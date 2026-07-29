Rzadkie drzewa i krzewy owocowe warto uprawiać z kilku względów. Wytwarzają smaczne owoce, których często nie można nabyć w sklepach i na targu. Zwiększają możliwości kuchennych eksperymentów – wiele z nich nadaje się do sporządzania przetworów i wzbogacania deserów. Jednocześnie jest to oryginalna dekoracja zielonych zakątków. Na rynku pojawia się coraz więcej importowanych gatunków. Te poniższe mogą być wartościowymi pozycjami w ogrodzie i na balkonie.

Chruścina jagodna (drzewo truskawkowe)

Chruścina jagodna (łac. Arbutus unedo), znana także jako drzewo truskawkowe labo drzewo poziomkowe, to krzew dorastający do 1,5-2 m wysokości. Można go uprawiać w pojemniku ustawianym w ogrodzie lub na balkonie czy tarasie. Wymaga stanowisk słonecznych. Podłoże powinno być żyzne, przepuszczalne. Podczas suszy roślinę należy podlewać. Lubi zasilanie nawozami organicznymi. Chruścinę można ciąć oraz formować na drzewko bonsai. Przed nadejściem zimy roślinę w donicy należy przenieść do pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.

Owoce chruściny mogą dojrzewać w ciągu całego roku. Są lekko kwaskowate, mają mięsisto-mączysty miąższ. Służą do przyrządzania sorbetów, likierów, win i nalewek.

Autor: Getty Images Krzew chruściny jagodnej najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych, osłoniętych od wiatru

Cytryniec chiński

Cytryniec chiński (łac. Schisandra chinensis) to pnącze, które można wykorzystać do dekoracji pergoli, altan i balkonów. Osiąga do 10 m wysokości. Rodzi dojrzewające latem, drobne, czerwone owoce zebrane w wiechowate owocostany. Cytryniec preferuje miejsca słoneczne, osłonięte od wiatrów. Lubi żyzne, przepuszczalne podłoża. Warto go prowadzić na 2-3 główne pędy. Wymaga regularnego podlewania – źle znosi suszę. Wytrzymuje mrozy (problemem mogą być jednak wiosenne przymrozki). To owoc „pięciu smaków”. Okrywa jest słodka, miąższ kwaśny, nasiona gorzkie i cierpkie, a przejrzały owoc po pewnym czasie nabiera słonawego smaku. Wykorzystuje się go w przetworach lub jako dodatek do napojów i herbat.

Autor: Getty Images Cytryniec chiński

Głożyna pospolita

Głożyna pospolita (łac. Ziziphus jujuba) to krzew lub niewysokie drzewo osiągające do 2-3 m wysokości. Jesienią wytwarza kuliste lub wydłużone owoce o czerwonej barwie. Są słodkie, miękkie i lekko gąbczaste. Wykorzystuje się je do przetworów, past i sporządzania substytutu kawy (po wysuszeniu i zmieleniu). Roślinę powinno się sadzić w miejscach słonecznych. Lubi gleby przepuszczalne – mogą być nawet podłoża piaszczyste. Nie jest w pełni mrozoodporna, dlatego należy ją kopczykować i osłaniać. Starsze okazy dobrze znoszą suszę, młode trzeba podlewać.

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Autor: Getty Images Głożyna w aranżacjach ogrodowych może tworzyć efektowne kompozycje drzewiasto-krzewiaste

Idesja wieloowocowa

Idesja wieloowocowa (łac. Idesia polycarpa) to krzew lub niewielkie drzewo osiągające do 5 m wysokości. Ma duże (nawet 15 cm długości), sercowate liście przebarwiające się jesienią. Owocuje od końca lata. Owoce są kuliste, czerwone, zebrane w 20-30-centymetrowe owocostany. Spożywa się je na surowo lub sporządza przetwory. Roślina najlepiej plonuje w miejscach słonecznych, ale znosi także lekkie zacienienie. Nie lubi silnych wiatrów. Obok siebie należy sadzić okazy męskie i żeńskie – wtedy będzie owocować. Powinna być osłaniania przed nadejściem zimy. Dobrze reaguje na cięcie.

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Autor: raraemong/ Getty Images Idesja wieloowocowa

Kolcowój chiński (jagody Goji)

Kolcowój chiński (łac. Lycium chinense) – jego owoce są sprzedawane pod handlową nazwą „jagody Goji”. To krzew o rozłożystym pokroju osiągający 1,5-2 m wysokości. Wytwarza ciernie. Owoce są podłużne o czerwonej barwie. Dojrzewają w październiku. Mają słodkawy smak. Można je spożywać na surowo lub po wysuszeniu. Wykorzystuje się je jako dodatek do napojów, soków i herbat. Roślinę najlepiej uprawiać w pojemniku – na balkonie lub tarasie. Lubi stanowiska słoneczne, osłonięte. Przed nadejściem zimy warto ją przenieść do chłodnego pomieszczenia. Kolcowój zaleca się regularnie podlewać. W teorii okazy sadzone w gruncie powinny wytrzymywać ujemne temperatury, w praktyce przemarzają przez anomalie pogodowe i wiosenne przymrozki.

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Autor: igaguri_1/ Getty Images Kolcowój chiński

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