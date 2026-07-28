Jałowiec skalny (łac. Juniperus scopulorum) to roślina, której wygląd ciężko sprecyzować, gdyż zależy od konkretnej odmiany. Podstawowy gatunek to drzewo osiągające do 15 m wysokości. W sprzedaży dostępne są zarówno krzewy kolumnowe, piramidoidalne, jak i stożkowe. Różnią się wysokością.

Jałowiec skalny znajdzie swoje miejsce w każdym ogrodzie. To dobra roślina dla zapracowanych, gdyż jest prawie bezobsługowa.

Wymagania jałowca skalnego

Jałowiec skalny jest gatunkiem mało wymagającym i z powodzeniem może być uprawiany przez osoby początkujące. Preferuje słoneczne stanowiska, znosi lekkie zacienienie. W cieniu nie warto go sadzić. Toleruje różne typy gleb, poza ciężkimi. Radzi sobie nawet na lekkich, piaszczystych podłożach. Optymalny jest odczyn lekko zasadowy lub zasadowy.

Jałowiec skalny nadaje się do aglomeracji miejskich, gdyż dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza. Jest względnie odporny na suszę, choroby i szkodniki.

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Jałowiec skalny - sadzenie

Jałowiec skalny najlepiej wysadzać do gruntu do połowy jesieni lub wiosną. Wtedy sadzonkom nie trzeba poświęcać dużo czasu. Po posadzeniu należy je podlać. W rzeczywistości egzemplarze kupowane z donicach z uformowaną bryłą korzeniową można sadzić przez cały sezon wegetacyjny, latem po prostu wymagają regularniejszego podlewania.

Jak dbać o jałowiec skalny?

Podlewanie

Jałowiec skalny jest dość odporny na suszę. Regularnie podlewa się młode rośliny, starsze jedynie w czasie długo utrzymującej się bezdeszczowej pogody. Iglaka warto podlewać sporadycznie także zimą, np. 2-3 razy w czasie bezmroźnej, bezśnieżnej pogody. To zapobiegnie wystąpieniu suszy fizjologicznej (wiosenne brązowienie).

Nawożenie

Roślinę 1-2 razy w sezonie można wzmocnić specjalistycznymi nawozami dla iglaków. Zabieg jest przydatny u iglaków posadzonych w lekkiej glebie. Nie ma potrzeby regularnego dokarmiania jałowców skalnych rosnących w żyznym podłożu.

Ochrona

Jałowiec skalny jest mało podatny na szkodniki i choroby (o ile nie ma zbyt wilgotno). Zdarza się jednak, że występują mszyce lub przędziorek. Z chorób należy uważać na szarą pleśń, zamieranie pędów i fytoftorozę (ta choroba jest najgroźniejsza, gdyż prowadzi do całkowitego zamierania roślin, przy jej wystąpieniu porażone jałowce usuwa się, a rośliny rosnące w pobliżu opryskuje preparatem grzybobójczym).

Cięcie

Jałowiec skalny dobrze reaguje na przycinanie pędów, z reguły jednak jest to niepotrzebne. Zabieg ogranicza się do cięcia sanitarnego, sporadycznie warto usunąć wystające pędy, które negatywne wpływają na pokrój rośliny. Niekiedy skraca się jałowcom wierzchołki.

Jałowiec skalny kwitnie wiosną, a po kwitnieniu tworzy kuliste szyszkojagody. Do owocowania potrzebuje sąsiedztwa innego egzemplarza (to najczęściej rośliny dwupienne).

Autor: Getty Images Jałowiec skalny 'Blue Arrow'

Popularne odmiany jałowca skalnego

Jałowiec skalny 'Skyrocket'- ma wąski, kolumnowy pokrój. Łuski są niebieskozielone. Wzrost umiarkowany. Po 10 latach osiąga do 2,5 m wysokości przy około 30 cm szerokości.

Jałowiec skalny 'Blue Heaven' - ma pokrój stożkowy i jasnoniebieskie zabarwienie łusek. Po 10 latach osiąga około 2 m wysokości.

Jałowiec skalny 'Blue Arrow' - ma zwarty, kolumnowy pokrój. Łuski są niebieskawe. Rośnie wolno. Finalnie osiąga 3 m wysokości.

Jałowiec skalny 'Moonglow' – to odmiana silnie rosnąca, osiągająca 5-10 m wysokości. Ma piramidoidalny, rozłożysty pokrój i szaroniebieskie zabarwienie.

Jałowiec skalny 'Moonglow Variegated' - to niższa wariacja powyższej odmiany z łuskami częściowo przebarwiającymi się na kremowo.

Autor: Getty Images Jałowiec skalny 'Skyrocket'

Zastosowanie jałowca skalnego w ogrodzie

Jałowiec skalny nadaje się do przydomowych ogrodów, a ze względu na małą pracochłonność pielęgnacji także na ROD i działki letniskowe. Można sadzić go na piaszczystym terenie. Pasuje do różnych stylów ogrodów – od naturalistycznego, po wiejski, angielski i orientalny.

Odmiany kolumnowe jałowca skalnego warto uprawiać w formie szpalerów, a nawet „ażurowych” żywopłotów. Atrakcyjnie prezentuje się na tle ogrodzeń, murów i jednolitych ścian. Jest dobrym tłem dla wysokich bylin. Odmiany piramidoidalne oraz stożkowe pasują do kompozycji drzewiasto-krzewiastych i sprawdzają się jako solitery (zwłaszcza w mniejszych ogrodach).

Jałowiec skalny często ma niebieskawe lub szarawe wybarwienie i wyróżnia się wśród „czystej” zieleni. Ze względu na wymagania glebowe gatunek uprawia się na skalniakach i w alpinariach.

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Autor: Getty Images Jałowiec skalny

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