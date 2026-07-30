Planując ogrodowe rabaty starannie dobieramy rośliny m.in. pod względem pokroju, wymagań oraz wartości dekoracyjnych. Warto pomyśleć także o tym, by takie rabaty były kolorowe całe lato i cieszyły nas, gdy spędzamy w otoczeniu przyrody wakacyjne dni. Dlatego na rabatach posadźmy takie kwiaty, które będą ich ozdobą całe lato.

Kwiaty kwitnące całe lato

Kwiaty kwitnące całe lato możemy wybierać spośród roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin. Jakie rośliny pięknie kwitną całe lato? Przedstawiamy 10 kwiatowych hitów na całe lato!

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Jeżówka purpurowa kwitnie całe lato

Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea) to bylina, która kwitnie naprawdę długo, bo od lipca nawet do października. W ostatnich latach stała się bardzo modna. Jej duże, dekoracyjne kwiatostany składają się z kwiatów języczkowych otaczających kolczasty, wypukły środek, który tworzą kwiaty rurkowate. Gatunek ma kwiaty różowopurpurowe, ale wyhodowano liczne odmiany o kwiatach w kolorze białym, kremowym, żółtym, pomarańczowym, czerwonym, purpurowym oraz w różnych odcieniach różu. Kwiaty rurkowate mogą być pomarańczowobrązowe, zielone, rdzawe, żółte, pomarańczowe, czerwone bądź purpurowe.

Jeżówki wprowadzają do ogrodu wiejski klimat. Wabią pszczoły i motyle, które szczególnie chętnie na nich siadają. Doskonale nadają się na rabaty bylinowe. Można je również uprawiać w pojemnikach.

Autor: db_beyer/ Getty Images Motyle chętnie przylatują na kwiaty jeżówki purpurowej

Słoneczniczek szorstki kwitnie latem

Słoneczniczek szorstki (Heliopsis helianthoides) tworzy kępy wzniesionych, szorstko owłosionych pędów, dorasta do 0,7-1,0 m wysokości. Kwitnie od czerwca do września (a jeśli będziemy usuwać przekwitłe kwiaty kwitnienie wydłuży się nawet do końca października). Jego złotożółte kwiaty, średnicy do 10 cm, przypominają kwiaty słonecznika, osadzone są pojedynczo albo zebrane w luźne wiechy, mogą być pojedyncze, półpełne lub pełne. Słoneczniczek doskonale nadaje się na rabaty bylinowe, pasuje do ogrodów urządzonych w stylu wiejskim. Najlepiej prezentuje się w większych grupach.

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Autor: Getty Images Słoneczniczek szorstki

Krwawnik pospolity kwitnie całe lato

Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) osiąga nawet 80 cm wysokości, nie wymaga specjalnych warunków, dobrze znosi suszę. Kwitnie od końca czerwca do października. Kwiaty zebrane są w płaskie baldachowate kwiatostany - podstawowy gatunek ma kwiaty białe, ale w sprzedaży dostępnych jest wiele form ozdobnych o kwiatach czerwonych, kremowych, różowych, żółtych czy pomarańczowych.

Kwiaty krwawnika pospolitego przyciągają motyle. Roślina wydziela silny, balsamiczno-korzenny zapach. Warto sadzić go w dużych grupach, gdyż wtedy efekt wizualny jest najlepszy.

Autor: Getty Images Krwawnik pospolity

Latem kwitnie liliowiec ogrodowy

Liliowiec ogrodowy (Hemerocallis x hybrida) jest długo kwitnącą byliną o pięknych kwiatach przypominających lilie. Wyhodowano wiele odmian różniących się kolorem kwiatów (mogą być żółte, czerwone, rdzawe, bordowe, kremowe, fioletowe, pomarańczowe, mogą też być wielobarwne) oraz wysokością roślin (od 40 do nawet 100 cm wysokości). W zależności od odmiany kwitnie od maja do września. Kwiaty zebrane są po kilka na jednym pędzie. Choć każdy kwiat ma żywotność tylko jeden dzień, to dzięki temu, że pąki kwiatowe rozwijają się po kolei (te przekwitłe zastępowane są przez kolejne), roślina długo zdobi ogród. Liliowce to byliny dość odporne, ale do dobrego kwitnienia wymagają miejsc słonecznych.

Autor: Getty Images Liliowiec 'Bonanza'

Szałwia omszona kwitnie aż do jesieni

Szałwia omszona (Salvia nemorosa) to bylina, która osiąga od 40 do 80 cm wysokości (zależy to od odmiany). Tworzy kępy wyprostowanych, omszonych, zwykle słabo rozgałęzionych pędów zakończonych długimi, wąskimi kwiatostanami. Kwitnie od późnej wiosny (koniec maja) do wczesnej jesieni (wrzesień). Kwiatostany w zależności od odmiany mogą być fioletowe, fioletowoniebieskie, różowe bądź białe. Cała roślina jest miękko owłosiona i wydziela przyjemny szałwiowy aromat.

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Autor: Getty Images

Cynia wytworna zdobi letnie ogrody

Cynia wytworna (Zinnia elegans) to roślina jednoroczna, dorastająca do 30-100 cm wysokości. Kwitnie od czerwca do października. Pędy boczne zakończone są koszyczkami kwiatowymi o średnicy od 5 do 10 cm. Kwiaty języczkowe są sztywne, pokryte aksamitnymi włoskami, w zależności od odmiany mogą być purpurowe, białe, żółte, pomarańczowe, różowe, łososiowe, szkarłatne, w różnych odcieniach. Kwiaty rurkowe, które tworzą środek kwiatostanu, są żółte. Kwiaty cynii mogą być anemonowe, igiełkowe, wielkokwiatowe, pomponowe i daliowe.

Cynie znakomicie nadają się na rabaty sezonowe. Najładniej wyglądają posadzone w grupach.

Autor: Getty Images Cynia

Całe lato kwitnie begonia stale kwitnąca

Begonia stale kwitnąca (Begonia semperflorens) to roślina jednoroczna, dorastająca do 20-30 cm wysokości, choć są też odmiany nieco wyższe. Ma wzniesiony, kępiasty pokrój. Kwitnie od maja do października (aż do przymrozków). Kwiaty begonii stale kwitnącej mogą być białe, różowe lub czerwone. Odmiany mają liście zielone (jasno lub ciemno) bądź bordowe.

Begonia stale kwitnąca lubi nasłonecznione miejsca (w cieniu pędy staja się wiotkie i roślina staje się mniej atrakcyjna), ale poradzi sobie także w lekkim półcieniu. Doskonała na kwietniki, rabaty sezonowe, a także na obwódki. Nadaje się także do sadzenia w pojemnikach.

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Autor: Getty Images Begonia stale kwitnąca

Trzykrotka Andersona kwitnie całe lato

Trzykrotka Andersona (Tradescantia ×andersoniana) to bylina o lekko wzniesionym, kępiastym pokroju, osiągająca od 50 do 100 cm wysokości. Jej liście wyglądem przypominają liście traw.

Trzykrotka Andersona kwitnie od czerwca do września. Składające się z trzech płatków i widocznych żółtych pręcików kwiaty, zebrane są w wiechowate kwiatostany. Rozwijają się kolejno jeden po drugim, a każdy kwiat kwitnie tylko jeden dzień. Podczas pochmurnej pogody kwiaty zamykają się. W sprzedaży dostępne są odmiany różniące się kolorami kwiatów, które mogą być białe, niebieskie, niebieskofioletowe albo fioletowe.

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Autor: www./ Getty Images Trzykrotka Andersona

Całe lato kwitnie floks wiechowaty

Floks wiechowaty, znany też jako płomyk wiechowaty (Phlox paniculata) kwitnie od lipca do końca sierpnia (nawet do września), ale okres kwitnienia można wydłużyć, przycinając w czerwcu wierzchołki pędów, co powoduje silne rozkrzewienie roślin oraz późniejsze kwitnienie. Kwiaty floksa wiechowatego zebrane są w wiechowate kwiatostany. Liczne ogrodowe odmiany floksa wiechowatego różnią się kolorem kwiatów, które mogą być białe, różowe, czerwone, bordowe i fioletowe, niekiedy dwubarwne. Ich zapach wabi motyle. Odmiany różnią się też terminem kwitnienia i wysokością roślin (od 40 do nawet 120 cm). Floksy wiechowate doskonale wyglądają w ogrodach urządzonych w stylu wiejskim. Nadają się także na kwiat cięty.

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Autor: Getty Images Floks wiechowaty

Nachyłek wielkokwiatowy kwitnie całe lato

Nachyłek wielkokwiatowy (Coreopsis grandiflora) to bylina, która kwitnie od czerwca do października. Kwiatostany mają 4–6 cm średnicy i w zależności od odmiany mogą być półpełne albo pojedyncze, całe zabarwione na żółto bądź z brązowym zabarwieniem na dnie koszyczka kwiatowego. Liście są lancetowate. W zależności od odmiany roślina osiąga od 60 do 80 cm wysokości.

Nachyłek wielkokwiatowy świetnie pasuje do ogrodów w stylu wiejskim. To doskonała roślina na rabaty bylinowe. Nadaje się także na kwiat cięty.

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Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Nachyłek wielkokwiatowy

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