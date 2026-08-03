Żadne inne kwiaty nie dodadzą tyle uroku ogrodowej rabacie co różowe. Wybierając rośliny o różowych kwiatach, trzeba jednak uważać, aby nie przesadzić z ich ilością, gdyż wtedy nasz ogród przestanie być urokliwy i romantyczny, a stanie się infantylny i cukierkowy. Efektu przedobrzenia unikniemy, zestawiając ze sobą kwiaty w różnych odcieniach różu i dopełniając je roślinami kwitnącymi na fioletowo, czerwono lub biało, które podkreślą urodę różowych kwiatów i dodadzą im szyku.

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Rośliny o różowych kwiatach do ogrodu

Stworzenie rabaty z udziałem różowych kwiatów nie będzie trudne, gdyż do dyspozycji mamy ich bardzo dużo. Właściwie większość kwitnących roślin ozdobnych ma odmiany o różowych kwiatach, a niektóre mają ich wyjątkowo dużo. Należą do nich przede wszystkim róże, wśród których jest ogromna liczba odmian o różowych kwiatach. Trudno się temu dziwić, gdyż różowe róże to przecież klasyka gatunku i esencja romantyzmu. Znajdziemy wśród nich zarówno wysokie rośliny o strzelistym pokroju, jak i nieduże krzewy, rośliny pienne czy płożące.

Rośliny kwitnące na różowo wiosną

W różu ogród może tonąć już od wczesnej wiosny, jeśli tylko posadzimy w nim kwitnące na różowo różaneczniki i azalie, a także różowe tulipany, hiacynty, wrzośce i piwonie chińskie. Różowymi kwiatami możemy też zakończyć sezon, sadząc w ogrodzie kwitnące na różowo odmiany wrzosów, które wspaniale wypełniają przestrzeń na rabacie zajmowanej przez różaneczniki i azalie.

Hortensje o różowych kwiatach

Kwitnące na różowo hortensje ogrodowe (np. odmiany 'Altona', 'Masja', 'Europa', 'Sibilla', 'Bouquet Rose', 'Rosita') i hortensje bukietowe ('Pinky Winky', 'Early Sensation', 'Magical Flame', 'Pink Diamond') ozdobią ogród latem i wczesną jesienią. Musimy tylko pamiętać, że w przypadku hortensji ogrodowych barwa ich kwiatów często uzależniona jest od odczynu podłoża - na modyfikację koloru szczególnie narażone są właśnie odmiany różowe, które na kwaśnym podłożu często stają się niebieskie lub filetowe, a różowe pozostają jedynie wtedy, gdy rosną na glebach o pH zbliżonym do odczynu obojętnego.

Inne krzewy kwitnące na różowo

Odmiany o różowych kwiatach znajdziemy także wśród drzew i krzewów ozdobnych, np.

pięciorników krzewiastych ('Pink Queen', 'Floppy Disk', 'Pink Beauty'),

krzewuszek cudownych ('Bristol Ruby', 'Styriaca'),

wawrzynków wilczełyko (roślina bardzo trująca, lecz niezwykle piękna i wspaniale pachnąca),

magnolii,

wiśni piłkowanych,

migdałków trójklapowych,

tamaryszków,

lilaków pospolitych.

Pnącza o różowych kwiatach

Różem możemy udekorować jednak nie tylko rabaty, ale też przestrzenie pionowe (np. pergole, ogrodzenia, kratownice, altany), obsadzając je kwitnącymi na różowo pnączami. Do tego celu oprócz piennych róż doskonale nadają się powojniki wielkokwiatowe (odmiany 'Asao', 'Barbara', 'Carnaby', 'Comtesse de Bouchaud', 'Hagley Hybrid', 'Pafar', 'Pink Fantasy') oraz powojnki botaniczne (powojnik całolistny 'Rosea', 'Alionushka', 'Hanajima'), a także groszek szerokolistny ('Pink Pearl'), kielisznik bluszczowaty ('Flore Pleno') i wiciokrzew przewiercień ('Inga').

Byliny o różowych kwiatach

Sporo różowych odmian znajdziemy także wśród bylin - przykładami są: krwawnik pospolity ('Summer Pastels', 'Saucy Seduction'), liliowiec ogrodowy ('Absolute Treasure', 'Exotic Candy', 'Janice Brown', 'Pink Debutante', 'Shimmering Elegance', 'Wild Mustang'), lilie azjatyckie ('Tiny Todd', 'Elodie', 'Chianti'), lilie trąbkowe ('Pink Perfection Strain', 'Pink Perfection'), lilie orienpet ('Baywatch'), bodziszki, aster krzaczasty, nowobelgijski i nowoangielski, orliki, zawciąg nadmorski, zawilec mieszańcowy i zawilec japoński, szałwia omszona ('Rose Queen', 'Salute Pink'), bergenia sercowata, rozchodnik okazały, serduszka okazałe, łubin trwały i liatra kłosowa.

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Mnóstwem różowych odmian mogą pochwalić się także jeżówki purpurowe, których duże, zawieszone na sztywnych wzniesionych łodygach, talerzowate kwiaty górują nad rabatą.

Na słonecznej rabacie wspaniale zaprezentują się też liczne różowe odmiany floksów wiechowatych (np. 'Becky Towe', 'Elizabeth', 'Kirchenfürst', 'Landpartie', 'Picasso', 'Pinky Hill', 'Balmoral'), których subtelny zapach będzie roznosił się po ogrodzie przez całe lato. Obok nich mogą też zajmować miejsce różowe naparstnice purpurowe, a także piękne i okazałe, choć nieco niebezpieczne dyptamy jesionolistne (roślina może powodować fotouczulenie i podrażnienia skóry). Kwitnących na różowo odmian nie brakuje też wśród tawułek Arendsa ('Amerika', 'Amethyst', 'Zuster Theresa') i tawułek chińskich ('Superba'), które potrafią rozweselić każdy cienisty zakątek ogrodu.

Różu nie brakuje też wśród roślin sezonowych, takich jak werbena patagońska, dalia ogrodowa, malwa różowa, tytoń oskrzydlony, niecierpki, begonia stale kwitnące, kosmos podwójnie pierzasty, suchołuska różowa, portulaka wielkokwiatowa, cynia wytworna, aster chiński i ślazówka letnia.

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Autor: Getty Images Floks wiechowaty

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