardzo często (np. na dzikich stanowiskach) rozsiewają się same i stale rozrastają. Z tego względu trzeba je kontrolować, gdyż kosmosy są ekspansywne i mogą hamować wzrost innych roślin.

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Kosmosy lubią słoneczne miejsca oraz, przepuszczalną, piaszczystą i niezbyt zasobną glebę – lepiej, by nie była ona zbyt żyzna, bo wtedy roślina rozwija się bujnie, ale słabo kwitnie i ma tendencje do pokładania się. Rośliny te dobrze znoszą dłuższe okresy bezdeszczowe, co czyni z nich wartościowy wybór w dobie stałego zagrożenia suszą.

Aby jak najdłużej podtrzymać kwitnienie roślin, przekwitłe kwiaty usuwa się (w miarę możliwości). Ze względu na osiąganą wysokość, podczas kwitnienia kosmosy mogą wymagać podparcia. Niektóre z nowszych odmiany mają bardziej zwarty pokrój i są bardziej odporne na przewracanie się podczas kwitnienia.

Kosmosy nie wymagają specjalnego zasilania, są raczej odporne na choroby i szkodniki (jednak mogą zaatakować je mszyce), ale mogą ucierpieć od przymrozków.

Autor: Getty Images Kosmosy wśród licznych roślin zdobiących balkon wyglądają efemerycznie

Zastosowanie kosmosów

Ze względu na osiąganą wysokość, kosmosy mogą stanowić doskonałe tło dla niższych roślin o kontrastowych pokrojach i barwach kwiatów. Dobrze komponują się też z kwiatami typowymi dla wiejskich ogrodów, np. z floksami wiechowatymi czy rudbekiami. Najlepiej jednak kosmosy prezentują się w dużych grupach, dlatego znajdują często zastosowanie w założeniach naturalistycznych, swobodnych, łąkowych. Kosmosy wyżej rosnące można też sadzić przy ścianach domów, płotach, ogrodzeniach, a odmiany niższe, o pokroju bardziej krzaczastym, polecane są na przykład na rabaty wzdłuż ścieżek.

Najbardziej efektowne jest połączenie kilku odmian kosmosów, posadzonych w dużej grupie na większej przestrzeni. Kosmosy doskonale nadają się także na kwiat cięty, np. do tworzenia dzikich, wiejskich bukietów.

Ciekawe odmiany kosmosów

Do ciekawych odmian kosmosów należą:

kosmos 'Purity' – jedna z najstarszych odmian o dużych, białych, kwiatach; warta polecenia ze względu na długi okres kwitnienia;

kosmos 'Picotee' – jasnoczerwone kwiaty z ciemniejszą obwódką na obrzeżu płatków;

kosmos 'Sensation' – duże, białe kwiaty o ciemnoróżowych brzegach;

kosmos 'Sea Shells' – ciekawe, węższe kwiaty o barwie różowej i szkarłatnej.

Autor: Getty Images Z kwiatów kosmosów można tworzyć urocze letnie bukiety

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