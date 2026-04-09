Jeśli szukasz do ogrodu eleganckiego drzewa, które będzie cieszyć oko od wczesnej wiosny aż po jesień, śliwa wiśniowa 'Pissardii' to strzał w dziesiątkę! Wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale również stosunkowo niewielkimi wymaganiami. Jak wygląda i kiedy kwitnie śliwa wiśniowa 'Pissardii'? Jakie ma wymagania i jak ją uprawiać? Gdzie sadzić w ogrodzie? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' – jak wygląda?

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' (Prunus cerasifera 'Pissardii') to niewielkie drzewo, dorastające zazwyczaj od 4 do 6 m wysokości (docelowo osiąga 5-8 m), o owalnej, lekko rozłożystej koronie, wyróżniające się intensywnym, purpurowobordowym kolorem liści. Gałęzie są często cierniste, co jest typowe dla gatunku. Kora na młodych pędach jest gładka i błyszcząca, z wiekiem staje się ciemniejsza i bardziej spękana. Ozdobne u śliwy wiśniowej 'Pissardii' są kwiaty, liście i owoce.

Kwiaty są drobne (do 2,5 cm), pięciopłatkowe, pojedyncze, zebrane w niewielkie pęczki. Początkowo jasnoróżowe, z czasem jaśnieją i stają się prawie białe. Pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści, co jest dodatkowym atutem rośliny.

Po przekwitnięciu zaczynają rozwijać się purpurowe liście , które przejmują rolę głównego elementu dekoracyjnego na pozostałą część sezonu. Młode liście są początkowo jaśniejsze (często mają odcień czerwieni), z czasem pogłębiają swoją barwę do ciemnej purpury, która utrzymuje się do jesieni. Liście na zimę opadają.

Owoce to ciemnoczerwone, małe, kuliste pestkowce, osadzone na cienkich, krótkich szypułkach, przypominające wyglądem miniaturowe śliwki. Dojrzewają w sierpniu-wrześniu, są jadalne, mają kwaskowaty smak. Zwykle jest ich mało i są słabo widoczne pośród liści.

i Autor: thodonal/ Getty Images Owoce śliwy wiśniowej 'Pissardii'

Kiedy kwitnie śliwa wiśniowa 'Pissardii'?

Kwitnąca śliwa wiśniowa 'Pissardii' to widok spektakularny! To właśnie wtedy drzewo prezentuje się w całej okazałości, pokrywając się mnogością delikatnych kwiatów, które kontrastują z jeszcze nierozwiniętymi purpurowymi pąkami liści.

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' należy do najwcześniej kwitnących drzew – jej kwiaty pojawiają się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia (dokładny termin zależy od warunków pogodowych oraz regionu kraju). Kwitnienie trwa od 1 do 2 tygodni.

i Autor: Magdalena Michalak Śliwa wiśniowa 'Pissardii'

Jakie wymagania ma śliwa wiśniowa 'Pissardii'?

Choć wymagania śliwy wiśniowej 'Pissardii' nie są wysokie, to jednak najlepiej rozwija się i ukazuje w pełni swój urok w odpowiednich warunkach.

Stanowisko. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko półcieniste. W słońcu liście są intensywnie wybarwione, natomiast w cieniu ich purpurowy kolor może być mniej wyrazisty, a nawet przechodzić w zieleń.

Podłoże. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze rośnie w większości typów gleb, jednak najlepiej czuje się w podłożu żyznym, umiarkowanie wilgotnym i dobrze przepuszczalnym. Podłoże nie powinno być zbyt ciężkie i podmokłe. Optymalne pH gleby to lekko kwaśne do obojętnego.

Mrozoodporność. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' jest dość odporna na mróz, choć młode egzemplarze warto zabezpieczać w pierwszych latach po posadzeniu.

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze znosi warunki miejskie, w tym zanieczyszczenie powietrza, dlatego jest chętnie sadzona w miastach.

i Autor: mustafaoncul/ Getty Images Śliwa wiśniowa 'Pissardii' zachwyca kolorem liści

Jak uprawiać śliwę wiśniową 'Pissardii'?

Uprawa śliwy wiśniowej 'Pissardii' nie jest trudna. Wystarczy posadzić ją w odpowiednim miejscu i zapewnić podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.

Sadzenie . Najlepszym terminem sadzenia śliwy wiśniowej jest wiosna lub jesień. Sadzimy do podłoża wzbogaconego kompostem, do dołka dwukrotnie większego niż bryła korzeniowa. Po posadzeniu obficie podlewamy roślinę i - jeśli to konieczne - podpieramy palikiem.

Podlewanie . Młode drzewka wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Starsze egzemplarze są bardziej odporne na niedobór wody, ale warto dodatkowo je nawadniać w upalne lata.

Nawożenie . Wiosną, jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji, można zastosować nawóz wieloskładnikowy przeznaczony dla drzew ozdobnych, ale jeśli drzewo rośnie w żyznym podłożu, nie jest to niezbędne.

Cięcie. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze znosi cięcie, choć przycinanie nie jest konieczne. Można je wykonywać w celu nadania koronie pożądanego kształtu i wielkości lub usunięcia uszkodzonych gałęzi. Najlepszym terminem na cięcie jest okres po kwitnieniu. Podczas cięcia usuwa się pędy chore, uszkodzone oraz skraca pozostałe.

i Autor: Getty Images Śliwa wiśniowa 'Pissardii'

Zastosowanie śliwy wiśniowej 'Pissardii' w ogrodzie

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' to roślina o szerokim zastosowaniu w aranżacji ogrodu.

Ze względu na kolorystykę liści i pokrój najczęściej sadzona jest jako soliter, czyli pojedyncze drzewo stanowiące centralny punkt kompozycji.

Doskonale komponuje się z roślinami o jasnym, zielonym lub żółtym ulistnieniu, tworząc dynamiczne i ciekawe kontrasty. Można ją sadzić w towarzystwie krzewów iglastych, bylin o srebrzystych liściach lub traw ozdobnych.

Świetnie sprawdza się również w szpalerach w większych ogrodach i parkach oraz wzdłuż dróg.

Śliwa wiśniowa 'Pissardii' doskonale nadaje się do ogrodów urządzonych w stylu japońskim, dla podkreślenia harmonii i spokoju. Można ją także sadzić w naturalistycznych założeniach, gdzie jej swobodny pokrój dobrze komponuje się z otoczeniem.

