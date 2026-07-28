Dlaczego warto sadzić drzewa i krzewy o czerwonych liściach?

Drzewa i krzewy o czerwonym ulistnieniu są doskonałym sposobem na wprowadzenie do ogrodu koloru, który jest obecny przez cały sezon. Wiele bylin i krzewów ozdobnych zachwyca intensywnymi barwami jedynie przez kilka tygodni w roku. Tymczasem drzewa i krzewy o czerwonych liściach mogą być dekoracyjne przez cały sezon wegetacyjny. W zależności od odmiany ich liście przybierają odcienie ciemnego bordo, purpury, czerwieni, brązu czy miedzi.

Takie rośliny pozwalają na stworzenie w ogrodzie interesujące kontrasty. Doskonale prezentują się na tle jasnej elewacji domu, zielonego żywopłotu, jednolitego ogrodzenia lub roślin o srebrzystych i żółtych liściach. Nawet pojedynczy krzew o bordowym ulistnieniu może ożywić spokojną rabatę i sprawić, że kompozycja będzie wyglądała bardziej nowocześnie.

Czerwone liście dobrze sprawdzają się zarówno w ogrodach minimalistycznych, jak i naturalistycznych, wiejskich czy klasycznych. Rośliny o takim ulistnieniu można sadzić pojedynczo jako solitery, zestawiać w grupach albo wykorzystywać do tworzenia barwnych żywopłotów. Trzeba jednak pamiętać o zachowaniu umiaru. Zbyt duża liczba ciemnoczerwonych roślin może sprawić, że ogród stanie się optycznie "ciężki". Najlepszy efekt daje połączenie purpury i czerwieni z różnymi odcieniami zieleni, bielą, żółcią oraz srebrzystą szarością.

Poznaj rośliny o kolorowych liściach i owocach, które zdobią jesienny ogród.

Klon palmowy ‘Atropurpureum’

Klon palmowy ‘Atropurpureum’ to jedna z najpopularniejszych roślin o czerwonych liściach. Może mieć postać rozłożystego krzewu lub niewielkiego drzewa o parasolowatym pokroju. Jego mocno powcinane liście wiosną są ciemnoczerwone, latem przybierają barwę purpurową, a jesienią stają się intensywnie szkarłatne.

Preferuje podłoże żyzne, przepuszczalne i lekko wilgotne. W chłodniejszych regionach kraju młode egzemplarze warto zabezpieczać przed mrozem. Należy unikać sadzenia go w miejscu narażonym na ostre, południowe słońce, ponieważ delikatne liście mogą ulec przypaleniu. Najlepsze będzie stanowisko słoneczne lub półcieniste, ale jednocześnie osłonięte i ciepłe.

Klon palmowy szczególnie efektownie prezentuje się posadzony przy oczku wodnym, na tle kamieni, przy tarasie lub w ogrodzie urządzonym w stylu japońskim.

Autor: pwmotion/ Getty Images Klon palmowy ‘Atropurpureum’

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ to odporny i łatwy w uprawie krzewem, który dobrze sprawdzi się w niemal każdym ogrodzie. Jego drobne liście przez większą część sezonu mają ciemnopurpurowy kolor, który jesienią staje się jeszcze bardziej intensywny, przybierając odcienie czerwieni i karminu.

Krzew może dorastać do 1,5–2 m wysokości. Dobrze znosi cięcie, dlatego doskonale nadaje się na formowane żywopłoty. Można sadzić go także pojedynczo (jako soliter), w grupach lub jako tło dla niższych bylin. Dodatkową jego dekoracją są czerwone owoce, które pozostają na pędach przez długi czas i stanowią pokarm dla ptaków.

Przeczytaj też: Te rośliny rodzą owoce, które są przysmakami ptaków

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ najlepiej wybarwia się na stanowisku słonecznym. W cieniu jego liście mogą tracić intensywny, purpurowy kolor i stawać się bardziej zielone. Roślina jest tolerancyjna wobec podłoża, dobrze radzi sobie z okresową suszą i zanieczyszczeniem powietrza.

Autor: Agnieszka Mike-Jeziorska Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’

Berberys Thunberga ‘Admiration’

Do mniejszych ogrodów, na rabaty oraz do uprawy w donicach warto wybrać berberys Thunberga ‘Admiration’, którego największą ozdobą są intensywnie czerwone liście z cienką, żółtą obwódką. Jest to karłowa odmiana o regularnym, kulistym pokroju. Zazwyczaj osiąga 40–50 cm wysokości.

Odmiana ‘Admiration’ doskonale prezentuje się na obrzeżach rabat czy przy ścieżkach, w ogrodach skalnych oraz na niewielkich skarpach. Można zestawiać ją z niskimi iglakami, trawami ozdobnymi, lawendą, szałwią oraz bylinami o jasnych kwiatach.

Berberys Thunberga ‘Admiration’ nie potrzebuje mocnego przycinania, ponieważ naturalnie zachowuje zwarty kształt. Najlepiej rośnie w pełnym słońcu, gdzie jego liście uzyskują najintensywniejsze wybarwienie. Jest odporny na mróz i stosunkowo mało wymagający.

Poznaj też inne berberysy o czerwonych liściach.

Autor: Rvo233/ Getty Images Berberys Thunberga ‘Admiration’

Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’

Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ to jeden z najbardziej uniwersalnych krzewów o purpurowym ulistnieniu. Dorasta do 2–3 m wysokości i tworzy gęstą, rozłożystą koronę. Jej liście mają kolor ciemnopurpurowy, a w mocnym słońcu mogą być niemal bordowoczarne.

Wczesnym latem krzew pokrywa się jasnymi, białoróżowymi kwiatami zebranymi w półkuliste kwiatostany. Jasne kwiaty mocno kontrastują z ciemnymi liśćmi, dzięki czemu roślina wygląda wyjątkowo atrakcyjnie. Po kwitnieniu pojawiają się dekoracyjne, czerwonawe owocostany.

Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’ dobrze znosi cięcie, mróz, suszę i miejskie zanieczyszczenia. Może być sadzona jako soliter, ale także w żywopłocie (formowanym lub nieformowanym).

Autor: skymoon13/ Getty Images Pęcherznica kalinolistna ‘Diabolo’

Buk pospolity ‘Purpurea’

Buk pospolity ‘Purpurea’ to okazałe drzewo o gęstej, szerokiej i kopulastej koronie, które po latach może osiągnąć znaczne rozmiary. Jego liście wiosną mają intensywny, purpurowoczerwony kolor, a latem stają się ciemnobordowe lub brunatnopurpurowe.

Drzewo najlepiej prezentuje się posadzone pojedynczo na trawniku, gdzie ma dużo miejsca na rozwinięcie szerokiej korony. Może stać się głównym punktem kompozycji i zapewniać przyjemny cień w upalne dni.

Buk pospolity ‘Purpurea’ preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne i zasobne w składniki pokarmowe. Nie lubi długotrwałej suszy oraz podmokłego podłoża. Nadaje się na stanowiska zacienione, ale ładniej się wybarwia i zagęszcza na słońcu. Ze względu na docelowe rozmiary nie powinien być sadzony zbyt blisko budynków, ogrodzeń ani instalacji podziemnych.

Przeczytaj też: Buk – przegląd gatunków, uprawa i zastosowanie w ogrodzie

Autor: Stefan Sutka/ Getty Images Buk pospolity ‘Purpurea’

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’ to niewielkie drzewo cenione zarówno za ciemne liście, jak i obfite kwitnienie. Wczesną wiosną, jeszcze przed pełnym rozwojem ulistnienia, jej gałęzie pokrywają się licznymi różowymi kwiatami. Niedługo później pojawiają się bordowe, błyszczące liście, które utrzymują kolor przez cały sezon.

Drzewo dorasta zwykle do 5–7 m wysokości i tworzy zaokrągloną koronę. Może być sadzone pojedynczo lub w szpalerach. Nadaje sie też na formowane żywopłoty.

Śliwa wiśniowa ‘Nigra’ najlepiej rośnie na stanowisku słonecznym i w glebie przepuszczalnej. Jest stosunkowo odporna na suszę oraz warunki miejskie. Regularne cięcie zazwyczaj nie jest potrzebne, poza usuwaniem pędów uszkodzonych, chorych lub krzyżujących się.

Poznaj też śliwę wiśniową 'Pissardii'.

Autor: Alexander Denisenko/ Getty Images Śliwa wiśniowa ‘Nigra’

Jabłoń ozdobna ‘Royalty’

Jabłoń ozdobna ‘Royalty’ łączy dekoracyjne ulistnienie z efektownymi kwiatami i owocami. Jej młode liście są intensywnie czerwone, a z czasem stają się purpurowe lub ciemnobordowe. Wiosną drzewo pokrywa się licznymi, ciemnoróżowymi kwiatami, które przyciągają owady zapylające.

Po kwitnieniu pojawiają się niewielkie, czerwone owoce. Mogą utrzymywać się na gałęziach przez długi czas i stanowić dodatkową ozdobę jesiennego ogrodu. Jabłoń ‘Royalty’ zazwyczaj dorasta do 4–6 m wysokości, dlatego zmieści się również na średniej wielkości działce.

Najlepiej sadzić ją w pełnym słońcu, w glebie żyznej, umiarkowanie wilgotnej i przepuszczalnej. Warto zapewnić jej dobrą cyrkulację powietrza, co zmniejsza ryzyko występowania chorób grzybowych.

Przeczytaj też: Rajskie jabłonie - wymagania, pielęgnacja, polecane gatunki i odmiany ozdobnych jabłoni do ogrodu

Autor: Anney_Lier/ Getty Images Jabłoń ozdobna ‘Royalty’

Perukowiec podolski ‘Royal Purple’

Perukowiec podolski ‘Royal Purple’ to efektowny krzew o dużych, ciemnopurpurowych liściach. Może dorastać do 2–3 m wysokości. Latem jego dodatkową ozdobą są puszyste, lekkie owocostany, które z daleka przypominają obłoki dymu lub delikatną perukę.

Jesienią liście perukowca zmieniają kolor i mogą przybierać odcienie pomarańczowe, czerwone oraz szkarłatne. Krzew doskonale prezentuje się pojedynczo na tle trawnika, ale może być również częścią większej rabaty.

Perukowiec lubi stanowiska ciepłe, słoneczne i osłonięte. Dobrze radzi sobie na glebach lekkich oraz przepuszczalnych. Nie toleruje natomiast długotrwałego zalegania wody przy korzeniach. Jest odporny na suszę, dlatego nadaje się do ogrodów, w których ogranicza się częste podlewanie.

Autor: Marina Denisenko/ Getty Images Perukowiec podolski ‘Royal Purple’

Jak pielęgnować drzewa i krzewy o czerwonych liściach?

Większość drzew i krzewów o czerwonym ulistnieniu najintensywniej wybarwia się w pełnym słońcu. Posadzone w cieniu mogą częściowo zielenieć, mieć luźniejszy pokrój i prezentować się mniej atrakcyjnie. Wyjątkiem są między innymi niektóre klony palmowe, które dobrze czują się w jasnym półcieniu i źle reagują na ostre słońce w godzinach południowych.

Przed posadzeniem rośliny należy sprawdzić jej docelową wysokość i szerokość. Dotyczy to szczególnie buków, śliw ozdobnych i większych odmian pęcherznicy. Niewielka sadzonka może po kilku lub kilkunastu latach stać się dużym drzewem lub rozłożystym krzewem.

Młode rośliny wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w pierwszych sezonach po posadzeniu. W kolejnych latach część gatunków, takich jak berberys, perukowiec czy pęcherznica, dobrze znosi krótkotrwałą suszę. Podłoże wokół roślin warto ściółkować korą, zrębkami albo kompostem. Ściółka ogranicza parowanie wody, hamuje rozwój chwastów i chroni korzenie przed nagłymi zmianami temperatury.

Cięcie należy dopasować do konkretnego gatunku. Berberysy i pęcherznice dobrze znoszą formowanie, natomiast drzewa o naturalnie dekoracyjnej koronie zazwyczaj wymagają jedynie cięcia sanitarnego. Zawsze warto usuwać pędy suche, uszkodzone, przemarznięte lub porażone przez choroby.

Z czym łączyć rośliny o czerwonych liściach?

Czerwone i purpurowe liście najlepiej prezentują się w otoczeniu roślin o jaśniejszych barwach. Dobrym sąsiedztwem będą krzewy o złocistym ulistnieniu, biało kwitnące hortensje, liliowce o żółtych kwiatach, jasne róże, lawenda, kocimiętka czy rośliny o srebrnych liściach. Ciekawy kontrast można uzyskać, sadząc bordowe krzewy obok jasnozielonych traw ozdobnych lub roślin iglastych.

W nowoczesnych aranżacjach warto zestawiać je z betonem architektonicznym, żwirem, stalowymi obrzeżami i jasnym drewnem. W ogrodach naturalistycznych lepiej połączyć je z bylinami, trawami i kwitnącymi krzewami o swobodnym pokroju.

Poznaj też pnącza o kolorowych liściach.

Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie? Materiał sponsorowany