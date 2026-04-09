Jeśli szukasz do ogrodu eleganckiego drzewa, które będzie cieszyć oko od wczesnej wiosny aż po jesień, śliwa wiśniowa 'Pissardii' to strzał w dziesiątkę! Wyróżnia się nie tylko atrakcyjnym wyglądem, ale również stosunkowo niewielkimi wymaganiami. Jak wygląda i kiedy kwitnie śliwa wiśniowa 'Pissardii'? Jakie ma wymagania i jak ją uprawiać? Gdzie sadzić w ogrodzie? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' – jak wygląda?
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' (Prunus cerasifera 'Pissardii') to niewielkie drzewo, dorastające zazwyczaj od 4 do 6 m wysokości (docelowo osiąga 5-8 m), o owalnej, lekko rozłożystej koronie, wyróżniające się intensywnym, purpurowobordowym kolorem liści. Gałęzie są często cierniste, co jest typowe dla gatunku. Kora na młodych pędach jest gładka i błyszcząca, z wiekiem staje się ciemniejsza i bardziej spękana. Ozdobne u śliwy wiśniowej 'Pissardii' są kwiaty, liście i owoce.
- Kwiaty są drobne (do 2,5 cm), pięciopłatkowe, pojedyncze, zebrane w niewielkie pęczki. Początkowo jasnoróżowe, z czasem jaśnieją i stają się prawie białe. Pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści, co jest dodatkowym atutem rośliny.
- Po przekwitnięciu zaczynają rozwijać się purpurowe liście, które przejmują rolę głównego elementu dekoracyjnego na pozostałą część sezonu. Młode liście są początkowo jaśniejsze (często mają odcień czerwieni), z czasem pogłębiają swoją barwę do ciemnej purpury, która utrzymuje się do jesieni. Liście na zimę opadają.
- Owoce to ciemnoczerwone, małe, kuliste pestkowce, osadzone na cienkich, krótkich szypułkach, przypominające wyglądem miniaturowe śliwki. Dojrzewają w sierpniu-wrześniu, są jadalne, mają kwaskowaty smak. Zwykle jest ich mało i są słabo widoczne pośród liści.
Kiedy kwitnie śliwa wiśniowa 'Pissardii'?
Kwitnąca śliwa wiśniowa 'Pissardii' to widok spektakularny! To właśnie wtedy drzewo prezentuje się w całej okazałości, pokrywając się mnogością delikatnych kwiatów, które kontrastują z jeszcze nierozwiniętymi purpurowymi pąkami liści.
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' należy do najwcześniej kwitnących drzew – jej kwiaty pojawiają się zazwyczaj na przełomie marca i kwietnia (dokładny termin zależy od warunków pogodowych oraz regionu kraju). Kwitnienie trwa od 1 do 2 tygodni.
Jakie wymagania ma śliwa wiśniowa 'Pissardii'?
Choć wymagania śliwy wiśniowej 'Pissardii' nie są wysokie, to jednak najlepiej rozwija się i ukazuje w pełni swój urok w odpowiednich warunkach.
- Stanowisko. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' preferuje stanowiska słoneczne, ewentualnie lekko półcieniste. W słońcu liście są intensywnie wybarwione, natomiast w cieniu ich purpurowy kolor może być mniej wyrazisty, a nawet przechodzić w zieleń.
- Podłoże. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze rośnie w większości typów gleb, jednak najlepiej czuje się w podłożu żyznym, umiarkowanie wilgotnym i dobrze przepuszczalnym. Podłoże nie powinno być zbyt ciężkie i podmokłe. Optymalne pH gleby to lekko kwaśne do obojętnego.
- Mrozoodporność. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' jest dość odporna na mróz, choć młode egzemplarze warto zabezpieczać w pierwszych latach po posadzeniu.
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze znosi warunki miejskie, w tym zanieczyszczenie powietrza, dlatego jest chętnie sadzona w miastach.
Jak uprawiać śliwę wiśniową 'Pissardii'?
Uprawa śliwy wiśniowej 'Pissardii' nie jest trudna. Wystarczy posadzić ją w odpowiednim miejscu i zapewnić podstawowe zabiegi pielęgnacyjne.
- Sadzenie. Najlepszym terminem sadzenia śliwy wiśniowej jest wiosna lub jesień. Sadzimy do podłoża wzbogaconego kompostem, do dołka dwukrotnie większego niż bryła korzeniowa. Po posadzeniu obficie podlewamy roślinę i - jeśli to konieczne - podpieramy palikiem.
- Podlewanie. Młode drzewka wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Starsze egzemplarze są bardziej odporne na niedobór wody, ale warto dodatkowo je nawadniać w upalne lata.
- Nawożenie. Wiosną, jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji, można zastosować nawóz wieloskładnikowy przeznaczony dla drzew ozdobnych, ale jeśli drzewo rośnie w żyznym podłożu, nie jest to niezbędne.
- Cięcie. Śliwa wiśniowa 'Pissardii' dobrze znosi cięcie, choć przycinanie nie jest konieczne. Można je wykonywać w celu nadania koronie pożądanego kształtu i wielkości lub usunięcia uszkodzonych gałęzi. Najlepszym terminem na cięcie jest okres po kwitnieniu. Podczas cięcia usuwa się pędy chore, uszkodzone oraz skraca pozostałe.
Zastosowanie śliwy wiśniowej 'Pissardii' w ogrodzie
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' to roślina o szerokim zastosowaniu w aranżacji ogrodu.
- Ze względu na kolorystykę liści i pokrój najczęściej sadzona jest jako soliter, czyli pojedyncze drzewo stanowiące centralny punkt kompozycji.
- Doskonale komponuje się z roślinami o jasnym, zielonym lub żółtym ulistnieniu, tworząc dynamiczne i ciekawe kontrasty. Można ją sadzić w towarzystwie krzewów iglastych, bylin o srebrzystych liściach lub traw ozdobnych.
- Świetnie sprawdza się również w szpalerach w większych ogrodach i parkach oraz wzdłuż dróg.
Śliwa wiśniowa 'Pissardii' doskonale nadaje się do ogrodów urządzonych w stylu japońskim, dla podkreślenia harmonii i spokoju. Można ją także sadzić w naturalistycznych założeniach, gdzie jej swobodny pokrój dobrze komponuje się z otoczeniem.
